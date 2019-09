Vinobraní letos zahájí Minami

KDY: v pátek 13. září od 17 hodin, v sobotu 14. září od 13 hodin

KDE: na návsi v Přívratu

ZA KOLIK: vstup zdarma

Hasiči v Přívratu pořádají tradiční, letos už třiatřicáté, vinobraní. V pátek zahrají od 17 hodin Minami, po nich kapely Vypuštěné koupaliště, Motor Band a Quiz, v sobotu se začíná na návsi v 13 hodin, vystoupí například kapela Karolína, Staropražští pardálové, kouzelník Richard Nedvěd, kapely Keks, Hrdza, Citron a další. Areál je zastřešen, akce se koná za každého počasí. Vstup je zdarma.

Muzeum starých strojů a technologií zve na prohlídky i svezení párou

KDY: sobota 14. září od 10 do 17 hodin

KDE: Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku

ZA KOLIK: vstup zdarma



Druhou zářijovou sobotu se opět otevírají brány žamberské Vonwillerovy továrny. Bývalou Mosilanu totiž ovládne tradiční Den otevřených dveří. Co je přichystáno? Celodenní výstava funkčních parních strojů, jízdy parním vlakem po tovární drážce, prohlídka expozic muzea, stylová hudba a bohatý doprovodný program.

Na kole vyrazí za hrady a tvrzemi

KDY: sobota 14. září od 13 hodin

KDE: od Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma



Městské muzeum v Ústí nad Orlicí pořádá v sobotu cyklojízdu s návštěvou opevněných panských sídel v okolí Ústí nad Orlicí. Vyráží se ve 13 hodin od Hernychovy vily. „Po cyklostezce dojedeme k našemu hlavnímu cíli. Tím je hradní zřícenina v Brandýse nad Orlicí,“ informuje muzeum.

Regionální den železnice

KDY: sobota 14. září od 8 do 15.30 hodin

KDE: železniční depo a nádraží České Třebové

ZA KOLIK: zdarma



Železniční depo v České Třebové ožije v sobotu od 8 do 15.30 hodin Dnem železnice. Na programu jsou zvláštní jízdy vlaků mezi depem a stanicí, v poledne souběžná jízda elektrických jednotek InterPanter a „Žabotlam“ mezi Svitavami a Opatovem, návštěvníci budou moci vidět trenažér lokomotivy a výstavu modelových kolejišť. Jízdní řád najdete v depu a v železniční stanici.

90 let filatelie na Žambersku

KDY: vernisáž v neděli 15. září od 14 hodin, výstava trvá do 27. října

KDE: Městské muzeum Žamberk

ZA KOLIK: zdarma



v Městském muzeu v Žamberku připomene výročí klubu žamberských filatelistů, historii a sbírkové kolekce jeho členů. Prezentovány budou vzácné známky, dopisnice, pohlednice Žamberka, poštovní razítka, tiskařské štočky a filatelistické pomůcky. V den vernisáže bude v muzeu od 10:00 do 17:00 zřízena poštovní přepážka s příležitostným razítkem a R - nálepkou. K zakoupení bude také obálka a korespondenční lístek s pamětním přítiskem a suchou pečetí.