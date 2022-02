Přijeďte se podívat na 25. ročník Šediváčkova longu a povzbuďte mushery, doghandlery, ale hlavně čtyřnohé chlupáče na jejich závodě v krásné přírodě Orlických hor. Závod skončí v sobotu kolem 15.30 hodin.

Mezinárodní závod na běžkách v srdci Orlických hor

KDY: 29. ledna

KDE: Orlické Záhoří



Mezinárodní závod na běžkách ve volném stylu ve Ski aréně Orlické Záhoří. Registrace do 28. ledna na emailu tic@orlickezahori.eu nebo telefonu +420 725 081 136. Start ve 13 hodin, vyhodnocení výsledků od 16 do 17 hodin.

Ve Výprachticích konečně začala zimní sezóna

KDY: v těchto dnech

KDE: Výprachtice v Orlických horách



Po dlouhém čekání na ideální zimní podmínky, se nejen lyžaři, ale také vlekaři ve Výprachticích v Orlických horách konečně dočkali. Sezónu zde zahájili ve středu, a to večerním lyžováním od 17:30. Pokračovat v zimních radovánkách se pak bude v pátek od 12:00 do 21:00, sobota 9:00 do 21:00 a neděle 9:00 do 21:00. Jak to s lyžováním na místě bude v dalších týdnech, místní ještě upřesní.

Večerní sáňkování na Dolní Moravě

KDY: v těchto dnech

KDE: Dolní Morava



Užijte si jízdu po zasněžených lesních cestách od horní stanice lanovky U Slona v délce 2,5 km. Osvětlená sáňkařská dráha je otevřena za příznivých sněhových podmínek každé úterý, pátek a sobotu po uzavření sjezdovek.

Galerie pod radnicí otevřela novou školní výstavu

KDY: do 20. února

KDE: Ústí nad Orlicí

Od 21. ledna je v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí umístěna nová výstava věnovaná školnímu prostředí nazvaná “Škola je i zábava!“. Tentokrát se mohou návštěvníci těšit na historické školní pomůcky nebo zavzpomínat na ilustrace, které bývaly umístěny ve školních třídách. Představena je tvorba Zdeňka Buriana, Aleny Ladové či Františka Hrubína. Nechybí informace o historii církevního školství od středověku do 19. století, dále školství za první republiky a Protektorátu, až do roku 1989. Expozici můžete navštívit do 20. února vždy ve středu od 9.00 do 11.30 hodin a odpoledne od 12.30 do 17 hodin, od pátku do neděle je k vidění od 13.30 do 17 hodin.

Zhlédněte vzpomínkovou výstavu lyžařského závodu

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Skiinterkriterium, mezinárodní závod žactva ve sjezdovém lyžování, oslavil v letošním roce výročí. O minulém víkendu soutěžící jeli již šedesátý ročník závodu. V Malé scéně v Ústí nad Orlicí můžete v těchto dnech spatřit unikátní výstavu mapující historii Skiinterkriteria. K vidění jsou fotografie i dobové předměty.

Nová kniha pojednává o životě rodu Janderů

KDY: od 20. ledna

KDE: Ústí nad Orlicí

Od čtvrtka 20. ledna je v informačním centru města Ústí nad Orlicí k prodeji nová publikace Rod Janderů v textilním průmyslu, kterou napsali Josef a Ludmila Havlovi. Ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí ji vydalo nakladatelství Grantis. Kniha mapující životní osudy rodiny podnikající v textilním průmyslu je doplněna řadou historických i současných fotografií, nechybí dobové dokumenty ani rodokmeny členů rodu. Spojován je s výjimečnými podnikatelskými, kulturními, sportovními i společenskými aktivitami ve městě, které dramaticky utnuly politické změny po druhé světové válce.

Expozice vrátí návštěvníky do období středověku

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová



Výstava Expedice středověk v Městském muzeu Česká Třebová je interaktivní a návštěvníky seznámí s obdobím středověku. Díky ní se dozvědí řadu zajímavostí z tohoto historického období a navíc si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet například to, jak se žilo na hradě i na bitevním poli.