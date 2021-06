„Házej! Jsi na řadě!“

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Od 9. června do 31. července je v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí umístěna výstava nazvaná „Házej! Jsi na řadě!“, věnovaná historii deskových her. Pro malé i velké jsou zde k nahlédnutí plánky, hry a pro zpestření si můžete zahrát spoustu her, které tu na vás čekají. Otevřeno je vždy ve středu od 9 do 11 a od 12.30 do 17 hodin a dále od pátku do neděle vždy od 13.30 do 17 hodin.

Expozice moderního scénického tance C-Dance

KDY: do 13. června

KDE: Ústí nad Orlicí



V prostorách Malé scény v Ústí nad Orlicí je umístěna výstava k projektu nazvanému „Ke kořenům!“ souboru moderního scénického tance C-Dance. Výstavu fotografií je možné navštívit ve vestibulu Malé scény do 13. června.

Areál v Říčkách zahájil sezonu

KDY: v těchto dnech

KDE: Říčky v Orlických horách

Letní provoz v Říčkách v Orlických horách odstartoval v sobotu 5. června. Pro veřejnost je tu připravena lanová dráha pro pěší i cyklisty, dva traily v bikeparku, jízda na kárách a také půjčovna kola elektrokol.V červnu je otevřeno zatím pouze o víkendech, v červencia srpnu každý den – vždy v čase od 9 do 17 hodin. Během letního provozu pojede lanovka v půlhodinových intervalech.

Vampark fest připravuje třetí ročník zábavného festivalu

KDY: 12. června

KDE: Vamberk



Vydejte se s dětmi na sobotní odpoledne a podvečer do parku ve Vamberku tuto sobotu 12. června. Děti mají opět vstupné zadarmo, užijí si pohádku, zvířátka, bubnování, tvořivé dílny, Spartan Race závody. Pohádku pro děti zahraje Divadlo – Pohádka. O občerstvení se postarají Rodinný pivovar Rampušák a Káva Krám. Navečer zahrají kapely Sue – Svitavy ukulele ensemble, Warování a Rusted. Událost odstartuje v 16 hodin.