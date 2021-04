Webová výstava poodhaluje historii kosmetiky

KDY: kdykoliv

KDE: tinyurl.com/krasanaprodej

ZA KOLIK: zdarma

Na webu Východočeského muzea v Pardubicích se tento týden otevřela výstava plná krásy a péče, barev, zvučných názvů i lákavých reklam. Jmenuje se Kosmetika – krása na prodej a je k vidění na stránce tin url.com/ krasanaprodej. „Kosmetické produkty a jejich obaly, reklamní tiskoviny a dobové fotografie v našich sbírkách dávají nahlédnout do historie všedního dne, která ale vůbec není všední,“ uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Většinu z nás kosmetické krabičky, tuby a lahvičky provázejí od útlého dětství a máme s nimi spojené vzpomínky především na naše maminky a babičky,“ připomněl Tomáš Libánek.

Jádro výstavy tvoří obaly od kosmetických produktů. Kaloderma, Diosma, Nivea, Astor, Coty, Taft – to všechno jsou značky kosmetiky. Některé upadly v zapomnění, jiné se na pultech drogerií a parfumérií prodávají dodnes. „Například pudr Coty, od roku 1934 známý jako Airspun. Jednalo se o sypký pudr míchaný vzduchem. Pudr se prodával v ikonické krabičce, která se jen s malými obměnami nabízí na kosmetickém trhu i dnes,“ prozradila kurátorka výstavy Daniela Hynková. Elegantní žluto-bílý motiv labutěnek dokázal zaujmout ženy ve 30. letech minulého století stejně dobře jako zákaznice dnes. Kosmetika ovšem nejen zkrášlovala, ale také pomáhala od problémů s kůží. „Sirná mast Perusulfin z lékárny doktora Richtera, měla odstraňovat nečistoty a svrab z kůže. Produkt pochází z 1. třetiny 20. století. Dnes je nepředstavitelná už jen její potřeba,“ upozornila kurátorka. Hýčkání a péči, jakou si dopřávaly i dámy z Pardubic v 70. letech minulého století, poodhalují fotografie z roku 1974 z muzejního fotoarchivu. Nahlíží přímo pod ruky odborné pracovnice v provozovně kosmetických služeb na třídě Míru.

Hurá na web vilem500.cz

KDY: kdykoliv

KDE: vilem500.cz

ZA KOLIK: zdarma



V dubnu si připomínáme 500 let od úmrtí šlechtice Viléma z Pernštejna. I díky jeho rodu má Pardubický kraj mnoho renesančních památek. Na webových stránkách vilem500.cz najdete aktuální informace k projektu 500 let renesance ve východních Čechách, ale také různé dobové dokumenty. Uvidíte i kalendář akcí na letošní rok, který je aktualizován podle toho, co situace právě dovoluje. V květnu bude zahájena cestovatelská soutěž Naplň Vilémovu truhlu.

Pokračuje Muzeum jako malované

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma



Inspirujte muzejníky a namalujte, jakou výstavu byste chtěli ve Východočeském muzeu vidět. Byly by to hračky z muzejního fondu? Nebo loutky, filmoví hrdinové či pohádkové postavičky? Chcete, aby se výstavní sál proměnil v jednu velkou autodráhu nebo obří pokojíček pro panenky? A co třeba tajemná jeskyně plná jejích zvířecích obyvatel? Soutěž Muzeum jako malované je připravená pro děti od 1 roku do 15 let. Vyhrát mohou dárek a volnou vstupenku do muzea i pro své rodiče. Soutěžícím stačí namalovat, na jakou výstavu by se těšili nejvíce, a poslat vyfocený nebo naskenovaný obrázek na adresu podrouzkova@vcm.cz. Východočeské muzeum pak všechny vystaví na svých webových stránkách. Více na www.vcm.cz.





Četba za časů korony

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcd.cz

ZA KOLIK: zdarma



Herci Východočeského divadla Pardubice se znovu pustili do načítání povídek z knih českých autorů. Herci začali autorem Ladislavem Pecháčkem, natočili povídky s kriminalistickými zápletkami ze souboru nazvaného Hořká čokoláda. Dalším spisovatelem, který dal pardubickým kumštýřům svolení k použití svého díla, je Jiří Kratochvil. Ze souboru Strach nad městem, který zatím čeká na vydání, je připraveno šest povídek. Třetí knihou, na jejímž poslechu herci pracují, je novela Ivana Binara Den, kdy slétly vlaštovky. Nahrávky najdete na webu divadla www.vcd.cz v rubrice Repertoár, poslechnout si je lze i na facebooku divadla.

Vysokomýtská škola připravila Vesmírné putování do Knířova

KDY: kdykoliv

KDE: Knířov

ZA KOLIK: zdarma



Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, zve veřejnost na stezku do přírody za městem. Děti se stanou na chvíli kosmonauty, kteří cestují vesmírem. Na své cestě potkají jednotlivé planety Sluneční soustavy. Dozví se, jaká je na planetách teplota, jak jsou vzdáleny od Slunce nebo co je to černá díra. Úkoly jsou zaměřeny na zlepšování paměti, postřehu, procvičování jednoduché matematiky a dalších dovedností. Stezka Vesmírné putování je složena z 9 stanovišť, přičemž první – Slunce – je stanoviště, na kterém je vysvětleno, jak pracovat s tajenkou, kterou je třeba vyluštit. U každého dalšího stanoviště se získávají vždy dva klíče k rozluštění tajenky – první za odpověď na kvízovou otázku, druhý za odhalení planety, která je ukryta v okolí daného stanoviště. Na každém stanovišti najdete pokaždé 2 varianty otázky – lehčí a těžší. Zvolenou variantu nelze během plnění stezky měnit, neboť by nevycházela tajenka správně. Tajenku můžete vyplňovat do předem připravených odpovědních kartiček, které jsou ke stažení na webu školy nebo stačí pouze obyčejný papír a tužka. Odpovědi, zážitky i foto z tvoření s jménem zasílejte na email: stezkyknirov@seznam.cz. Škola správně vyluštěné tajenky odmění diplomem.