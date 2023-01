V sobotu po 13. hodině se do Labe v Pardubicích (Závodu míru - u Poseidonu) ponoří otužilci. Časový harmonogram: 11.00 – 13.00 prezence; 13.15 nástup v prostoru cíle u Labe; 13.30 start na 100 m; 13.30 start na 250 m; 13.40 start na 500 m; 13.50 start na 750 m.

Tříkrálový koncert

KDY: 8. ledna

KDE: Pardubice



V rámci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní charita Pardubice, se v neděli 8. ledna od 16 hodin uskuteční v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích tradiční Tříkrálový koncert chrámového sboru a hostů pod vedením prof. Jiřího Kuchválka. Koncert bude ke zhlédnutí také online či ze záznamu na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice.

Kdy jste je viděli naposledy?

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Pardubice

S dětmi se můžete vypravit do Východočeského muzea na pardubickém zámku na výstavu s názvem Kdy jste je viděli naposledy? Sobě i dětem připomenete živočichy a rostliny, které jste dříve běžně vídali a které postupně mizí z očí. Odhalíte známé i překvapivé důvody postupujících negativních změn v naší přírodě. Děti mohou poznávat zvířata a rostliny prostřednictvím her, hádanek a záludných úkolů.

Ochotnický soubor rozveselí diváky hrou Vlak

KDY: 8. ledna

KDE: Lanškroun



V neděli 8. ledna můžete navštívit nové divadelní představení ochotnického souboru Praškeble Vlak. Do lanškrounského zámeckého sálu přijede v 17.00 hodin po zapískání výpravčího Jana Střechy, který hru režíruje. V hlavních rolích se představí Barbora Poláková a Jiří Zpěvák. Vstupné stojí 120 korun.

Krajinou příběhů Orlických hor

KDY: do 23. ledna

KDE: Česká Třebová

Prodejní výstava fotografií Rostislava Bartoně Krajinou příběhů Orlických hor je k vidění v Knihovně Česká Třebová do 23. ledna.

Výtvarný obor ZUŠ vystavuje v Malé scéně

KDY: do 29. ledna

KDE: Ústí nad Orlicí



Základní umělecká škola Jaroslava Kociana představuje na výstavě v Malé scéně v Ústí nad Orlicí tvorbu žáků výtvarného oboru za poslední tři roky. Výstava je zaměřená na architekturu, sochu, plastiku a oči zvířat i lidí a představuje práce převážně starších žáků. Zajímavé jsou také kartonové návrhy architektury. Tato již pátá expozice je v Malé scéně k vidění do 29. ledna. Přijďte podpořit mladé talentya nechte se inspirovat zajímavými díly výtvarného umění.

Výstava mapuje život i dílo Jaroslava Foglara

KDY: do konce února

KDE: Žamberk

Výstava v Městské knihovně Žamberk pojednává o Jaroslavu Foglarovi (1907-1999). Příběhy jeho Rychlých šípů a Hochů od Bobří řeky zná asi každý z nás. Na výstavě si je můžete připomenout a prohlédnout ukázky z knih a komiksů, výňatky z jeho zápisků, fotografie a fragmenty mapující táborový život skautského oddílu Pražská Dvojka, který proslulý Jestřáb po celý život vedl.

Vánoční stromky dosloužily. Kam s nimi?

KDY: do konce ledna

KDE: Žamberk



Svoz a úklid vánočních stromků zajišťuje jako každý rok společnost TS Žamberk s.r.o. Stromky budou zpracovány na městské kompostárně, proto z nich odstraňte veškeré ozdoby, kovové háčky a další nerozložitelné materiály, které by jejich zpracování ztížily nebo znemožnily. Od začátku ledna je v zástavbě bytových a rodinných domů již umístěno pět otevřených vanových kontejnerů s označením, že jsou pro vánoční stromky. Najdete jena sídlištích poblíž marketu Konzum v ulici Divišova, nedaleko od hřiště ve Školské ulici, u křižovatky ulic Pionýrů a 17. listopadu, v ulici Kyjevská, a také na sídlišti Albertinum v ulici Sadová. Po naplnění kontejnerů budou průběžně odváženy. K dispozici budou občanům do úterý 31. ledna. Respektujte také, že do těchto kontejnerů nepatří jiný odpad.

Kam na výlet? Do Orlických hor na rozhlednu

KDY: kdykoliv

KDE: Suchý vrch

Chcete mít výhled nejen na Orlické hory, ale také hory Bystřické, Hrubý Jeseník, Kladskou kotlinu i Králický Sněžník? Vystoupejte na původně vodárenskou věž na Suchém vrchu. Při cestě nahoru vás čekají historické fotografie rozhledny i Kramářovy chaty, která je s ní nedílně spojena už od dob první republiky. Dnes je moderním horským hotelem s domácí atmosférou. K rozhledně vyjedete autem nebo se můžete vydat pěšky z Červenovodského sedla. Rozhledna je přístupná denně od 9 do 17 hodin. Více informací najdete na webových stránkách www.suchak.cz.