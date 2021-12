Muzeum ozdobí výstava betlémů

KDY: od 28. listopadu

KDE: Česká Třebová

Expozice v Mětském muzeu Česká Třebová s názvem Vůně Vánoc představí zajímavé betlémové celky ze sbírky českotřebovského muzea, doplněna je i o téma pečení vánočního cukroví. Vernisáž se uskuteční 28. listopadu v 17 hodin. Výstava potrvá do neděle 2. ledna 2022 .

Choceňské rozsvícení vánoční výzdoby

KDY: 28. listopadu

KDE: Choceň



Choceňská adventní neděle s hudebním programem je zrušená, ale na vánoční rozsvícení se můžete od 28. listopadu těšit každý den, a to vždy od 16.30 hodin.

Výstava Bílý kanibal přibližuje tvorbu z cest Ladislava Kořínka

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

V Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě je od 4. listopadu do 5. prosince ke zhlédnutí výstava s názvem Bílý kanibal věnující se Ladislavu Kořínkovi.

Choceňský rodák Ladislav Kořínek je pozoruhodnou, ale dnes bohužel pozapomenutou osobností československé filmové kultury. John L. Brom, jak zněl později jeho umělecký pseudonym, byl filmař, producent, herec, tanečník, dokumentarista a cestovatel. V meziválečném období například režíroval film Klapzubova jedenáctka, později byl producentem takových filmů jako U pokladny stál nebo Přednosta stanice. Jeho největší přínos ovšem spočívá v jeho dokumentární tvorbě. Po roce 1948 emigroval, cestoval po Africe a natočil zde mnoho celosvětově uznávaných dokumentů. Právě toto období jeho života přibližuje výstava Bílý kanibal. Expozice je zapůjčena z Oblastního muzea v Mostě.

Ústecký advent

KDY: 28. listopadu

KDE: Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma



V neděli 28. listopadu bude zahájen Ústecký advent. V 17 hodin město rozsvítí vánočí výzdobu, avšak bez doprovodného programu.

Výstava betlémů

KDY: 27. listopdu

KDE: Litomyšl

V sobotu v 15 hodin se uskuteční vernisáž výstavy nových i historických betlémů v chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. K vidění budou betlémy z všemožných materiálů – papír, keramika, šustí, sklo. To vše v krásném prostředí piaristického chrámu. Vstupné na akci je dobrovolné. V sobotu je otevřeno do 18 hodin.

Putování do betléma

KDY: 28. listopadu

KDE: Litomyšl



Víte, jak se správně staví betlém? Na které straně u jesliček obvykle stojí Marie a na které Josef? Kdo jsou to darovníčci, kolik je králů a z které strany přicházejí k Ježíškovi? Jestli si nejste jisti, tak právě pro vás bude v Regionálním muzeu v Litomyšli v adventním a vánočním čase připraven podstavec, dáliny, jednotlivé figury a postupy, jak si betlém postavit. Pro malé návštěvníky bude připravený jednoduchý pracovní list, zkoušení lidových zvyků a výtvarné tvoření betlémových figur. V papírové podobě je betlém připraven k zakoupení na pokladně muzea. Akce Putování do Betléma se koná v muzeum v neděli od 13 do 16 hodin.