Autoklub a Město Ústí nad Orlicí pořádají o nadcházejícím víkendu 11. a 12. června pod záštitou hejtmana kraje Martina Netolického a starosty Ústí nad orlicí Petra Hájka 64. a 65. závod automobilů do vrchu.

Ústecká 21 aneb Memoriál Miroslava Urbana odstartuje v sobotu i neděli v 8.00 hodin tréninkem. Sobotní závod pak začne ve 13.00 hodin, v neděli je na programu již od 10.00 hodin. Vstupné 150 korun, děti do 15 let zdarma.

Zámek obklopí trhy

KDY: 12. června

KDE: Doudleby nad Orlicí



Farmářské trhy v prostorách Zámku Doudleby nad Orlicí se uskuteční v neděli 12. června od 9.00 do 15.00 hodin.



Další trhy na doudlebském zámku jsou na programu 17. července a 14. srpna, kdy zámek kromě farmářských ozdobí také trhy řemeslné.

Tyršova veřejná plovárna zahájí letní sezonu

KDY: od 10. června

KDE: Vysoké Mýto

Tyršova veřejná plovárna ve Vysokém Mýtě zahájí sezonní provoz v pátek 10. června. Otevřeno má za příznivého počasí denně od 9.00 do 19.00 hodin. Veškeré informace o plovárně, nabídce služeb i o aktuálním provozu jsou uvedeny na webových stránkách plovárny.

Na plovárně najdete vodní atrakce, jako je tobogán, skluzavky a skokanský můstek. Vodní plochu doplňují sportoviště na plážový volejbal, nohejbal, minigolf a další. Samozřejmostí je dětský kout, občerstvení, a jako retro atrakce i původní kabinky na převlékání.

Výstava v Choceňské veži

KDY: do 10. června

KDE: Vysoké Mýto



V Choceňské věži probíhá od 7. června do 10. června výstava keramiků a výtvarníků Mikáda - střediska volného času. Práce jsou inspirovány ročními obdobími, přírodou a historií. Výstava je otevřena vždy od 8.30 do 12.00 a od 13.30 do 17.00 hodin. Příležitost je i mimořádnou událostí navštívit běžně nepřístupnou Choceňskou věž.

Noc kostelů v České Třebové

KDY: 10. června

KDE: Česká Třebová

Církev bratrská, Tykačova 1183 zve od 20.00 hodin na zpívání se skupinou Lampa. Po celý večer: SWAP – Odložte nepotřebné věci a vyberte si, co neupotřebí ostatní. Událost doprovodí výstava Příběh a citáty Komenského. Akce odstartuje v 18.00 hodin.

Medvídci Zdendy Krejčího

KDY: do 21. června

KDE: Žamberk



Už dvacet let kreslí žamberský rodák pan Zdeněk Krejčí originální medvídky. Během této doby vytvořil na 860 medvědích obrázků. Maluje pastelkami - od původně používaných pastelek Progresso přešel k pastelkám značky Faber Castell, které na slunci nevyblednou a uchovají barevnost obrázků po dlouhé roky.



Při příležitosti tohoto dvacetiletého jubilea se v knihovně koná velká medvědí výstava. Přijďte se podívat na obrázky ze života medvídků, kteří se rozhodně nenudí. Chodí na výlety, do ZOO, na koupaliště, hrají si a zažívají různá dobrodružství.



Tvorba Zdendy Krejčího se ale neomezuje jen na kreslení obrázků. Na výstavě můžete vidět např. keramiku, modrotisk, smalt, šité pouzdro na knihu, levandulové polštářky, podnos, hrneček, hedvábný šátek, leporela – vše s motivem jeho medvídků.



V knihovně si můžete zakoupit i medvědí pohlednice, které vám na přání ozdobí výročním medvědím razítkem.

Putujte po šlechtických sídlech

KDY: letní sezona 2022

KDE: Rychnovsko

Na Rychnovskua okolí v okruhu 9 kilometrů na vás čekají příběhy čtyř romantických zámků – Zámku Častolovice, Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, Zámku Doudleby nad Orlicí, Zámku Potštejn a majestátních dvou hradů – Potštejna Litice.

Zpestřete si návštěvu České Loiry novou turistickou hrou s putováním, která je spojena s oblíbeným sbíráním razítek do hrací karty a není časově omezená. Hrací kartu s mapkou a slosovatelným kupónem získáte za symbolickou cenu 5 korun na všech šesti historických sídlech nebo v síti partnerských informačních centrech regionu.