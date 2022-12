Vánoční dílna, vánoční stezka a navíc prohlídka Tajný kryt – pardubický zámek o nadcházejícím víkendu připravil řadu aktivit pro nejmenší návštěvníky. Navíc mohou zavítat do nové výstavy Kdy jste je viděli naposledy nebo do Pernštejnské rezidence – nejstarší renesance v Čechách, kde najdou spoustu hracích a vzdělávacích koutků. Vánoční dílna se koná v pedagogickém ateliéru v hospodářských budovách v sobotu 10. prosince od 10 do 16 hodin „Děti si vyrobí andělíčky ze sádry, vánoční přání, papírové ozdoby. Pro nejmenší jsme připravili vánoční omalovánky,“ prozrazuje ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Vstup stojí 50 korun. Ve stejný den se od 10 hodin koná i speciální prohlídka pro rodiny s dětmi nazvaná Tajný kryt. „Vydejte se s dětmi do tajného krytu vybudovaného v době studené války v zámeckém valu! V případě útoku nepřítele nebo zasažení města radioaktivním spadem mělo z jeho podzemních prostor krajské velitelství civilní obrany řídit záchranné práce. Na vlastní oči uvidíte, jak se lidé v takovém případě mohli z krytu dorozumívat s okolím, jak naftový generátor vyráběl elektrický proud, a vyzkoušíte, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu,“ zve ředitel. Na prohlídku je nutné si předem koupit vstupenku. Volně přístupná je stezka parkánem zámku nazvaná Šťastné a chundelaté!, kde se děti dozví, jak „slaví“ Vánoce zvířátka.

Vánoční hostina na hradě

KDY: 10. a 11. prosince

KDE: Svojanov



Hrad Svojanov je v prosinci otevřen o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin. Na třetí adventní víkend, tedy na 10. a 11. prosince, je nachystaná vánoční hostina. Perchty von Bladen přímo v hradní kuchyni připraví a představí sváteční krmi, která v dobách minulých nesměla chybět na žádném svátečním stole. Které pokrmy to budou, se výletníci dozvědí na prohlídkovém okruhu A.

Kouzelný advent na zámku

KDY: v prosinci

KDE: Slatiňany

Některé památky ani v zimě nespí. Zapomeňte na předvánoční stres a shon a přijďte podlehnout kouzelné zimní atmosféře zámku ve Slatiňanech. Nově zpřístupněné zámecké interiéry v přízemí vám během prosincových dnů představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale také se dozvíte, jak na zámku probíhaly sváteční poslední dny v roce.Prohlídka vás zavede do hostinských a společenských prostor a nahlédnout budete moci také do zámecké kuchyně. Termíny vánočních prohlídek jsou vždy od čtvrtka do neděle, konkrétně 8. – 11. prosince, 15. – 18. prosince, 21. – 23. prosince, 29. – 31. prosince. Prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin (v sobotu a neděli také v 11.00).

Předvánoční skanzen

KDY: 10. a 11. prosince

KDE: Nasavrky



Skanzen Země Keltů v Nasavrkách o víkendu 10. a 11. prosince otevře své brány, a to od 10 do 16 hodin. Užijte si trochu klidu v přírodě. Co myslíte, slavili Keltové Vánoce? Jaké tradice a zvyky tenkrát lidé dodržovali? Můžete se těšit na klasické komentované prohlídky okořeněné informacemi o zimním životě Keltů. V sobotu se koná také malý vánoční řemeslný jarmark, kde pořídíte dárečky, můžete si nakoupit med a medovinu, či si s dětmi zkusit výrobu svíček. Otevřeno bude i v hostinci U Dubového Kelta, kde se zahřejete a dáte si něco dobrého.

Dámská tvořivá sobota

KDY: 10. prosince

KDE: Svitavy

V sobotu od 13 hodin se prostory Střediska volného času Tramtáryje ve Svitavách promění v dílnu. Budete si moci vyrobit netradiční vánoční dárek či dekoraci. Těšit se můžete na práci se dřevem, se sklem, s přírodními materiály, s barvami, látkami, šicími stroji. Informace a možnost přihlášení na jednotlivé dílny najdete na webových stránkách www.svc.svitavy.cz a na sociálních sítích střediska.

Vánoční jarmark

KDY: 10. prosince

KDE: Slatiňany



V sobotu 10. prosince se ve Slatiňanech v okolí kostela sv. Martina koná od 10 do 17 hodin vánoční jarmark.

Vánoce na zámku v Litomyšli

KDY: adventní víkendy

KDE: Litomyšl

Pokud si kladete otázky, jak se slavily Vánoce ve šlechtických kruzích, případně jestli aristokraté mysleli také na své sloužící, pak jsou pro vás tím pravým prohlídky vánočně vyzdobených interiérů zámkuv Litomyšli. A jelikož zámek navštívil samotný císař František Josef I., přenesete se také na vánoční císařský dvůr. V zámecké kapli nebude chybět vyřezávaný lidový betlém. Prohlídky se uskuteční o víkendu 10. a 11. prosince a 17. a 18. prosince. Vstupenky můžete zakoupit online na zamek-litomysl.cz nebo v den prohlídek v pokladně zámku v přízemí arkádového nádvoří.

Mechanické betlémy zblízka

KDY: 11. prosince

KDE: Litomyšl



Komentovaná prohlídka výstavy mechanických betlémů se koná v neděli od 13 hodin v Regionálním muzeum v Litomyšli. Martin a Jakub Sochorovi představí svoji sbírku betlémů, které má v jejich rodině dlouholetou tradici. Součástí komentované prohlídky budou také ukázky práce řezbářů a informace o výrobních postupech.

Adventní Lanškroun

KDY: 10. a 11. prosince

KDE: Lanškroun



V sobotu a v neděli od 14 do 19 hodin můžete na náměstí J. M. Marků zažít rozzářený Adventní Lanškroun. Okouzlí vás vánoční městečko s Ježíškovou poštou, betlémem a bohatým kulturním programem pro malé i velké. Adventní domky zaplní řemeslníci a tvůrci z kreativního světa Fleru a prodejci občerstvení, kteří provoní náměstí punčem, sladkým trdelníkem a dalšími dobrotami.

Mikulášská a pekelná show v kulturním domě

KDY: 11. prosince

KDE: Ústí nad Orlicí



Originální mikulášská a pekelná show se uskuteční v neděli v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Čert vykouzlí opravdové peklo. Uvidíte spousty skvělých efektů. Vstupenka stojí 140 Kč.

Zimní Moravská Třebová

KDY: do 31. ledna

KDE: Moravská Třebová

Obrazy a fotografie autorů, kteří zachytili Moravskou Třebovou s zimní atmosférou v průběhu posledních sta let, můžete vidět na zámku v Moravské Třebové do 31. ledna.

Vánoční prohlídky

Také letos se můžete na zámku v Moravské Třebové těšit na speciální vánoční prohlídky. Již tradičně budou interiéry vyzdobeny ve svátečním duchu a dozvíte se mnohé o zvycích našich předků. Nejbližší vánoční prohlídky se uskuteční od 9. do 11. prosince, prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin.

Vánoční Betlém

KDY: do 8. ledna

KDE: Hlinsko

Od 7. prosince do 8. ledna 2023 ožijí atmosférou vánočních svátků vyzdobené roubenky v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Vystaveny budou i lidové betlémy, mezi nimi mechanický betlém Rudolfa Frinty. Po celou dobu budou mít návštěvníci možnost nakoupit si různé tradiční vánoční dárky.

Ovečka betlémská

KDY: 11. prosince

KDE: Chrudim

Adventní program v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi je v plném proudu. Tradiční vánoční loutkové představení se letos uskuteční v neděli 11. prosince od 15 hodin. Pohádka Ovečka betlémská v podání herců z pražského Studia Damúza zprostředkuje pohled na vánoční zázrak očima chundelaté ovečky a starého pastýře.