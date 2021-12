Expozice v Mětském muzeu Česká Třebová s názvem Vůně Vánoc představuje zajímavé betlémové celky ze sbírky českotřebovského muzea, doplněna je i o téma pečení vánočního cukroví. Výstava potrvá do neděle 2. ledna 2022 .

Půjdem spolu do Betléma

KDY: do 31. prosince

KDE: Choceň



Výstava Orlického muzea Půjdem spolu do Betléma představuje nejen klasické ústecké papírové a vyřezávané králické betlémy, ale také netradiční novodobé betlémy zapůjčené od místních sběratelů. Přijďte nasát vánoční atmosféru. Výstava trvá po celý měsíc. Otevřeno vždy od 9 do 17 hodin.

Potěšte své blízké novým kalendářem města

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Přemýšlíte, jaký originální vánoční dárek věnovat svým blízkým a nic vás nenapadá? Doporučujeme kouzelný kalendář Města Ústí nad Orlicí na rok 2022, který tvoří kolekce kreseb zajímavých ústeckých zákoutí vytvořená mladými výtvarníky. Kalendář město vydává každý rok, tentokrát oslovilo výtvarný obor Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, který vede Veronika Pekárková. Obrázky vznikaly v září 2021, na počátku školního roku, kdy obvykle žáci výtvarného oboru vyráží malovat a kreslit do plenéru. Jejich očima vidíme známé či méně známé stavby, sochy či veřejná prostranství, například ústeckou radnici, nový Dům dětí a mládeže Duha, aquapark nebo Roškotovo divadlo. Větší část prací je vytvořena sprašnými křídami, tři dílka jsou provedena v perokresbě nebo pastelkami. Originály prací bude možné zhlédnout na výstavě výtvarného oboru, která se chystá na březen a duben 2022 do Městské knihovny v Ústí nad Orlicí.

Nový kalendář města Naši mladí výtvarníci lze zakoupit za 120 korun v Turistickém informačním centru v budově radnice. Vedle něj si lze vybrat z nabídky i další upomínkové předměty, které se mohou stát milým dárkem pod stromeček, například svíčky nebo hrníčky s motivem města. Potěšit může i fotokniha, která je obrazovým albem vzpomínek na výstavbu nového domu dětí a mládeže v areálu bývalé textilní továrny Perla 01.

Do Letohradu zamířily historické betlémy

KDY: do 31. prosince

KDE: Letohrad



Již skoro před dvěma lety, roce 2019, připravili v Muzeu řemesel v Letohradě nový výstavní prostor, kde následně umístili všechny historické betlémy, které sběratel a majitel muzea Pavel Tacl za 20 let pořádání Vánočních výstav posháněl. Přestože se vše včas podařilo dokončit, nemohla být expozice bohužel kvůli loňským vánočním covidovým opatřením otevřena. Letos je od 18. prosince do konce roku otevřena.



Ke zhlédnutí v čase od 10.00 do 17.00 hodin, s výjimkou zavíracích dnů muzea (24. a 25. prosince). K případné návštěvě je vhodné využít i dopoledních hodin, aby v odpolední špičce nedocházelo z hlediska povoleného počtu návštěvníků k nějakým omezením.

Štědrovečerní muzejní noc

KDY: 24. prosince

KDE: Východočeské muzeum - Zámek Pardubice

Po roční pauze se vrací oblíbená Štědrovečerní muzejní noc. Přijďte si při vánoční atmosféře prohlédnout historickou expozici Pardubice - příběh města, vyhlídku ze zámecké věže, výstavu Život ve věčné tmě, zámeckou kapli a vánoční koutek ve výstavě Věci vyprávějí - 140 let pardubického muzea. Vstup volný. Od 21.30 do půnoci.

Bulharští Češi

KDY: do 31. prosince

KDE: Pardubice



Do 31. prosince je v hale Turistického informačního centra v Pardubicích připravena pro jeho návštěvníky panelová dokumentární výstava „Bulharští Češi“. Bohatý textový a fotografický materiál představí české osobnosti, jež přispěly k rozvoji samostatného bulharského státu po roce 1878. Konec 19. století v Bulharsku představoval výzvu pro budování nových institucí, hospodářskou modernizaci a duchovní rozvoj společnosti. Do veřejného života se zapojili podnikaví a pokrokoví čeští specialisté (řemeslníci, polygrafové, pivovarníci, stavebníci) a intelektuálové (učitelé, inženýři, architekti, historici, umělci). A se kterými osobnostmi se návštěvníci setkají? Výstava představí například českého grafika Josefa Pittera, který se podílel na tvorbě návrhů pro cenné papíry, violoncellistu a skladatele Václava Cibulku nebo archeologa Václava Dobruského – prvního ředitele Národního archeologického muzea v Sofii, či architekta Josefa Schnittera, autora mnoha projektů zejména v Plovdivu.

Výstava za sklem V. - Vánoční naladění

KDY: do 2. února, Kostelní 446 (bývalé Infocentrum)

KDE: Žamberk

Výstava za sklem vás tentokrát seznámí s vánočními zvyky a tradicemi a přinese, podobně jako první velikonoční výstava za sklem na jaře, krásné pohlednice s vánočními motivy ze soukromé sbírky. Expozice vás provede adventním časem, seznámí s důležitými světci a věnuje se i Mikulášské nadílce. Andělé, betlémy a vánoční stromečky jsou symbolem našich Vánoc. Kromě toho se dozvíte zajímavosti o vánočních květinách, o historii vánočky a pojmenování jednotlivých jejich pramenů, dočtete se o vánočním cukroví, perníku, kapru a bramborovém salátu. Víte, kdo může uvidět zlaté prasátko? Anebo jak vysvětlovat tichý pohyb skořápek při pouštění vánočních lodiček? Expozice i připomene, co uvidíme, když rozkrojíme o Vánocích jablíčko nebo proč ke svátkům patří ořechy. Výstavu zakončují oslavy na Silvestra a Nový rok a svátek Tří králů.

Výstava V zimním hávu

KDY: do 30. ledna

KDE: Vysoké Mýto



Krásy zimy ve Vysokém Mýtě a okolí prostřednictvím uměleckých pláten i okem zkušených fotografů představuje nová výstava s názvem V zimním hávu, která se koná od 12. prosince do 30. ledna. Ve výstavních prostorách regionálního muzea se návštěvník seznámí s výběrem uměleckých děl zachycujících Vysoké Mýto i další části regionu v období zimy. Svojí atmosférou jistě na každého zapůsobí obrazy Vysokého Mýta pod sněhovou pokrývkou od známých malířů, jako byli Jan Juška, Josef Kubizňák či Václav Prágr. Malby pak doplní velkoformátové fotografie, které vznikaly v průběhu desetiletí a mimo atmosféry města zaznamenaly i jeho postupný urbanistický vývoj. Aby byla zimní atmosféra dokonalá, bude vzpomenuto na zimní radovánky prostřednictvím historického sportovního náčiní i teplého oblečení našich pradědů a prababiček.

Smutkův betlém impozantních rozměrů je zpřístupněn

KDY: do 31. prosince

KDE: Vysoké Mýto

Po několika letech je od 12. do 31. prosince v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě dočasně zpřístupněn veřejnosti Smutkův betlém. Betlém impozantních rozměrů 450 x 130 x 140 cm je dílem rodiny vysokomýtského jircháře Smutka. Vznikl v 1. polovině 19. století technikou tzv. kašírování (lepení a tvarování z papírových kousků). V roce 1914 se konala jeho oprava, pro kterou byly mimo jiné použity kulisy z loutkového divadla. Do vysokomýtského muzea byl získán v roce 1965. Vedle 27 postav zde mimo jiné najdeme 61 ovcí, 4 velbloudy a 1 psa.

Vánoční betlémská nálada láká do Infocentra

KDY: do 2. února

KDE: Vysoké Mýto



I v letošním roce si mohou návštěvníci vysokomýtského Turistického informačního centra prohlédnout výstavu betlémů, která zdobí jeho interiér do 2. února příštího roku. K vidění jsou betlémy tradiční, i zcela originální.

Zimní sezona na Dolní Moravě

KDY: v těchto dnech

KDE: Dolní Morava

Svahy na Dolní Moravě zasypal sníh. Projeďte si 10 kilometrů dlouhých upravovaných sjezdovek. Díky zasněžovacím zařízením není o sníh na tratích nikdy nouze. Děti mají k dispozici speciální lyžařskou školičku nebo Mamutíkův klubík, který funguje jako zábavná lyžařská přípravka pro nejmenší. Specialitou letošní zimy je večerní lyžování, při němž si užijete jízdu pod hvězdným nebem, a to na sjezdovce Kamila, která se nachází přímo naproti Wellness hotelu Vista.

Až si budete chtít od lyžování na chvíli odpočinout, vydejte se na Stezku v oblacích, která se v zimě halí do mrazivých krajek a odhaluje dechberoucí horské výhledy. Sjeďte do údolí na Mamutí horské dráze, která i v zimě nabízí 3 kilometry dlouhou adrenalinovou jízdu. Vyšlápněte si na sněžnicích nebo na běžkách či skialpech. A nelamte si hlavu s vybavením – o něj se případně postarají vybavené půjčovny.

Vyrazte na sněžný kolotoč i za dalšími radovánkami do Zdobnice a Říček

KDY: v těchto dnech

KDE: Zdobnice, Říčky v Orlických horách



Bílá peřina sice v nížině zmizela, zato v Orlických horách vládne pravá zima. Láká sem na lyže, snowboardy i pekáče. Ve Zdobnici mohou děti vyzkoušet dokonce jízdu na kolotoči.