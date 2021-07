Ústí nad Orlicí rozveselí divadlo

KDY: od 25. června

KDE: Ústí nad Orlicí

18. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů se blíží, uskuteční se od 25. do 29. června. Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti. Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury událost pořádá Nipos-Artama ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá i za finančního přispění Pardubického krajea města Ústí nad Orlicí.Více informací na https://www.msuo.cz/.

Kvasiny se vrátí do středověku

KDY: 26. června

KDE: Kvasiny



Škorně, tuniky, dobová hudba i řinčení zbraní - nejen na to se mohou těšit návštěvníci Půtových zámeckých slavností, které je přenesou až do časů středověku. Ožijí jimi už tuto sobotu Kvasiny i sousední Solnice, kudy po slavnostním zahájení v 11 hodin pod balkonem kvasinského zámku vyjde dobový průvod.

Pohádkové cesty domů

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová

Cestou domů z knihovny se zastavte u pohádkového plotu a poslechněte si kouzelnou a laskavou audioknihu Vnučka čaroděje Modromíra. Městská kni-hovna Česká Třebová má pro vás připraveno celkem 29 kapitol. Každá kapitola má svůj QR kód s odkazem na YouTube. Pohádku si můžete poslechnout na dvou stanovištích. QR kódy s kapitolami jsou umístěny na plotech mezi městskou knihovnou, Mateřskou školou Habrmanovaa za druhým stupněm Základní školy Ústecká, kde je k vidění také výtvarná výstava žáků.Každý týden se těšte na nové kapitoly.

Kilometry cyklostezek na Orlicku narůstají

KDY: kdykoliv

KDE: Orlicko, Rychnovsko



Je libo vyrazit za krásami české Loiry – Orlice a jejích zámků nebo si raději vychutnat jízdu lesním zátiším? Na své sina výletech na kolev podhůří Orlických hor přijdou dokonce i milovníci zlatavého moku. Vede tudy Podorlická pivní stezka. Orlicko protíná množství cyklostezek a další k nim přibývají. Potěšíme i sportovcez Chocně. Formanská, Orlická a třeba i Borůvková. To jsou nové názvy Kolostezek, které město zřídilo v Chocni a okolí. Kolostezky jsou vedeny po stávajících lesních cestách, na kterých není nijak omezen pohyb ostatních uživatelů lesa, takže je třeba dbát jisté obezřetnosti. Celý systém vás sice v možné míře drží v lese, mimo silniční provoz, nicméně se dostanete i do blízkosti okolních obcí a měst. Informace čerpejte na webu kolostezky.cz.

Orlicko ožije tradiční Knapoveckou poutí

KDY: 27. června

KDE: Ústí nad Orlicí

Knapovecká pouť odstartuje v neděli 27. června ve 13.00 hodin. Těšit se můžete na prohlídku kaple v Dolním Houžovci, poutní mši v kostele sv. Petra a Pavla, na kapely, pohádky pro děti a požární útok hasičů Knapovec. Od 14.00 bude na louce pod kostelem zajištěno občerstvení, točené pivo, buřty a pouťové koláče. Přijede i kolotoč a houpačky. Akce skončí kolem 18.00.