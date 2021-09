Ústecký autosalon zve návštěvníky na ekomobilitu

KDY: 25. září

KDE: Ústí nad Orlicí

V sobotu 25. září se od devíti hodin v areálu dílen Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí – Hylvátech uskuteční 22. ročník oblíbené akce Ústecký autosalon a Ekomobilita 2021. Významní prodejci motorových vozidel, nejen z Pardubického kraje, představí nové vozy. Více než pět desítek vozidel vystaví téměř 20 vystavovatelů. K vidění budou motocykly, autobusy a nákladní vozy, traktory, zvedací a stavební techniku.

Speciální expozice přiblíží cesty českých cestovatelů třicátých let minulého století. Návštěvníci se seznámí s cestami do Afghánistánu, Saudské Arábie nebo přejezdem Afriky od severu k jihu vozidly Tatra 12, Walter Junior a Aero 1000.

Problematiku bezpečnosti silničního provozu přiblíží BESIPteam, Policie České republiky, integrované složky záchranného systému, Český červený kříž a Czech SAR team.

Pro návštěvníky organizátoři připraví vyhlídkové jízdy autobusem RTO s přívěsem a lety vrtulníkem Robinson.

Prezentovat se budou tradičně také modelářské kluby. Návštěvníkům budou představeny novinky v diagnostické technice, svařování, lakování, nebo nářadí a vybavení nejen pro autoservisy.

Chybět nebudou ani atrakce pro děti.

Svatováclavský knižní den nabídne nové knihy a besedy s autory

KDY: 25. září

KDE: Říčky v Orlickém Podhůří



Čtenářská veřejnost si již v posledních letech zvykla na Svatomartinské knižní dny, které Nakladatelství Flétna svorně pořádalo s Knihkupectvím Flétna vždy v listopadu (kromě loňského covidového roku). Letos se k této tradici vrací, ale vzhledem k nejisté prognóze, zda se kulturní akce budou moci konat i v listopadu, pořádá nakladatelství akci již tuto sobotu 25. září od 15 hodin v Kulturním domě v Orlickém Podhůří v Říčkách.



Čeká vás setkání s autory našich knižních novinek naplněné besedami, autorským čtením, dataprojekcí, autogramiádami. Potkáte zde pohodové lidi, ochutnáte místní dobroty.

Vysokomýtská galerie připravuje novou výstavu

KDY: 24. září

KDE: Vysoké Mýto

Nová expozice galerie ve Vysokém Mýtě bude zahájena tento pátek 24. září v 17 hodin. Setkáte se na ní s tvorbou mladé malířky Veroniky Bílkové, která pochází z nedaleké Dolní Dobrouče. Ačkoliv je teprve na počátku své umělecké kariéry, její výtvarný projev je velmi zralý. „Ráda se pohybuje v plenéru, maluje portréty, ilustruje knihy. Pozoruhodná je její hra se světlem a stínem,“ informovala kurátorka vysokomýtské galerie Iveta Danko.

Galerie v září otevřela i další dvě výstavy, a to Jubilejní malířský salon podesáté a Rodovou linii ve zvonici, které můžete zhlédnout také on-line na webových stránkách galerie.

Infocentrum zkrášlují sklářské a výtvarné výrobky

KDY: v těchto dnech

KDE: Jablonné nad Orlicí



Výstavní prostory jablonského infocentra zdobí výstava sklářské výtvarnice Ivany Majvaldové Kopalové. Expozice všestranné umělkyně zahrnuje jak její sklářská, tak výtvarná díla. Výstava je prodejní a je přístupná až do 16. října.

Dolní Morava prodlužuje provozní dobu. Láká na Mamutí horskou dráhu

KDY: 24. až. 28. září

KDE: Dolní Morava

Pro všechny návštěvníky Jeseníků a Králického Sněžníku prodlužuje resort Dolní Morava provozní doby jako v hlavní letní sezónu. Od pátku do úterý si tak mohou zájemci užít od 9.00 do 19.00 hodin lanovku a trailpark, výjezd lanovkou na unikátní Stezku v oblacích či nejdelší bobovou dráhu ve střední Evropě – Mamutí horskou dráhu.

Hlasujte v soutěži a navrhněte logo Žamberka

KDY: do 30. září

KDE: Žamberk



Město Žamberk na jaře tohoto roku vyhlásilo veřejnou soutěž na logo a logotyp města. Přijďte se i vy na návrhy podívat a hlasovat pro ty, které vás nejvíce osloví.



„Rádi bychom sjednotili vizuální styl města a prezentovali se jednoduchým symbolem, který se pro Žamberk vžije a bude jeho stálou značkou. Logo se objeví na propagačních materiálech i zpravodaji a dalších tiskovinách, na webových stránkách města, které připravujeme také v nové a moderní podobě, na sociálních sítích městaa samozřejmě na nejrůznějších dokumentech. Ceníme si zájmu výtvarníků a grafiků, kteří nám do konce prázdnin doručili své návrhy. Celkem vybíráme ze 14 log od místních umělců i autorů napříč republikou. Komise předloží Radě města Žamberka užší výběr návrhů a doporučí ten nejlepší. Přijďte se i vy na tyto návrhy podívat a hlasovat pro ty, které vás nejvíce osloví – rádi přihlédneme k názoru vás, občanů,“ vysvětluje za město Monika Škodová.



Návrhy jsou vystaveny v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí do 30. září.

Neratov ožije programem žáků základních uměleckých škol

KDY: 26. září

KDE: Neratov

Pod heslem Společně pro Neratov zamíří 26. září na poutní místo Neratov žáci základních uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického kraje. V rámci festivalu ZUŠ Open zaštítěným Nadačním fondem Magdaleny Kožené zde společně se svými hosty připravili ke svátku sv. Václava již potřetí atraktivní nejen hudební program. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje opět Sdružení Neratov, které dlouhodobě pečuje o blízké s handicapem či těžkým životním osudem.

Slavnostní den bude zahájen poutní mší svatou s hudebním doprovodem žáků a pedagogů, na které zazní Mše C Dur Ch. Gounoda. Milovníci populární hudby a jazzu se mohou těšit na společný koncert originálního Safari Akordeon Orchestra ze ZUŠ Střezina a pěveckého uskupení ZUŠ Rychnov nad Kněžnou v novém prostoru – v sále Bistra u Proroka.