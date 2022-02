Jedna z nejoblíbenějších akcí ve Ski areálu Říčky v Orlických horách. Vyzkoušet můžete poslední modely lyží od značek jako Rossignol nebo Dynastar. Užijte si profesionální testování lyží na vlastní kůži. Akce začne v sobotu v 8.00 hodin a skončí v neděli v 16.00 hodin.

Noční skialpinistický závod pro veřejnost

KDY: 12. února

KDE: Říčky v Orlických horách



Další ročník oblíbeného večerního závodu ve skialpinismu se uskuteční jako závod českého poháru v této disciplíně, a to v sobotu 12. února od 15.00 do 22.00 hodin. Těšit se můžete na tratě v blízkosti Ski areálu Říčky v Orlických horách, kde nebudou chybět náročná stoupání a rychlé sjezdy. Přihlášky lze zasílat na email ondrej.kalousek@hscr.cz.

Dolní Morava otevřela crossovou trať pro veřejnost

KDY: v těchto dnech

KDE: Dolní Morava

Dolní Moravu ocení běžkaři, lyžaři i snowboardisti. Nyní resort otevřel i crossovou trať, která v České republice nemá obdoby, byla totiž postavena pro Evropský šampionát ve snowboardcrossu. "Jedinečné zážitky u nás zažijí celé rodiny. Pro nejmenší totiž máme připravenou FUN TRAIL zónu U Slona, kde jsou umělé překážky, zatáčky, tunely a vlnky," uvedla Jitka Kadlčíková z marketingového oddělní resortu.

Večerní sáňkování na Dolní Moravě

KDY: v těchto dnech

KDE: Dolní Morava



Užijte si jízdu po zasněžených lesních cestách od horní stanice lanovky U Slona v délce 2,5 km. Osvětlená sáňkařská dráha je otevřena za příznivých sněhových podmínek každé úterý, pátek a sobotu po uzavření sjezdovek.

Galerie pod radnicí zve na školní expozici

KDY: do 20. února

KDE: Ústí nad Orlicí

V Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí je umístěna výstava věnovaná školnímu prostředí nazvaná “Škola je i zábava!“. Tentokrát se mohou návštěvníci těšit na historické školní pomůcky nebo zavzpomínat na ilustrace, které bývaly umístěny ve školních třídách. Představena je tvorba Zdeňka Buriana, Aleny Ladové či Františka Hrubína. Nechybí informace o historii církevního školství od středověku do 19. století, dále školství za první republiky a Protektorátu, až do roku 1989. Expozici můžete navštívit do 20. února vždy ve středu od 9.00 do 11.30 hodin a odpoledne od 12.30 do 17 hodin, od pátku do neděle je k vidění od 13.30 do 17 hodin.

Zhlédněte černobílou tvorbu Libuše Schindlerové

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Autorská výstava fotografií Libuše Schindlerové je k vidění v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Výstava pojmenovaná „Rychlým krokem loňským rokem“ představuje tvorbu členky místního fotoklubu OKO v roce 2021. Ke zhlédnutí jsou fotografie v černobílém provedení a převážně se zaměřením na street foto a makro. Výstavu můžete navštívit vždy od úterý do pátku od 16 do 22 hodin a také při každé akci konané v Malé scéně.

Vše o včelařství se dozvíte v Hernychově vile

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

V Městském muzeu v Ústí nad Orlicí byla zahájena výstava věnovaná včelařství, nazvaná „Od žihadla k medu“. Muzeum návštěvníkům představuje včelařův rok, který má svá vlastní roční období. Vedle nynějších úlů nechybí také úly historické a prohlédnout si můžete řadu dalších včelařských pomůcek, nástrojů, ale i strojů. Výstava nabídne také možnost přivonět k vosku, zvážit si nástavek s rámečky plnými medu, prohlédnout mikroskopem včelu, anebo si vyzkoušet malý kvíz. Nevšední včelařskou podívanou můžete v Hernychově vile zhlédnout až do neděle 30. března.

Expozice „Za naše úspěchy vděčíme Vám“

KDY: do 24. února

KDE: Ústí nad Orlicí



Městská knihovna Ústí nad Orlicí hostí Putovní výstavu příběhů z Indie – příběhy úspěšných absolventů projektu Adopce na dálku®. Zhlédnout ji můžete až do 24. února.

Vysokomýstská galerie otevřela první letošní výstavu

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

V Městské galerii Vysoké Mýto si můžete prohlédnout obrazy Zdeňka Sejčka, nejstaršího člena Unie výtvarných umělců Pardubického kraje, který v prosinci oslavil 95. narozeniny. U Zdeňka Sejčka je obdivuhodné jeho celoživotní pracovní nasazení, kromě toho, že maloval a kreslil, učil a věnoval se rovněž badatelské činnosti. Vydal také dvě obsáhlé knihy o Jindřichu Pruchovi, na jehož tvorbu je zřejmě největším odborníkem v Česku. Velmi dobře je kunsthistoriky hodnocena rovněž publikace o Antonínu Chittussim. Oba zmínění malíři měli vazbu na Ronov nad Doubravou, odkud právě Zdeněk Sejček pochází. Mimo to je podepsán pod další desítkou knih. Expozice je v galerii ke zhlédnutí až do 13. března.