Park za Roškotovým divadlem v Ústí nad Orlicí ožije Rodinným víkendem. Odstartuje ho v pátek od 21 hodin letní kino s filmovým muzikálem Rocketman, který zachycuje neuvěřitelný osud Eltona Johna a zlomové okamžiky v jeho životě.

Sobotní program začíná v 10.30 hodin loutkovou pohádkou O neposlušných kůzlátkách, pak zahraje Sopotnická dechovka, připraven je i Divoký západ s indiány, vystoupení kapel Punkva, Morybundus Band a Miagra. Lákadlem nejen pro děti je včelařská stezka, střelnice, dílničky i stánky s jarmarečním zbožím.

Nejen do parku se dá ale vyrazit za zábavou. Živo bude i v Hernychově vile, kde se od 13 do 17 hodin koná další program v sérii Cože? …Ale jak? Tentokrát budou hlavní roli hrát sirupy a marmelády. „Víte, jak udělat domácí levandulovou limonádu, jahodovou marmeládu nebo meduňkový sirup?“ ptají se organizátoři a odpovědí je pozvání do muzea. Kromě sladkého programu si tu můžete prohlédnout i aktuální rodinnou výstavu Kašpárku, hraj!

Rodinný víkend za Roškotovým divadle

Park za Roškotovým divadlem v Ústí nad Orlicí ožije Rodinným víkendem. Odstartuje ho v pátek od 21 hodin letní kino s filmovým muzikálem Rocketman. Sobotní program začíná v 10.30 hodin loutkovou pohádkou O neposlušných kůzlátkách, pak zahraje Sopotnická dechovka, připraven je i Divoký západ s indiány, vystoupení kapel Punkva, Morybundus Band a Miagra. Lákadlem nejen pro děti je včelařská stezka, střelnice, dílničky i stánky s jarmarečním zbožím. Vstupné na letní kino je 70 korun, v sobotu je pak dobrovolné.

V Letohradě bude v pátek strašit

Park a zámek v Letohradě ožije v pátek večer nebývalým halasem. Konají se první letošní Noční strašidelné prohlídky a u této příležitosti se do parku nastěhují vodník, Rusalka, ježibaba či čerti. „Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi, ale dobře se pobaví i parta dospěláků. Trasa vede parkem ke strašidelné jeskyni a končí na zámku, kde provází Bílá paní. Během cesty plní účastníci úkoly,“ informovalo kulturní centrum. Prohlídek je za den celkem šest, začínají ve 20.15 a další vychází vždy po čtvrt hodině. Objednat se musíte předem na čísle 465 622 092.

Přehrada Pastviny na Divoké Orlici u Nekoře

Podnětem pro výstavbu přehrady Pastviny byly katastrofální povodně v povodí Orlice v letech 1840, 1846, 1862 a 1888. Projekt vypracovalo vodohospodářské oddělení Zemského výboru v Praze v letech 1926-1928. Převážná část stavební části vodního díla byla zadána firmě Ing. Miroslav Pažout, dodávku železných konstrukcí zajišťovaly firmy ČKD Praha, Škodovy závody Plzeň, Křižík Praha a výstavbu obloukového železobetonového mostu přes přehradní nádrž firma Ing. . J. V. Velflík v Praze. Výstavba proběhla v letech 1933 – 1938. Je to poslední vystavěná zděná hráz v České republice.

Rozhledna Suchý vrch

Nejvyšším bodem Bukovohorské hornatiny je dvouvrcholový protáhlý masiv Suchého vrchu (995 m. n. m.). Pod vrcholem, ve výšce 975 metrů, byla postavena stejnojmenná rozhledna, ze které je nádherný rozhled do širokého okolí, např. na Šerlich, Králický Sněžník, Kladsko, Hrubý Jeseník s Pradědem. Rozhledna byla původně stavěna jako vodárenská věž, která byla postavena v letech 1931-1932 podle návrhu architekta A. Patrmanna. Je betonová a její tvar připomíná hřib. Věž rozhledny je vysoká 33 m a na vyhlídkovou plošinu, která je výšce 22 metrů vede 130 schodů. V přízemí rozhledny je v provozu horská restaurace - bufet.

Klepáč - rozhledna Klepý

Jedno z geograficky nejzajímavějších míst našeho státu se nachází v masivu Králického Sněžníku, na česko-polské hranici. Jedná se o vrchol Klepý, který je rozvodím do trojice evropských moří. A právě na tomto vrcholu se tyčí rozhledna nazývaná také Klepáč. Dřevěná rozhledna, vybudovaná polskými investory, měří 28 m a je celoročně přístupná. V období sucha plní rozhledna funkci protipožární, kdy je využívána protipožárními hlídkami na ochranu okolních lesů.

Jiráskova horská cesta

Cesta, která spojuje nejkrásnější partie Orlických hor, byla vyznačena roku 1921 a pojmenována na počest spisovatele Aloise Jiráska. Během první republiky vzniklo na hřebenu Orlických hor množství turistických chat, z nichž řada slouží dodnes. Ve dvacátých letech vyrostla na Šerlichu Masarykova chata, na Suchém vrchu Kramářova chata u Zemské brány na Čiháku či Kašparova chata na Adamu.

Mamutí horská dráha na Dolní Moravě

Bobová dráha má celkovou délku přes 3 kilometry. Na trati si užijete 25 zatáček, otáčku 360° ve výšce 12 metrů nad zemí osmičkovou smyčku nebo podzemní tunel. Navíc se zhoupnete se na 4 parádních jumpech nad lesními cestami. Při jízdě na dráze mamutích rozměrů se sklonem až 30% vyvinete rychlost až 50 km/h, a to už je pořádná jízda.

Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka

Dělostřelecká tvrz Hůrka je unikátní vojensko-historická památka. Jedna z pěti dělostřeleckých tvrzí, které byly do září roku 1938 po stavební stránce dokončeny. Hůrka je komplexem pěti objektů, tzv. srubů (v nejvyšším stupni odolnosti), které propojuje hluboko pod zemským povrchem velmi rozsáhlý systém chodeb a sálů (celková délka 1,75 km). Bojové objekty tvrze byly naprosto bezpečné proti účinkům všech tehdy známých zbraní.

Rozhledna Andrlův chlum

Na kopci nad jihozápadní částí Ústí nad Orlicí stojí rozhledna Andrlův chlum. Na tomto místě stávaly dvě dřevěné rozhledny - první v letech 1905-1918 a druhá v letech 1943-1954. Obě zanikly a v roce 1996 zde byla postavena nová víceúčelová telekomunikační věž s rozhlednou v nadmořské výšce 559 m.

Orlickým cyklo & in-line královstvím

Trasa vede malebným údolím Podorlicka podél řeky Tichá Orlice z Chocně do Letohradu přes Ústí nad Orlicí. Je nenáročná, s minimálním převýšením, dlouhá 35 km, z velké části vhodná i pro in-line bruslaře. Trasa vede po značených cyklostezkách č. 4061 (Choceň – Brandýs nad Orlicí – Bezpráví – Klopoty – Kerhartice – Ústí nad Orlicí), č. 4048 (Ústí nad Orlicí – Dolní Libchavy – Černovír – Lanšperk – Hnátnice – Červená – Letohrad) a č. 4072 Letohrad – Kunčice - Orlice). Cyklostezky mají velmi kvalitní hladký povrch, jsou široké 2,5 – 3 metry a z převážné části vedou podél řeky Tiché Orlice ve stínu lesního porostu a v blízkosti železniční trati. Během výletu můžete navštívit přírodní labyrint v Brandýse nad Orlicí, aquapark v Ústí nad Orlicí nebo Muzeum řemesel v Letohradě.

Pravěká osada Křivolík

Rázovitý kraj Orlické pahorkatiny skrývá ve svých lesích Pravěkou osadu Křivolík nacházející se v blízkosti vesničky Kozlov u města Česká Třebová. Muzeum v živé přírodě je zároveň experimentálně archeologickým centrem.