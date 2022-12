Na letošní čtvrtý adventní víkend zve Památník Zámeček v Pardubicích na speciální program pro celou rodinu. Oba dny vás ve foyer čeká vánoční tvořivá dílna. Děti i dospělí si budou moci vyrobit například originální papírové ozdoby či barevnou vánoční hvězdu. Dále budete mít prostor zapojit se do lepení vánočního řetězu a na vnitřní stranu proužku papíru napsat vaše vánoční poselství a přání. V sobotu dílna poběží od 13 do 17 hodin, v neděli od 13 do 15 hodin. Na zlatou neděli na dílnu naváže venkovní program. Uskuteční se společné zpívání vánočních písní s pěveckým sborem Základní umělecké školy Pardubice, Havlíčkova pod vedením umělecké vedoucí Zdeňky Grossové. Koncert začne v 15 hodin. V neděli si můžete odnést vedle papírových ozdob i Betlémské světlo jako symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Vstup na obě akce je zdarma, není potřeba ani předchozí rezervace. Pro bezpečné přenesení plamínku z Betléma doporučujeme přinést si například vlastní lucerničku nebo sklenici se svíčkou. Beltémské světlo se bude o víkendu rozdávat také na dalších místech Pardubického kraje. Seznam najdete na www.betlemskesvetlo.cz.

Pan Kaplan má třídu rád

KDY: 17. a 18. prosince

KDE: Pardubice



Soubor Východočeského divadla Pardubice o posledním adventním víkendu nadělí svým divákům předvánoční dárek v podobě premiéry hudební komedie Pan Kaplan má třídu rád, kterou na velkém jevišti Městského divadla inscenoval herec a režisér Miroslav Hanuš, jenž stejnojmennou humoristickou knihu Lea Rostena i sám dramatizoval. Diváci se tak mohou těšit na komické příhody pedagoga a jeho žáků newyorské večerní školy angličtiny pro dospělé, doplněné řadou písní a tanců z celého světa. „Studenti profesora Parkhilla utíkají před druhou světovou válkou z nejrůznějších koutů Evropy a v Americe hledají svůj nový domov. Podmínkou je však zkouška z angličtiny, což je pro mnohé z nich přímo nadlidský úkol. Hlavním hrdinou je svérázný Hyman Kaplan, jenž se s cizím jazykem potýká s neuvěřitelnou vervou, nezdolnou energií a velmi osobitou logikou,“ přibližuje hru dramaturgyně Jana Uherová. V titulní roli se představí Martin Mejzlík, s nímž na jevišti vystoupí Petr Dohnal, Jindra Janoušková, Dagmar Novotná, Ludmila Mecerodová, Tomáš Lněnička, Ladislav Špiner a další. Herce při zpěvu a tanci doprovodí živá kapela pod vedením Radka Škeříka. Sobotní premiérový večer bude obohacen tradiční vernisáží ve foyer – své obrazy zde tentokrát vystaví režisér a scenárista Robert Bellan, autor oblíbených retrokomedií Normální debil 1 a 2. Premiéry hudební komedie Pan Kaplan má třídu rád se konají v sobotu a v neděli od 19 hodin v Městském divadle v Pardubicích. Vstupenky koupíte od 330 korun.

Hudební naděje

KDY: 17. prosince

KDE: Pardubice

Vánoční benefiční koncert aneb hudební naděje pro Oblastní charitu Pardubice můžete navštívit v sobotu 17. prosince od 18 hodin v chrámu Československé církve evangelické v Hronovické ulici v Pardubicích. České i zahraniční adventní a vánoční písně si budete moci poslechnout v podání Ondřeje Pavláka Zahaluka, Adély Krátké (Adela Ide), Rosi Krátké a Dětského sboru Rosa ze ZŠ Josefa Ressla, několik klavírních skladeb zazní v podání Lukáše Zahaluka. Dobrovolné vstupné podpoří Domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice.

Adventní koncert

KDY: 16. prosince

KDE: Kladruby nad Labem



V pátek 16. prosince se v kostele sv. Václava a Leopolda v Kladrubech nad Labem koná adventní koncert Poslán jest od Boha anděl… Od 17 hodin uslyšíte vánoční koledy v podání dechové hudby Josefa Pecky, v 18 hodin začne adventní instrumentální koncert.

Tajemná truhla

KDY: 17. prosince

KDE: Pardubice

Po staletí nikdo netušil, že se v podzemí Zámku Pardubice skrývá pokladnice. Masivní tři a půl metru dlouhou a metr širokou truhlici z hrubě tesaných fošen pobitou železnými pásy objevil v malém sklepení pod zámeckou kaplí správce zámku teprve v 19. století. Do současnosti se zachovala nejen díky stabilnímu klimatu, ale především protože již od dob Viléma z Pernštejna nemohla vzhledem ke svým rozměrům sklípek opustit. Truhla sloužila jako trezor uchovávající nejvýznamnější listiny, smlouvy, zlato a cennosti. Dimenzovaná byla na stovky kilogramů zlata a stříbra. Přístup k ní vede přes zámeckou kapli dolů po úzkém točitém schodišti a podzemními chodbami přes několikeré masivní dubové dveře s mohutnými zámky. Samotnou truhlu zabezpečují petlice a mechanické zámky. Dnes je to jediná dochovaná součást pozdně gotického mobiliáře zámku. V roce 2018 se podařilo dokončit její konzervaci. Kapacita prohlídky je omezena na 10 osob, je nutné ji rezervovat na webu Východočeského muzea www.vcm.cz. Nejbližší prohlídka Pernštejnské truhly se koná v sobotu 17. prosince od 13 hodin.

Kousek světa a Nekonečná Venuše

KDY: v těchto dnech

KDE: Litomyšl



Výstava Kousek světa připomíná tvorbu malíře Václava Macháně (1921 Malá Čermná nad Orlicí - 2020 Choceň), inspirovanou jeho rodnou krajinou Podorlicka a reflektující prostou krásu každodennosti. Městská galerie Litomyšl prezentuje v prostorách domu U Rytířů nejen krajinomalby, které jsou výsledkem malířových rozhovorů s přírodou, ale také zátiší a figurální malby. Výstava potrvá do 26. 2. 2023. V sobotu 17. prosince v 15 hodin bude v Nové městské síni v Litomyšli otevřena výstava sochaře Arnolda Bartůňka nazvaná Nekonečná Venuše. Potrvá do 8. ledna.

Vánoce na hradě Rychmburk

KDY: 17. prosince

KDE: Předhradí

Vánoce na hradě Rychmburk si můžete užít v sobotu od 13.30 do 17.30 hodin. Na návštěvníky čeká vystoupení MŠ Předhradí Čertovská škola, loutková pohádka O princezně Markétce (15.30 hodin), zpívání vánočních koled, rozsvícení hradního vánočního stromu (17.30). Dále je připraven prodej rukodělných výrobků, tvořivé dílničky pro děti a občerstvení v Hradní spižírně.

Vánoční prohlídky expozic

KDY: 17. prosince

KDE: Mladějov

Vánoční prohlídky expozic připravilo na sobotu Průmyslové muzeum Mladějov. Prohlídky začínají každou celou hodinu od 11 do 16 hodin (včetně). Čeká na vás vánoční atmosféra v expozicích i občerstvení. Děti si mohou pouštět svíčky na vodě, ochutnat tradiční Boží milosti, na ohni bude možnost opékání buřtů. Pro děti i dospělé se tu něco najde (punč, svařák, grog, čaj). Celý areál bývalé šamotky bude zářit, takže tma nikoho nevykolejí.

Výstava betlémů

KDY: do 31. ledna

KDE: Ústí nad Orlicí

Výstavu betlémů připravilo Městské muzeum Ústí nad Orlicí. Překvapením je představení betlému ústeckých osobností, jehož koncepci vymyslelo muzeum a výtvarně jej realizovala Markéta Zemanová. Betlém s motivy Ústí nad Orlicí představuje na 5 desítek nežijících osobností města vždy ve spojení s jejich profesí. Betlém je nově součástí trvalé expozice betlémů, která se vždy návštěvníkům otevírá od prosince. V muzeu je k vidění také vánočně laděná výstava Cukr, káva, limonáda aneb Světem starých kaváren a cukráren, která představuje předměty spjaté se světem cukráren a kaváren z první poloviny 20. století. Prohlédnout si můžete velkou kolekci ručních mlýnků na kávu, nahlédnout do tajemství cukrářské výroby s dnes již zapomenutými cukrářskými nástroji a strojky na ruční výrobu zmrzliny nebo do stylizovaného cukrářského obchodu.

Vánoční výstava v Letohradě

KDY: do 23. prosince

KDE: Letohrad



Městské muzeum Letohrad zve na Vánoční výstavu a betlémy Vlastislava Vyhnálka, která je spojena s tradiční prodejní výstavou. Uvidíte vyřezávané betlémy a můžete nakoupit malé dárky a dekorace. Výstava potrvá do 23. prosince. Otevřeno je v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 16 hodin. V sobotu se můžete na výstavu podívat dopoledne od 8 do 11 hodin.

Vánoce v záchranné stanici

KDY: 17. a 18. prosince

KDE: Bor u Skutče

Brána expozice zvířat v areálu záchranné stanice Pasíčka, jejímž posláním je záchrana zvířat z volné přírody na území Pardubického kraje a realizace ekovýchovných programů zejména pro děti, se naposledy otevře o víkendu 17. a 18. prosince. Návštěvníci se budou moci občerstvit vánočním punčem a ochutnat vánoční cukroví. Pod vánoční stromeček mohou nadělit dárky pro zvířátka a vyzkoušet své znalosti při nové vzdělávací soutěži. Ani letošní rok nebyl pro záchrannou stanici jednoduchý a v mnoha případech se muselo improvizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků. Jednou z možností podpory je i zakoupení kalendáře, a to stolního či nástěnného, za minimální částku 400 Kč.

Vánoční koncert

KDY: 17. prosince

KDE: Slatiňany



Sokol Slatiňany, Národopisný soubor Formani a Dětský folklorní soubor Sejkorky zvou na Vánoční koncert pro celou rodinu. Uskuteční se 17. prosince od 14 hodin v sokolovně ve Slatiňanech. Jako host vystoupí Prácheňský soubor ze Strakonic. Vstupenky můžete zakoupit v trafice Květ ve Slatiňanech.

Mint Market

KDY: 18. prosince

KDE: Litomyšl

Designové trhy se svěží autorskou módou, originálními šperky, bio kosmetikou, papírenským zbožím, hračkami a delikatesami od českých a slovenských tvůrců, které se konají po celé České republice – to je Mint Market. V neděli 18. prosince se vrací už pošesté do Litomyšle. Těšit se na české a slovenské tvůrce, kteří své výrobky představí v bývalé budově zámeckého pivovaru. Vychutnat si pohodovou vánoční atmosféru a nakupout originální dárky přímo od jejich autorů budete moct v neděli od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Mint Market se navíc spojil s akcí Andělský advent, který nabízí bohatý program pro děti i dospělé.

Památky nespí

KDY: v těchto dnech

KDE: Pardubický kraj



Některé památky v zimě nespí. Můžete se vypravit například na zámek ve Slatiňanech. Nově zpřístupněné zámecké interiéry v přízemí vám během prosincových dnů představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale také se dozvíte, jak na zámku probíhaly sváteční poslední dny v roce. Prohlídka vás zavede do hostinských a společenských prostor a nahlédnout budete moci také do zámecké kuchyně. Termíny vánočních prohlídek jsou vždy od čtvrtka do neděle, konkrétně 15. – 18. prosince, 21. – 23. prosince, 29. – 31. prosince. Prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin (v sobotu a neděli také v 11.00). Také na zámku v Litomyšli se 17. a 18. prosince uskuteční prohlídky, které přiblíží šlechtické Vánoce. Vstupenky můžete zakoupit online na zamek-litomysl.cz nebo v den prohlídek v pokladně zámku v přízemí arkádového nádvoří. Vánoční poklady vydá i zámek v Moravské Třebové. Nejbližší prohlídky se tam konají od 16. do 18. prosince od 10, 13 a 15 hodin. Své brány o víkendu 17. a 18. prosince otevře i hrad Svojanov. Vánočně vyzdobené interiéry čekají na návštěvníky od 10 do 17 hodin.