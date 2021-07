Pardubické Léto na Příhrádku je v plném proudu

KDY: v těchto dnech

KDE: Pardubice

Bohatý kulturní program se odehrává na Příhrádku na náměstí u kašny a nově také na terase čítárny Knihovního centra U Vokolků s výhledem na zámek. Hlavním pilířem festivalu je řada koncertů rozmanitých žánrů od folku, blues, muzikálu, popu přes metal, punk až po klasickou hudbu. Kromě koncertů se můžete těšit i na večery s poezií, kreslení ve městě, módní přehlídku nebo workshop sešitové vazby, který je určený všem, co rádi něco tvoří rukama. V pátek 9. července od 18 hodin vystoupí na terase čítárny Zuzana Lukášová a Tomáš Novotný. Užijte si akustický večer se saxofonem a kytarou. Kompletní program celého festivalu je zveřejněn na webových stránkách knihovny www.kkpce.cz. Vstup na akce je zdarma.

Přívrat ožije letním kinem. První promítání zahájí komedií

KDY: 10. července

KDE: Přívrat



Sdružení pro veselejší současnost Miroslavova země zve veřejnost v sobotu 10. července do letního kina v Přívratu za prodejnu. Pro první promítání je připravena česká komedie Život je život. Film začne po setmění, přibližně ve 21.15 hodin, vstupné dobrovolné. Od 18.00 hodin bude nachystáno posezení s občerstvením, kde můžete ochutnat maso z kouřového hrnce, trhané maso v bagetě a párek v rohlíku. V případě nepříznivého počasí se kino přesune na sál hostince U Coufalů.

Kostel sv. Vavřince v Potštejně oslavuje 200 let

KDY: 10. července

KDE: Potštejn

V neděli 27. června začaly oslavy jedinečného potštejnského kostela sv. Vavřince, který slaví jubilejní 200. výročí. Událost doprovází několik koncertů a mší. Další akce se odehraje v sobotu 10. července. V kostele od 17.00 hodin vystoupí Marie Steinerová (sólový zpěv) a František Novák (varhany).

Projeďte lanšperským panstvím

KDY: 10. července

KDE: Cakle, Ústí nad Orlicí



Letošní 13. ročník Lanšperským panstvím – Orlickým cyklo & in-line královstvím se uskuteční v sobotu 10. července. Rytířské klání je obtížnější kategorie orientačního závodu dvojic. Na základě údajů si tým určí optimální trasu tak, aby v omezeném časovém limitu (6 hodin) projel co nejvíce kontrol a posbíral tak co nejvíce bodů. Pořadí kontrol nerozhoduje a ani nejlepší tým nejspíše nestihne projet všechny. Dvojice se přitom během závodu nesmí rozdělit. Pážecí hrátky jsou určeny pro ty, kteří si na Rytířské klání netroufají, nebo dají přednost spíše hezkému výletu než soutěži.

Podzemí láká na výlet do vojenských opevnění

KDY: kdykoliv

KDE: Orlicko

Vydejte se na prohlídku labyrintu podzemních chodeb na Haničce v Orlických horách. Nový prohlídkový okruh vede z podzemí, prochází spodním i horním patrem, kde lze nahlédnout do 34 metrů hluboké výtahové šachty vybudované pro dvě klece výtahu. Raritou jsou nosníky a dráha s výhybkou, zařízení, které na strop bylo přidáno podle originálního projektu. Mělo sloužit k dopravě náhradních hlavní k houfnicím. Ty zde ale nejsou, i když pohled na střílny zvenčí klame, jako by v nich hlavně byly usazeny. Jde o zdařilou kamufláž.

V zahradě „Sochorka“ zazní multižánrový festival Mezi-tóny

KDY: 10. července od 17.00

KDE: Radim u Luže



V rámci Košumberského léta 2021 jste zváni na Zahradní multižánrovýhudební festival Mezi-tóny, který se uskuteční v sobotu v Radimi u Luže. Vystoupí kapely: Druhej plán, Banány a tak…, Herbert Einstein, Matesapes, The Krabice. Vstupné dobrovolné – torturou vynucené. Občerstvení je dle pořadatelů zajištěné. Festival se kompletně uskuteční venku pod širým nebem v zahradě na krytém venkovním pódiu. Kdo bude chtít na místě i přespat, může si zde postavit vlastní stan.

Pohádka pro odvážné děti i dospělé bez dětí

KDY: 11. července od 15.00

KDE: Janovičky u Luže

Japonsko-líšeňskou frašku o požitku z hrůzy nazvanou Jezevec na borovici přiveze do Janoviček v neděli Divadlo Líšeň – nezávislé experimentální divadlo z Brna. Hra je inspirována starým japonským kaidanem o mocném strašidle. Můžete se těšit na typicky japonské pohyby, gesta a zvuky v „líšeňském stylu“, doplněné originálními zvuky rozličných nástrojů. Líšeňský soubor doveze i spoustu další zábavy v podobě hrací dílny. Program nazvaný Figurkov nabídne vyžití v podobě deskových her z celého světa, hlavolamů pro zdatné hadače i motorických hříček pro nejmenší. V okolí kostela a stínu lesa tak můžete pobýt až do času večeře.

Dolní Morava otevřela traily pro zkušené jezdce i začátečníky

KDY: v těchto dnech

KDE: Dolní Morava



Zažijte radost z jízdy na kole. Nezáleží na vašem věku, jízdních schopnostech, zkušenostech nebo fyzičce. Nové traily na Dolní Moravě potěší každého milovníka cyklistiky. „Traily jsou speciálně upravené stezky určené pro kola. Na Dolní Moravě jsme nyní otevřeli rovnou tři – Selský flow trail, Lesní trail a Mamutí trail. Každý je určený jiným jezdcům a celkově mají délku 12 kilometrů,“ vysvětluje Jitka Kadlčková z Horského resortu Dolní Morava.

Zámek Moravská Třebová zažije Noc na Karlštejně

KDY: 9. a 10. července

KDE: Moravská Třebová

Originální inscenace muzikálu Noc na Karlštejně v létě míří z důvodu rekonstrukce domovské scény, hradu Karlštejn, na divadelní turné po celé České republice, při němž nevynechá ani zámek v Moravské Třebové. Renesanční zámek tak vytvoří muzikálu kulisu již tento pátek a sobotu. „Naše inscenace vtahuje zámky a hrady do děje, využíváme prastarých divadelních zvyků, hrajeme po celém nádvoří, z oken i z cimbuří,“ vysvětlil režisér Václav Knop. V muzikálu podle slavné filmové předlohy účinkují herci a zpěváci známí z muzikálů, televizních seriálů a filmů. Patří k nim legendy stříbrného plátna i držitelé ceny Thálie – Daniel Bambas, Hana Holišová, Regina Rázlová, Pavel Vítek, Jan Kříž, Roman Tomeš, Ivana Korolová, Miloslav Mejzlík a další. Vstupenky jsou k dispozici na http://www.masvstupenky.cz

Řezbáři se po roce znovu vrátí na hrad Svojanov u Poličky

KDY: 10. až 18. července

KDE: hrad Svojanov



Letní měsíce jsou na hradě Svojanov ve znamení zajímavých akcí. Od 10. do 16. července se na Svojanově zabydlí řezbáři. Před zraky návštěvníků budou na nádvoří vytvářet ze dřeva další scenérie z historie někdejšího královského sídla. Chcete vidět, jak se proměňují kusy dřeva v postavičky? Pak si nenechejte ujít řezbářské dny na hradě Svojanov. Parta zručných výtvarníků bude přímo před zraky výletníků vyřezávat postavy, budovy a další. O týden později, a to 17. července, se na hradě sjedou majitelé vozů značky Moskvič. Nebude chybět přehlídka těchto automobilů a spanilá jízda po okolí. Víkend 17. až 18. července bude navíc ještě zasvěcený jídlu. V hradní kuchyni připraví Perchty von Bladen dobové pokrmy typické pro různá historická období.

Veteráni se sjedou na Nových Hradech a pak projedou region

KDY: 10. července

KDE: Nové Hrady

Mikroregion Maštale pořádá v sobotu 10. července 9. Novohradský sraz veteránů. Akce je určená pro stroje vyrobené do roku 1955 nebo vozy vysoké sběratelské hodnoty. V 10 hodin se stroje sjedou v Nových Hradech na hřišti. V pravé poledne se kolona historických vozů vydá na spanilou jízdu regionem. Lidé stroje uvidí v Příluce, Budislavi, Boru u Skutče a na závěr ve Zderazi, kde bude zhruba ve 14 hodin cíl jejich cesty. Tady je zájemci uvidí až do 17 hodin.

Kapela Paní věší prádlo zahraje pro obce zasažené tornádem

KDY: 10. července

KDE: Polička



Kapela Paní věší prádlo zahraje v sobotu v Poličce na podporu tornádem zasažené jižní Moravy. „Rozhodli jsme se, že koncert pojmem benefičně, protože to, co se stalo na Moravě, nemá obdoby. Doražte a podpořte nás i statečné Moraváky,“ zve zpěvačka Michaela Mužíková. Koncert se koná již tuto sobotu 10. července od 19.00 hodin na zahradě poličského muzea. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude poslán na podporu charity a poputuje na pomoc obyvatelům postižených oblastí. Přijďte si poslechnout multižánrovou „zábavovku“, která rozproudí těla nejen známými vály, ale i peckami, co utkví v paměti.