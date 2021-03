Den dětí u vás doma

KDY: kdykoliv

KDE: zahrada či domov

ZA KOLIK: zdarma

Zavzpomínejte na staré ale osvědčené dětské hry, jako je třeba Samá voda, přihořívá, hoří! nebo Hlava, ramena, kolena, palce! Pobavíte se i u opičí dráhy: stačí připravit okruh kolem kuchyňského pultíku, něco na přeskočení, dvě dětské stoličky přeběhnout s míčkem na lžíci, něco na podlezení, hod na cíl, kop na cíl, kotrmelec, plazení, slalom mezi kuželkami… A nezapomeňte také na hledání pokladů (stačí třeba rozstříhaný obrázek schovat na různá místa zahrady či bytu).

Tradiční řemesla včetně keramiky on-line

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.zaremeslem.cz/cz/katalog-2024/tradicni-remesla

ZA KOLIK: zdarma



Vyzkoušet si můžete řemeslo hrnčířské, výrobu keramiky z plátů, nahlédnete do dílny mistra čalouníka, vyrobíte si vlastní nůž nebo papír, nebo si třeba s celou rodinou zkusíte tvůrčí práci na vlastní dřevěné hračce.

Soutěž „Vím proč“ ukazuje dětem, že s fyzikou je zábava. Vyhrát můžete až 200 tisíc

KDY: do 31. května

KDE: www.vimproc.cz

ZA KOLIK: zdarma



Soutěž „Vím proč“ zve žáky základních a středních škol na objevování krásy a tajemství fyziky zábavnou interaktivní formou. Letošní ročník je věnovaný obnovitelným zdrojům, pokusy na toto téma tedy mají šanci vyhrát hned dvakrát. Ti, kdo se rozhodnou natočit pokus s jejich využitím, tak automaticky soutěží také o 26800mAh powerbanku Viking se solárním panelem. „Vezmi mobil, natoč zajímavý pokus z fyziky a vyhraj 200 tisíc pro svoji školu,“ lákají děti na soutěž organizátoři. Krátká videa s natočenými pokusy mohou jednotlivci či týmy vkládat na webový portál www.vimproc.cz až do 31. května. Odborná porota všechna videa vyhodnotí a vyhlášení vítězů se uskuteční v červnu. Stejně jako v minulých letech čeká autory dvou nejpovedenějších videí šek od Nadace ČEZ na 200 tisíc korun pro jejich školu. První tři týmy z každé kategorie (základní a střední škola) navíc získají poukázky na on-line nákupy v hodnotě deseti, pěti a tří tisíc korun pro každého člena natáčecího štábu.

Čtenářský deník

KDY: kdykoliv

KDE: https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik

ZA KOLIK: zdarma



Český rozhlas vysílá rozsáhlou sbírku audioknih. Ve výběru se nachází například Kytice, Babička, Povídky malostranské a mnoho dalších známých titulů. Audioknihy ocení především školáci.

Kniha Mlha nad Shadow Sands

KDY: kdykoliv

KDE: internetové knihkupectví

ZA KOLIK: od 319 korun



Kate Marshallová a její asistent Tristan Harper vyšetřují další zapeklitý případ. Jak spolu souvisí zmizení mladých lidí a oblast Shadow Sands? A jakou roli hraje hustá anglická mlha? Při potápění ve vodní nádrži Shadow Sands objeví Kate Marshallová mrtvé tělo mladíka, který býval vynikajícím plavcem. Přivolaní policisté případ označí za tragickou nehodu, přestože má Kate své pochybnosti. Postupně se pochybností a otázek vynořuje víc: Proč si šla oběť zaplavat uprostřed noci? Proč jeho zranění neodpovídají policejnímu scénáři? A proč je mrtvých těl, která se v nádrži našla, víc? Je to jen nešťastná souhra náhod, nebo úkladný vrah zneužívá toho, že na něj nikdo nevidí?

Upečte banánovo-ovesné muffiny



Upečte zdravé muffiny, které zachutnají dospělým i dětem. Navíc jejich příprava je jednoduchá, do pečení se tedy mohou pustit i děti. Vláčné, velmi chutné, jednoduché a zdravé banánovo-ovesné muffiny bez přidaného tuku, rafinovaného cukru a také bez mouky. Vyzkoušejte je například k snídani, jako zdravou svačinu či dezert. V receptu použijte namísto mouky ovesné vločky, které jsou bohaté na komplexní sacharidy, díky čemuž uvolňují energii do našeho organismu postupně a nikoli nárazově. Namísto oleje zvolte bílý řecký jogurt, který navíc muffiny obohatí o pořádnou dávku bílkovin. Na zředění těsta můžete použít jakékoli mléko, ať už klasické kravské nebo rostlinné. Určitě ale použijte co nejpřezrálejší banány - muffiny tak budou mít jedinečnou banánovou chuť a navíc pak použijete pouze minimum medu. Muffiny můžete připravit s vajíčky nebo bez nich. Obě verze jsou skvělé a nepoznáte téměř žádný rozdíl. Tyto muffiny jsou poměrně nízkokalorické, a to i díky jejich nízkému obsahu tuku. Jejich chuť si můžete přizpůsobit vždy podle sebe, a to přidáním různých oříšků, kousků čokolády, kokosu či sušeného ovoce.