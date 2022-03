Unikátní výstava nejen pro milovníky hmyzu a pavouků je nově otevřena v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí. Výstava nazvaná Spider Sanctuary – Pavoučí svatyně – představuje fotografie a živé exempláře milovníka pavouků, hadů a hmyzu Přemysla Fabiánka z Ústí nad Orlicí. Výstavu můžete navštívit vždy ve středu od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin a dále od pátku do neděle od 13.30 do 17 hodin, a to do 30. března.

Umělecká škola vystavuje práce žáků v knihovně

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Po dvou letech se do Městské knihovny Ústí nad Orlicí vracejí žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Vystavená tvorba představuje průřez toho nejzdařilejšího z letošního i loňského školního roku.Ve vstupní hale mohou návštěvníci vidět zátiší, které je ústřední tvorbou. Nejmladší děti jej modelovaly z keramické hlíny podle vlastní fantazie. Jednotlivé předměty a jídlo komponovaly na svůj stůl. Starší žáci se v malbách a kresbách snažili o realistické pojetí, hloubku prostoru a vzájemné poměry věcí.Výstava dále představuje kresby z plenéru.

Hrad Potštejn - od tužky k počítačové grafice

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk

Městská knihovna Žamberk zve nejen milovníky regionální historie na výstavu historických obrazů, kreseb a rytin hradu Potštejn. Předlohy k nim zapůjčilo Muzem a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Rakouská národní knihovna, spolek Má vlast - můj domov a zámek Potštejn. Ke zhlédnutí jsou také náhledy počítačových animací hradu, které vznikly pro návštěvnickou aplikaci Visit.More v roce 2020. Prohlédnout si můžete i součásti středověkého brnění a jiné artefakty. Výstava probíhá ve spolupráci s projektem Starý Žamberk, jehož iniciátorem je Jindřich Žák.

Muzejní kavárnu provoní čokoláda a káva

KDY: 12. března

KDE: Rokytnice v Orlických horách



V sobotu 12. března své brány otevře od 14 hodin v Sýpce – Muzeu Orlických hor Muzejní kavárna, tentokrát s příchutí čokolády. Čeká na vás příjemné posezení, ukázka pražení kávy v historické pražičce na otop dřevem, ochutnávka čerstvě upražené kávy, povídání o čokoládě Marcely Krčálové z čokoládovny Jordi´s, ochutnávka deseti druhů čokolády a kakaového bobu. Událost potrvá do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Říčky v Orlických horách slibují ideální lyžovačku

KDY: v těchto dnech

KDE: Říčky v Orlických horách

Podmínky pro dokonalou lyžovačku pokračují i v první polovině března. Polojasná obloha, teplota dva stupně pod nulou, téměř bezvětří a perfektně upravené sjezdovky s přimrzlým sněhem, to je aktuální sněhové zpravodajství ze Ski centra Říčky v Orlických horách.

Otevřeny jsou všechny sjezdové tratě, na kterých leží 80 až 130 cm přimrzlého technického sněhu. Ke sjezdovkám vás vyveze šestisedačková lanovka s bublinou. Vlek Tatrapoma je připraven do zálohy v případě většího počtu návštěvníků. Pro snadnější začátky výuky na lyžích nebo snowboardu můžete využít prostor Bobíkovy výcvikové louky s pohyblivým pásem a kolotočem, kam je možný vstup i bez instruktora.

Plně k dispozici jsou také doprovodné služby jako je ski servis, půjčovna s úschovnou nebo lyžařská škola a občerstvení. Běžecké trasy jsme upraveny v rozsahu Homole až Panské pole. Pro nákup levnějších skipasů můžete využít e-shop. Parkování na plochách Ski centra a skibus na pravidelných linkách je zdarma. Areál otevřený každý den od 8.00 do 16.00 hodin.

Bramborákové hody

KDY: 12. března

KDE: Letohrad



O víkendu si v Letohradě můžete dopřát bramborákové pochoutky. Hody pořádají Pohostinství Orlovna a Orel jednota v sobotu od 11 hodin. Vhodná rezervace na tel. č.: 603 490 795.

Výstava maleb, kreseb a textů

KDY: od 11. března

KDE: Jablonné nad Orlicí

Kulturní a informační centrum Jablonné nad Orlicí bude hostit Výstavu maleb, kreseb a textů Jany Koucké. Vernisáž se uskuteční v pátek 11. března od 18 hodin. Expozice potrvá do 23. dubna. Ke zhlédnutí od pondělí do pátku 8 - 12, 13 - 17 hodin, sobota 8.30 - 12. 30 hodin, neděle zavřeno.

Promítání starých dokumentárních filmů

KDY: 11. března

KDE: Vamberk



Spolek přátel historie Vamberka zve na promítání starých dokumentárních filmů. Přijďte se podívat, jak vypadal Vamberk v průběhu 20. století. Poznáte sebe, své rodiče a prarodiče? Promítání začne v 17 hodin v malém sále v místní Sokolovně.