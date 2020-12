Výstava Sou(l)znění

KDY: v pátek, v sobotu a neděli od 13:30 do 17 hodin

KDE: Galerie pod radnicí Ustí nad Orlicí

V Galerii pod radnicí byla zahájena nová výstava Sou(l)znění. Na návštěvníky čekají ilustrace DOMA atelieru Míly Gloserové a Zdeňky Kudrnové. Obě autorky spojuje ženskost, křehkost a něha, kterou přenáší do svých jedinečných děl. Výstava je prodejní, proto je možné zakoupit reprodukce děl, přáníčka či pohlednice. Originální dárky pod vánoční stromeček a umění na jednom místě. Výstavu můžete v Galerii pod radnicí navštívit vždy ve středu od 9 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17 hodin a v pátek, sobotu a neděli od 13:30 do 17 hodin. V Galerii pod radnicí byla zahájena nová výstava Sou(l)znění. Na návštěvníky čekají ilustrace DOMA atelieru Míly Gloserové a Zdeňky Kudrnové. Obě autorky spojuje ženskost, křehkost a něha, kterou přenáší do svých jedinečných děl. Výstava je prodejní, proto je možné zakoupit reprodukce děl, přáníčka či pohlednice. Originální dárky pod vánoční stromeček a umění na jednom místě. Výstavu můžete v Galerii pod radnicí navštívit vždy ve středu od 9 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17 hodin a v pátek, sobotu a neděli od 13:30 do 17 hodin.

Strom splněných přání

KDY: do 14. prosince

KDE: Ústí nad Orlicí

Splňte přání dětem z dětských domovů a klientům ze sociálních zařízení zakoupením vánočního dárku. Akce trvá do 14. prosince. Přáníčka jsou k dostání v Informačním centru města Ústí nad Orlicí, v zákaznickém centru společnosti TEPVOS a v Nákupním centru Nová Louže – provozovna čistírny.

Ježíškova pošta

KDY: advent

KDE: vestibul radnice Ústí nad Orlicí

Po celou dobu adventu je ve vestibulu radnice v Ústí na Orlicí umístěna schránka, prostřednictvím které mohou děti posílat Ježíškovi poštu. A co napsat do adresy? Ježíškovo nebe, Tam na obláčku, V srdci… všechno je správně a všechna přání doputují tam, kam mají.

Tip na výlet: Horákova kaple

KDY: kdykoliv

KDE: u obce Dolní Dobrouč



Kaple je poutní místo ukryto v lese, nedaleko obce Dolní Dobrouč. Postavil ji v roce 1866 Bernard Dušek jako poděkování za své opakované uzdravení z těžké nemoci, když pil vodu z vyvěrajícího pramene v blízkosti dnešní kaple. Můžete se občerstvit vodou ze studánky a odpočívat v altánu na lavičkách v krásném areálu a rozjímat v klidném lesním zákoutí. Odsud můžete pokračovat na Lanšperk, do Dolní Dobrouče nebo do Dolního Houžovce. Kaple je od náměstí v Ústí nad Orlicí vzdálena cca 8 km (po červené turistické značce směrem k letišti). Ke kapličce se konají i silvestrovské pochody.

Viktorin Kornel ze Všehrd: humanista a právník

KDY: kdykoliv

KDE: web Regionálního muzea Chrudim

Viktorin Kornel ze Všehrd byl významnou osobností humanistické společnosti přelomu 15. a 16. století. Ač byl chrudimským rodákem, většinu svého života prožil v Praze. Stal se profesorem na zdejší univerzitě a později dokonce děkanem artistické fakulty. Jeho nejznámějším dílem je spis O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery, který je dnes součástí středoškolského přehledu literatury. Výstava je ke zhlédnutí pouze on-line. Na https://muzeumcr.cz/cz/ najdete výstavní panely a doprovodné ilustrace.

Adventní kalendář Muzea v přírodě Vysočina

KDY: do 24. prosince

KDE: instagram muzea



Čekání na Vánoce si můžete zkrátit s adventním kalendářem, který na svém instagramu připravilo Muzeum v přírodě Vysočina. Každý den se otevírá jedno políčko s nějakou vánoční inspirací, návodem či receptem. Národní muzeum v přírodě, jehož součástí je i Muzeum v přírodě Vysočina, připravilo na svém facebooku také soutěž o volné vstupenky na rok 2021.