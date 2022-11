V neděli 13. listopadu můžete zavítat na zámecké trhy v Doudlebách nad Orlicí. Na trzích najdete stánky se širokým sortimentem zboží. Budete moci vybírat z nabídky uzenářských výrobků, domácích mlékárenských výrobků, mnoha druhů chleba a pečiva a dalšího zboží. Nebudou chybět sladké dobroty včetně martinských rohlíčků.

Galerie láká na výstavu znovuobjevené malířky

KDY: 11. listopadu

KDE: Vysoké Mýto



Městská galerie Vysoké Mýto zve na výstavu Velký návrat Běly Kašparové, kterou zahájí v pátek 11. listopadu v 17 hodin. Tato událost je třešničkou na narozeninovém dortu k letošním 65. narozeninám Městské galerie Vysoké Mýto. Jedná se o první autorskou výstavu téměř zapomenuté vysokomýtské malířky, která se zde narodila roku 1901 a pomyslně se tedy vrací po 120 letech do svého rodiště.



„Podařilo se nám shromáždit na čtyřicet obrazů převážně od soukromých sběratelů. Díla autorky doplní rovněž tvorba jejích spolužáků z Akademie, mezi nimiž byli například František Matoušek, František Muzika či Josef Kaplický,“ informuje kurátorka galerie Iveta Danko.



Během vernisáže zazní šansony v podání Markéty Voříškové a Jiřího Vedrala, rovněž uslyšíte autorské verše vysokomýtských básníků. „Bude to však pouze ochutnávka toho, na co vás zveme v nadcházejících týdnech, kdy se jako doprovodný program k výstavě uskuteční večer šansonů 16. listopadu v 19:30 a večer poezie 2. prosince v 19:30,“ doplňuje Iveta Danko.

Národní přehlídka seniorského divadla zavítá do České Třebové

KDY: 11. až 13. listopadu

KDE: Česká Třebová

Národní přehlídka seniorského divadla se koná jednou za dva roky. Poprvé se v České Třebové odehrála v roce 2016, letos se uskuteční 11. až 13. listopadu. Jejím hlavním posláním je vytvoření příležitosti k setkání, vzájemné inspiraci a předvedení výsledků práce divadelních souborů a skupin (i jednotlivců), jejichž herecký kolektiv je nejméně z 50 procent složen z osob starších 60 let.

Přehlídka je soutěžní a lektorský sbor z ní může doporučovat inscenace k výběru do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla. Je otevřena všem divadelním druhům, nejedná se pouze o činohru. Stejně tak nemá žánrové omezení – letos se v jejím programu objeví komedie, hry závažné, ale i pohádka. Vstupné na všechna představení je dobrovolné.

Saša Kozák vystavuje Dekorativní malbu a jiné návrhy

KDY: 1. až 27. listopadu

KDE: Česká Třebová



Expozice Saša Kozák – Dekorativní malba a jiné návrhy je od 1. do 27. listopadu k vidění ve Výstavní síni Kulturního centra Česká Třebová. Otevřeno denně od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin, vstupné dobrovolné. Vernisáž se konala 1. listopadu za doprovodu Evy Turnové a Tomáše Hradila.

Orlické muzeum láká v listopadu na dvě výstavy

KDY: do 22. listopadu

KDE: Choceň

Orlické muzeum v Chocni připravilo pro návštěvníky od 5. října do 22. listopadu dvě zajímavé výstavy. První expozice se zaměřuje na Osudy rodiny Roubíčkových – na pozadí událostí holokaustu. Druhá výstava s názvem Kameny zmizelých pojednává o obětech holokaustu.

Choceňské muzeum pořádá vedle výstav, koncertů a přednášek i historický kroužek pro děti a další odbornou činnost či konzultace pro veřejnost. Muzejní pracovníci se starají o více než 14 tisíc sbírkových předmětů. V rámci badatelské činnosti je možno seznámit se se sbírkami historie, archeologie, etnografie, mykologie, ornitologie a se sbírkovou regionální knihovnou. S ohledem na památkový charakter zámeckého objektu, v němž Orlické muzeum sídlí, není plně zajištěn bezbariérový přístup. Po předchozí domluvě lze zpřístupnit návštěvníkům na vozíčku dolní expozice v přízemí zámku, popřípadě i krátkodobou výstavu a expozice v prvním patře zámecké budovy. Telefonní číslo na objednání této prohlídky muzea je +420 465 471 624, e-mail: muzeum.chocen@centrum.cz.

Rybnické hasičské posvícení nabídne zabijačkové hody

KDY: 11. listopadu

KDE: Rybník u Ústí nad Orlicí



V sobotu 12. listopadu si můžete od 19 hodin přijít zatančit do Kulturního domu v Rybníku na hasičské posvícení a pochutnat si na zabijačkových hodech. Prodej zabijačkových specialit bude v kulturním domě možný od 11 do 14 hodin. Vstupné na akci 100 korun.