Na poslední prázdninový víkend připravilo rosické železniční muzeum několik akcí. V sobotu bude v omezené podobě opět otevřené samotné muzeum, které se omlouvá za nepřístupné venkovní expozice z důvodu pokračující přestavby zdejšího nádraží. Otevřeno bude od 10:00 do 15:30. V sobotu také u příležitosti 800 let obce Račice nad Trotinou vyjede historický motoráček na běžně neprovozované trati ze Smiřic do Hněvčevsi. Motoráček odjíždí z pardubického hlavního nádraží v 7:50, pak zmíněný úsek projede během dne několikrát. Obec připravila program k oslavám na svém hřišti, kam je to ze zastávky asi 5 minut pěšky.

Přeprava jízdních kol vyloučena, přeprava kočárků omezena na jeden ve vlaku. Jízdenky se kupují pouze ve vlaku. V neděli po obědě vyjede v Pardubicích historický trolejbus Sanos, se kterým můžete jet na zmrzlinu na UMU. Odjíždí z Masarykova náměstí v 15:30 a 16:45. Trasu má delší, neboť začíná u dopravního podniku a pokračuje přes Duklu náměstí, Demokratické mládeže, Zborovské náměstí, Teplého znovu k dopravnímu podniku. Odtud na nádraží přes nadjezd u Parama a dále na Masarykovo nám., Polabiny - Hradecká, Globus na UMU. Odtud zpět na Třídu Míru. Druhé kolo začíná na zmíněné Třídě Míru s odjezdem v 16:44. Z UMY už na Třídu Míru nezajíždí a směřuje na nádraží, přes nadjezd Paramo na Duklu a přes Zborovské náměstí a Teplého do zastávky dopravní podnik, kde svou jízdu ukončí. Trasa je trochu složitější, ale o to více zajímavá. Podrobnosti, jízdní řád, vstupné a další naleznete na www.motoracek.cz, nebo na FB museum.rosice.

Výstava o Gočárovi a Binkových pokračuje

KDY: do 4. září

KDE: Pardubice



Nestihli jste ještě navštívit výstavu o Josefu Gočárovi a rodině Binkových na pardubickém zámku? Nemusíte zoufat, výstava s názvem Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár se prodlužuje. Počátky tvorby slavného architekta ve výstavě, která evokuje jeho Červenou vilu, máte šanci spatřit ještě do neděle 4. září. Expozice je pojatá jako návštěva Červené vily v Krucemburku, první z Gočárových samostatných realizací, kterou navrhl pro koželužského továrníka Josefa Binka. Výstava Červenou vilu ukazuje jako do detailů promyšlené, vizuálně nesmírně pestré umělecké dílo. Kromě milovníků architektury si ji užijí i děti. Návštěvníci si zkouší práci s usněmi, jejich zpracování bylo totiž hlavní náplň podnikání rodiny koželuhů Binkových, a poznávají běžný život „hrdinů“ výstavy a jejich záliby – turistiku, pěstování kaktusů či automobilismus. Jedná se o druhou ze série čtyř výstav, které v roce 2022 v Čechách, na Moravě a na Slovensku připravuje UMPRUM.

Muzeum uchvátí nesmrtelnou párou

KDY: 27. srpna

KDE: Žamberk

Muzeum starých strojů a technologií, které se nachází v areálu bývalé Vonwillerovy továrny v Žamberku, návštěvníky vrátí do století páry. Můžete si zde prohlédnout desítky historických parních strojů, stabilních motorů, automobilových veteránů i obráběcích zařízení. V létě navíc muzeum pořádá speciální akce. Přijeďte si do továrny užít Víkend s kávou a párou, kdy muzeum připravilo provoz tovární úzkokolejky. Další je na řadě v sobotu 28. srpna. Parní lokomotiva zastaví přímo před dveřmi Kavárny Vonwillerka, kde budete moci ochutnat výběrovou kávu, pivo i nealko a dezerty.



Prohlídky muzea s průvodcem v časech:

10:00 – 12:00

14:00 – 16:00.

Muzeum je otevřeno i po domluvě:

737 239 065 (průvodce)

603 188 664 (předseda).

Muzeum láká děti na Honbu za pokladem

KDY: do konce léta

KDE: Česká Třebová



Městské muzeum Česká Třebová připravilo na letošní letní prázdniny zábavnou a dobrodružnou výstavu spojenou s pátráním po pokladu, která zaujme velké i malé návštěvníky. Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.

Orlické hory se rozloučí s létem

KDY: 27. srpna

KDE: Jedlová

Kačenčino loučenís létem se uskuteční v sobotu 27. srpna od 13 hodin v obci Jedlová – Deštné v Orlických horách. Nejen dětské návštěvníky potěší Pohádkový les, country hudba Slaveňáci, Předání vlády Rampušákovi, malování na obličej a zaplétání copánků, jízda na koni, tvarování balónků, grilování, občerstvení či koncert skupiny Trop od 17 hodin.

Rokytnické muzeum Sýpka představí novou knihu

KDY: 26. srpna

KDE: Rokytnice v Orlických horách



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zve ve spolupráci s Muzeem zimních sportů a řemesel v Deštnémv Orlických horách a městem Rokytnice v Orlických horáchna představení knihy „Rokytnice v Orlických horách na starých pohlednicích“, které se bude konat v pátek 26. srpna od 19 hodinv Sýpce – Muzeu Orlických hor. Součástí setkání bude také promítání snímků, které se do knihy nevešly. Zúčastnění budou mít možnost zakoupit si knihu za zvýhodněnou cenu.

Do Mladějova přijedou vojáci úzkokolejkou

KDY: 27. srpna

KDE: Mladějov

Stovky vojáků se chystají o víkendu do Mladějova na Moravě. Vesnice se i letos stane dějištěm volné rekonstrukce bojových akcí z časů první světové války. „V dobovém vojenském táboře poblíž Průmyslového muzea se v sobotu sejde asi 200 příznivců vojenské historie v plné polní, s výzbrojí a bojovou technikou armád Centrálních mocností i Dohody,“ uvedl Dan Urbánek, poručík c.k. armády ze Spolku vojenské historie Renata. Celodenní program vyvrcholí bojovou ukázkou ve 14 hodin. Na diváky čeká letos překvapení, které přisupí plnou parou po kolejích zdejší úzkorozchodné železnice. „Pro návštěvníky budou rovněž připraveny historické atrakce jako například polní pošta, fotosalon, četnická stanice nebo vojenská střelnice,“ dodal Urbánek. Celodenní program v Mladějově začne v areálu Průmyslového muzea 9 hodin.

Charitativní běh pro Vojenský fond solidarity

KDY: 27. srpen

KDE: Chrudim



Přijměte pozvání na Charitativní běh pro Vojenský fond solidarity s následným Dnem otevřených dveří 43. výsadkového pluku. Těšit se můžete nejen na setkání s příjemnými lidmi a krásný běh napříč Chrudimí, ale i na ukázky výsadkářů (padákové seskoky, ukázky taktických činností, ukázky boje z blízka, ukázky bojové techniky, výzbroje, výstroje a další). Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie. Dobrovolné startovné Charitativního běhu v délce 3 km (z Klášterních zahrad na vojenské letiště) půjde v plné výši ve prospěch Vojenského fondu solidarity, který byl zřízen na podporu pozůstalých vojáků padlých ve službě. Do kasiček bude možné přispívat i po běhu v prostorách letiště Výsadkového pluku.