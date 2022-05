Dvouletá odmlka přinesla organizátorům hudebních akcí velké komplikace, kapely zažívaly období nejistoty a pro fanoušky to čekání už zkrátka bylo dlouhé. Na to se ale v Pardubicích v pátek a v sobotu zapomene. Festivalová sezona právě začíná. Odstartuje ji tradiční majáles. Představí se známá jména české i slovenské hudební scény, jako je Divokej Bill, No Name, Mig 21, Vypsaná FiXa, Mňága a Žďorp, Horkýže Slíže, ale také regionální kapely. Celý program na webu události.

Putování za třebovským kohoutem

KDY: 14. a 15. 5.

KDE: Česká Třebová



46. ročník turistické akce Klubu českých turistů Putování za Třebovským kohoutem už tento víkend v České Třebové. Start: 6:30-9:30, Internát VOŠ, Skalka 1692 po oba dny. Cíl: do 17:00, 14. května U rozhledny na Kozlovském kopci. Chata M. Švabinského. 15. května Restaurace Nad Hrází Srnov.Trasy: kočárková trasa 8 km, cykloturistika 35-75 km, pěší turistika 15-50 km, rodinná turistika 15 km.

Běh choceňskými sady

KDY: 15. května

KDE: Choceň

V neděli 15. května se uskuteční 43. ročník běžeckého závodu. Start v 8.00 hodin od choceňského zámku.

Historická vozidla přijedou na Andrlův chlum

KDY: 14. 5.

KDE: Andrlův chlum



Tradiční regionální setkání historických vozidel – kachna Citroen 2CV. Začátek akce v 10 hodin na Andrlově chlumu. Poté bude následovat přibližně ve 12 hodin společný výjezd z Ústí nad Orlicí do Vamberka.

Májový Flerjarmark zkrášlí lanškrounské náměstí

KDY: 15. 5.

KDE: Lanškroun

Májový Flerjarmark se uskuteční v neděli na velkém náměstí J. M. Marků. Těšit se můžete na originální nabídku tvůrců zblízka i zdáli, ale i na zábavnou hru od Rodinného centra Dětský svět. Start ve 13.00 hodin.

Fotoklub Oko vystavujev Malé scéně

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Ústecký Fotoklub Oko od 3. května představuje v Malé scéně fotografickou tvorbu svých členů za poslední rok. Vystaveno je na 7 desítek různých fotek. Fotoklub Oko má v současné době 12 aktivních členů, kteří se pravidelně účastní různých výstav a společných workshopů s kolegy z fotoklubu z polské Bystřice Kladské.