Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou pořádá v sobotu 29. října od 10 do 18 hodin v Sýpce – Muzeu Orlických hor tradiční tvořivou dílnu na téma Dušičky v Sýpce.

„Dušičky, stejně jako populární Halloween, jsou prastarými svátky s kořeny v pravěkém keltském svátku Samhain. Původní zvyk zapalovat ohně se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách – v našich zemích obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce. Součástí programu bude také stínové divadelní představení v podání divadélka Muzejní kufr,“ informuje za muzeum Martina Marxová.

Vstupné bude dobrovolné.

Bubeníci rozjedou show ve Vysokém Mýtě

KDY: 28. října

KDE: Vysoké Mýto



11. Bubenický festival v M-klubu ve Vysokém Mýtě se uskuteční tento pátek 28. října od 12 do 22 hodin. Festival je mezinárodní bubenickou přehlídkou, která má za cíl během jednoho dne představit divákům ty nejlepší tuzemské a zahraniční bubeníky. Celý program naleznete na webu M-klubu.

Unikátní výstava o Aloisu Karešovi

KDY: do 30. října

KDE: Vamberk

Spolek přátel historie Vamberka připravil ve spolupráci s dalšími institucemi výstavu věnovanou osobnosti významného podnikatele a spoluzakladatele proslulé firmy Kareš & Stocký se sídlem v Brémách, která v letech 1870 až 1925 nabízela své služby zájemcům o cestu do Ameriky. Byly mezi nimi i známé osobnosti veřejného života nebo kněží, kteří se v nové vlasti stávali vystěhovalcům duchovní oporou. Jedním z Karešových přání bylo založit v Americe českou kolonii a upevňovat mezi americkými Čechy národní kulturní život. Podporoval krajanský tisk a přes oceán expedoval tisíce českých knih a časopisů. Druhá část výstavy přibližuje osudy několika z desítek tisíc Čechů a Moravanů, kteří se rozhodli hledat své štěstí v Americe a využít při tom Karešových služeb.

Expozice však není unikátní jen svým tématem, ale také exponáty, které mají návštěvníci možnost zhlédnout. „Kopie dokladů, fotografie či Karešovy dary městu Vamberk jsou doplněné o soubor zapůjčených předmětů z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, například mapy, modely lodí, tašky, kufry atd. spojené s tématem vystěhovalectví do Ameriky. Vystaveny jsou taktéž archiválie z českých i slovenských archivů (Štátný archív v Bratislave – pracovisko Archív Modra)“, uvádí vedoucí Muzea krajky Vamberk Mikuláš Heinrich a doplňuje: „Jako hlavní lákadla můžeme uvést například diorama prostoru před kanceláří Karešovy firmy v Brémách včetně zvuků či seznam vystěhovalců z Vamberka a okolí s dokumentací jejich příběhů, životopisů a fotografií.“

Výstava ve vambereckém muzeu přináší opravdu mnoho zajímavého. Pro zájemce je otevřena do 30. října.

Výlet do světa lidí s handikepem

KDY: do 30. října

KDE: Pardubice



Interaktivně edukativní výstava ve Východočeském muzeu na Zámku v Pardubicích nabídne nevšední pohled do světa lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Je určená hlavně rodinám s dětmi a školním kolektivům, kterým hravou formou přibližuje život lidí s hendikepem prostřednictvím osobních zážitků. Ukáže jim, jak vypadá svět takových lidí, jak je možné různá postižení alespoň částečně kompenzovat a že i hendikepovaní lidé prožívají stejně šťastné a zajímavé okamžiky jako lidé zdraví.



Návštěvníci se během své neobvyklé cesty rovněž seznámí se zásadami správné komunikace s lidmi s postižením a dozví se, jak jim citlivě a přitom účinně nabídnout pomoc. Výstava je najdete v Kaňkově sále do 30. října, vstup zdarma.

V Pardubicích zazpívá Tarja Turunen

KDY: 29. října

KDE: Pardubice

Finská metalová královna Tarja Turunen v České republice zpívá ráda, a tak se k nám letos opět vrací, aby zde naživo představila své nejnovější album v rámci Raw Tour 2022. V sobotu 29. října vystoupí od 20 hodin v pardubickém Ideonu. Její hudba je kombinace sofistikované a rafinované orchestrální hudby, pěveckých sborů a jejího klasicky trénovaného hlasu s hrubým, temným a heavy jádrem. Vstupenky stojí v předprodeji od 890 korun.

Lázně Bohdaneč čeká výlov

KDY: 28. října

KDE: Lázně Bohdaneč



Výlov Bohdanečského rybníka se uskuteční 28. října od 7.30 do 15 hodin. Návštěvníci budou moci sledovat průběh výlovu, ochutnat pokrmy připravené z čerstvých ryb a navštívit zajímavý doprovodný program. Sháňka ryb na podložní síť probíhá tradičně od 7 hodin a přibližně v 7.30 rybáři podložní síť, tzv. „podložku“ zvedají. Na hrázi probíhá stánkový prodej živých ryb – kapr, amur, štika, sumec, lín, bílá ryba. Pod hrází bude ke koupi uzený kapr, grilovaný amur, pošírovaný kapr, kapří hranolky, rybí polévka a grilovaný pstruh.



Doprovodný program během dne probíhá na Polákově poloostrově Bohdanečského rybníka. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické zvou veřejnost na tradiční akci Loučení s ptáky, které bude probíhat od 9 do 14 hodin. Bude možné pozorovat ptactvo dalekohledy s odborným výkladem a bude probíhat i ukázka odchytu ptáků do nárazových sítí.

Hrad Svojanov připravuje oživené prohlídky

KDY: 28. a 29. října

KDE: Svojanov

S časem dušičkovým také na hradě Svojanov zavzpomínají na osoby, které zde kdysi skutečně žily. Na 28. a 29. října jsou nachystané oživené prohlídky. Návštěvníci hradu se společně s letohradským spolkem Honorata v pozdějších hodinách vydají do dávných časů, o kterých vyprávějí pověsti a legendy. Za tajemné hradní atmosféry se návštěvníci dozvědí spoustu příběhů, které se v minulosti odehrály na hradě a v jeho okolí. Na Svojanově se tyto večerní prohlídky ujaly pod názvem Svojanovské stíny. Kdo chce vědět, komu patří stíny, které se v hradě zjevují, měl by se přijet podívat. Prohlídky začínají po oba dny v 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45 hodin, v sobotu také v 15.45 hodin. Hrad Svojanov má v říjnu brány dokořán každý den kromě pondělí, a to od 9 do 17 hodin.

Nasavrky oslaví tajemný Samhain

KDY: 27. až 29. října

KDE: Nasavrky



Země Keltů v Nasavrkách oslaví svátek Samhain. Přichází temná část roku a hranice mezi světem živých a mrtvých se rozplývají. Keltové tento svátek považovali za konec starého a začátek nového roku. S koncem roku byli rovněž připomínáni zemřelí a nejrůznější duchové, kterým byly během oslav darovány obětiny.



Na co se můžete v Zemi Keltů v Nasavrkách tentokrát těšit? Ve čtvrtek bude možné navštívit skanzen bez průvodce za dobrovolné vstupné. V pátek 28. 10. přijďte na komentovanou prohlídku a také si v našich dílničkách můžete s dětmi vyrobit strašidýlko z přírodních materiálů. V sobotu 29. 10. na vás kromě prohlídek skanzenu a dílniček čeká také soutěž o nejpovedenější u nás vyrobené strašidýlko, průvod a rituál zažehnutí ohně pro naše předky. Odpoledne zahraje kapela Barbar Bards a večer dojde na očekávané strašení ve skanzenu. Pro nejmenší začne strašení za šera (okolo 18. hodiny), pro ty otrlejší budou vyhrazené časy strašení po setmění.

Letohrad připomene Den vzniku samostatného československého státu

KDY: 28. října

KDE: Letohrad

V pátek 28. října v 17 hodin se uskuteční pietní akt u hrobu obětí světových válek na letohradském hřbitově. Přijďte si připomenout tento významný den.

Spolek Pecen zve na oblíbené pečení chleba

KDY: 29. říjen

KDE: Sopotnice



Spolek Pecen ve spolupráci s obcí Sopotnice lákají na pečení sopotnického chleba, a to v sobotu 29. října od 11 hodin.

Taneční škola chystá novinky

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová

V Taneční škole Česká Třebová již plně probíhají lekce pro tanečníky, rodiče s dětmi a pro seniory. Nově však škola plánuje program i pro širokou veřejnost. Herna pro děti: středa 9 až 11 hodin, vstupné 50 korun. Cvičení pro muže: čtvrtek 18 až 19 hodin, cena 120 korun. Navíc si můžete zkusit lekci zdarma.