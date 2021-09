Malá scéna zahájila čtrnáctou sezónu

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Začátkem září byla vernisáží výstavy „Člověk a jeho svět“ zahájena v pořadí již XIV. sezóna v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Výstava, která potrvá do 30. září, již tradičně představuje fotografickou tvorbu Jiřího Kočí a Jiřího Lásla.

Kresby Jana Steklíka ke zhlédnutí pod radnicí

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Městské muzeum připravilo v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí expozici věnovanou tvorbě orlické významné osobnosti, malíři a kreslíři Janu Steklíkovi. Výstava představující průřez Steklíkovou širokou tvorbou je v Galerii pod radnicí otevřena do 19. září. Pro příznivce tvorby Jana Steklíka pak muzeum připravilo zajímavou derniéru výstavy, která se uskuteční 18. září.

Podcasty muzea vyprávějí o dějinách regionu

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová

Zájemci o regionální dějiny si mohou poslechnout podcasty Městského muzea Česká Třebová, které naleznou na webových stránkách muzea www.mmct.cz. Epizody připomínají například kostel sv. Jakuba Většího v České Třebové či místní kapli sv. Kateřiny.

Historická Choceň pohledem fotografa Antona

KDY: do 12. září

KDE: Choceň



Ještě do neděle 12. září můžete v Orlické galerii v Chocni navštívit expozici s názvem Stará Choceň na fotografiích Františka Antona. Muzeum je pro veřejnost je otevřeno denně od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

Expozice přibližuje dopravní prostředky

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová

Dlouhodobá výstava v Městském muzeu Česká Třebová „Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“ v sobě spojuje – s jistou mírou nadsázky – čtyři dopravní kanály, které jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaté s její historií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i vzdušnou. Expozice návštěvníkovi přibližuje historii českotřebovského železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských či historii úvah o propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe. Muzeum můžete navštívit denně kromě pondělí od 8.00 do 18.00 hodin.

Galerii zkrášluje malířský salon a tvůrčí rodokmen

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto



Podzimní sezonu zahájila Městská galerie Vysoké Mýto dvěma novými výstavami. Výstava přístupná v místní muzejní zvonici Rodová linie představuje talentovanou rodinu z Vysokého Mýta – dědečka, syna, vnučku a dvě pravnučky. „Myslím, že pro mnohé bude výstava překvapením a milým zastavením,“ uvedla kurátorka galerie Iveta Danko.V galerii na náměstí je od září přístupný 10. salon malířů Vysokomýtska.Součástí vernisáže byl křest nástěnného kalendáře pro rok 2022, který městská galerie vydala ve spolupráci s malíři a za finanční podpory města.

Expozice Koně v akci

KDY: 11. a 12. září

KDE: Pardubice

Výstava Koně v akci se koná na Pardubickém závodišti o víkendu 11. a 12. září. V sobotu na návštěvníky čeká program plný koní a jejich dovedností, v neděli se budou slavit především dožínky. Dojde také na setkání s trojnásobným vítězem Velké pardubické Josefem Bartošem, který se stane kmotrem hned dvou hříbat.