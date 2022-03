Ski aréna Orlické Záhoří pravidelně upravuje osvětlený běžecký okruh, který je v provozu každý den od setmění do 22.00 hodin. Běžkování v aréně i parkování zdarma.

Až po uši v mechu

KDY: do 30. dubna

KDE: Lanškroun



Animovaný loutkový film Filipa Pošivače a Báry Zadražilové Až po uši v mechu, natočený s využitím moderní počítačové postprodukce, je hlavním tématem výstavy v galerii Městského muzea Lanškroun. Pohádkový příběh nás zavede do hlubokého lesa s vílami a svítícími houbami, kde žijí dva malí trnkové Bertík a Josefka, dohlížející na to, aby v lese vše dobře fungovalo. Když se jednoho dne mezi zvířátky roznese znepokojivá zpráva, že se nedaleko mechoviště usadil Hejkal, rozhodnou se přijít věci na kloub. Na výstavě jsou k vidění také originální ilustrace Filipa Pošivače ke knihám Paví očko, dobrý den!, V každém lese je myš nebo Kuba Tuba Tatubahn.

Muzeum zve na výstavu podnikání

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

Výstava regionálního muzea připomíná nedávnou historii podniků založených či znovuobnovených po revoluci 1989. Najdete zde příběhy více než dvou desítek místních firem, které hned v roce 1990 nebo či 1991 začaly podnikat a se svým podnikáním vydržely až do dnešní doby. Mnohé z nich přitom patří neodmyslitelně ke každodennímu životu ve městě. Vznikaly zde firmy úplně nové, nebo se jednalo o návrat k rodinné tradici, kterou zpřetrhal totalitní režim, jako například Smékalovo pekařství.

Letohrad rozesmějí Benátky pod sněhem

KDY: 27. února

KDE: Letohrad



Divadelní hra Benátky pod sněhem je brilantní situační komedieo pozvání na večeři a zmatení jazyků. Jedni mají před svatbou, druzí možná před rozchodem. Společné setkání může ale všechno převrátit. Jedno malé nedorozumění vede až k absurdním situacím. Hrají: Veronika Arichteva/Kristýna Janáčková, Mira Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl. Divadlo se uskuteční v neděli 27. února od 19.00 hodin v letohradské Orlovně. Vstupné činí 350 korun.

Za Karlem Čapkem se vydejte do Hernychovy vily

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

V Městském muzeu Ústí nad Orlicí je otevřena nová výstava nazvaná Život a doba spisovatele Karla Čapka, která je zapůjčena z Památníku Karla Čapka ve Strži. Na dvě desítky panelů představují nejen mimořádného dramatika, spisovatele a novináře, ale také pozoruhodného člověka s jeho zálibami a přátelskými a milostnými vztahy.

Zhlédněte krajinu příběhů Orlických hor

KDY: 26. února

KDE: Svinná u České Třebové



Obec Svinná u České Třebové zve v sobotu 26. února od 17.00 hodin na besedu s promítáním fotografií Orlických hor s názvem „Krajinou příběhů“. Událost se uskuteční v bývalé škole. Přednáší fotograf a milovník přírody Rostislav Bartoň, vstupné dobrovolné.