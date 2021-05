Se Stamichmanem za poznáním a zábavou

KDY: kdykoliv

KDE: Dolní Morava

ZA KOLIK: zdarma

Poznejte s dětmi naučnou stezku s 10 zastaveními, kde se dozvíte spoustu informací o lese a jeho obyvatelích a seznámíte se se Stamichmanovým příběhem. Cestou potkáte řezávané sochy, dřevěný posed s výhledem do údolí i jeskyni z kamenů. Stezka vede lesem a je spojnicí mezi parkovištěm u dolní stanice lanovky U Slona a Zákaznickým centrem Marcelka u dolní stanice lanovky Sněžník.

Za tragickým osudem rodu Vršovců a k počátkům českého státu

KDY: kdykoliv

KDE: Vysoké Mýto

ZA KOLIK: zdarma



Putování krásnou přírodou do hluboké minulosti zahájíte na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, odkud se vydáte po zelené turistické značce. V poli při odbočce na Domoradice spatříte gotický kamenný smírčí kříž, němou připomínku zločinu a odpuštění. Pokračujete stále po zelené značce a před sebou vidíte Vraclavský hřbet plný tajemství. Součástí komplexu na Vraclavi jsou zbytky hradiště, poustevna, kostel sv. Mikuláše a budova lázní. Zpět do Vysokého Mýta se vydáte buďto po stejné trase nebo po místní komunikaci.

Poznejte osud britské královské rodiny

KDY: kdykoliv

KDE: https://dvojka.rozhlas.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Poslouchejte osudy královny Alžběty II. a nechte se vtáhnout do každodenního dění uvnitř Buckinghamského paláce. V desetidílné četbě na pokračování uslyšíte Helenu Dvořákovou. Příběhy uvádí Český rozhlas, jsou k dispozici na Dvojce a v aplikaci mujRozhlas.

Britský historik a autor četných biografií Robert Lacey ve své knize Koruna (The Crown) líčí osudy britské královské dynastie v letech 1947 až 1955. Bylo to období, kdy se Velká Británie těžce vzpamatovávala z druhé světové války a kdy se rozhodovalo o budoucí podoběa vlastně i existenci samotné monarchie.

Výstava poodhaluje historii kosmetiky

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.vcm.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Východočeské muzeum zve na expozici plnou krásy a péče, barev, zvučných názvů i lákavých reklam. Jmenuje se Kosmetika – krása na prodej a je k vidění na webové stránce muzea. Jádro výstavy tvoří obaly od kosmetických produktů. Kaloderma, Diosma, Nivea, Astor, Coty, Taft – to všechno jsou značky kosmetiky. Některé upadly v zapomnění, jiné se na pultech drogerií a parfumérií prodávají dodnes. Hýčkání a péči, jakou si dopřávaly dámy např. v 70. letech minulého století, poodhalují fotografie z roku 1974 pořízené z muzejního fotoarchivu.