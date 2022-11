Východočeské divadlo Pardubice se i letos zapojí do programu jedinečné akce Noc divadel, jež je součástí celoevropského projektu European Theatre Night, který se už od roku 2008 vždy třetí listopadovou sobotu snaží netradiční a originální formou více zpřístupnit divadelní svět. Milovníky divadla v tento den čekají nejen výjimečná představení, ale rovněž autorská čtení, workshopy a semináře, koncerty, diskuse s tvůrci či noční prohlídky zákulisí. Podrobnější informace o české části Noci divadel, kterou u nás od roku 2013 koordinuje Institut umění – Divadelní ústav, naleznete na webových stránkách www.nocdivadel.cz.

Pardubickou Noc divadel v sobotu 19. listopadu předznamená repríza muzikálové komedie Pekařova žena, samotný program začíná v Městském divadle ve 21.15 hodin. Účastníci se opět mohou těšit na aktivní zapojení do nočního dění v divadle.

„Letošní Noc divadel zahájí beseda s herci, během které představíme i nové tváře našeho divadla. Následně si diváci budou moci vybrat ze tří druhů aktivit – ti méně odvážní, ale přesto zvídaví se zúčastní komentované prohlídky zákulisí divadla. Naši kolegové je provedou všemi kouty od střechy až po sklep a zpřístupní i prostory v dílenském dvoře. Další část publika se zapojí do soutěže, v rámci níž si vyzkouší svoje znalosti o jednotlivých inscenacích a našich hercích. A ti nejodvážnější se na jeden večer stanou herci, nazkoušejí krátkou scénku, kterou posléze předvedou všem ostatním účastníkům,“ představuje náplň mimořádného večera dramaturgyně Jana Uherová.

Vstupenky divadlo nabízí za symbolických 50 korun (případně se vstupenkou na Pekařovu ženu za 1 korunu nebo v akci 1 + 1 zdarma v rámci věrnostního programu FANDA).

Filharmonie odehraje slavnostní koncert

KDY: 18. listopadu

KDE: Pardubice



V pátek 18. listopadu se v Aule Arnošta z Pardubic uskuteční slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice nazvaný Studenti za svobodu a demokracii. Program nabídne mimo jiné i předehru k opeře Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta nebo premiéru skladby s názvem Zrození hmoty od Martina Kudrny. Začátek v 19 hodin.

Čokoládový festival provoní zámecký areál

KDY: od 18. do 20. listopadu

KDE: Litomyšl

Čokoládový festival se koná od 18. do 20. listopadu na Zámeckém návrší v Litomyšli. V pátek ho můžete navštívit od 14.30 do 18.30 hodin, v sobotu od 10 do 18 a v neděli od 10 do 17 hodin. Plné vstupné 70 korun, snížené 50 korun. Kromě prodeje čokolády se můžete těšit na workshop, koncerty a soutěže.

Malou scénu zdobí výstava obrazů a fotografií

KDY: do 30. listopadu

KDE: Ústí nad Orlicí



V pořadí druhá výstava obrazů a fotografií členů Jednoty důchodců v Popradě a Fotoklubu OKO Ústí nad Orlicí byla zahájena druhé listopadové úterý v Malé scéně. Expozice navazuje na dlouholetou spolupráci mezi oběma našimi městy. Kromě obrazů popradských seniorů je k vidění řada fotografií téměř všech členů fotoklubu. Zajímavou výstavu můžete v orlickoústecké Malé scéně navštívit až do konce listopadu.

Galerie láká na výstavu znovuobjevené malířky

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

Městská galerie Vysoké Mýto zve na výstavu Velký návrat Běly Kašparové. Jedná se o první autorskou výstavu téměř zapomenuté vysokomýtské malířky, která se zde narodila roku 1901 a pomyslně se tedy vrací po 120 letech do svého rodiště.

„Podařilo se nám shromáždit na čtyřicet obrazů převážně od soukromých sběratelů. Díla autorky doplní rovněž tvorba jejích spolužáků z Akademie, mezi nimiž byli například František Matoušek, František Muzika či Josef Kaplický,“ informuje kurátorka galerie Iveta Danko.

Hurá s lampiony na Potštejn!

KDY: 18. listopadu

KDE: Potštejn



Teplé oblečení, dobrou náladu a lampion nezapomeňte s sebou přibalit na akci, kterou na pátek 18. listopadu přichystali pro rodiny s dětmi dobrovolní hasiči z Potštejna. Potštejn je samo o sobě krásné místo a zvlášť procházka kolem tamních chaloupek je kouzelná. Po setmění můžete jeho zákoutí poznat i trochu jinak. Sraz účastníků lampionového průvodu je u hasičárny od 17 hodin. A po absolvování podvečerní procházky je připraven i další program. V malých dílničkách si děti mohou vyrobit strašidýlka, ozdoby na stromeček nebo prostě to, co fantazie a tvůrčí dovednosti dovolí. Drobné občerstvení pro rodiče i děti je zajištěno.

Na Předvánočním jarmarku ve Vamberku zahraje cimbálovka

KDY: 19. listopadu

KDE: Vamberk

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s městem Vamberk a Městskou knihovnou Vamberk zve na Předvánoční jarmark, který se bude konat v sobotu 19. listopadu od 9 do 16 hodin. Těšit se můžete na stánky řemeslníků z Orlických hor a Podorlicka (mýdla, perníčky, koření, ručně šité oděvy, skleněné vitráže, hračky pro děti a mnoho dalšího), ale také na bohatý program.

V 9:30 vystoupí v Muzeu krajky Vamberk cimbálová muzika Friška a Ženský sboreček Koňadra. Od 10:30 naváže vystoupení dětí z Mateřské školy Vamberk. S úderem 11 hodiny započne slavnostní zahájení nové výstavy „Dotek krajky“. V 13:30 odstartuje druhé vystoupení cimbálové muziky Friška a Ženského sborečku Koňadra plné zpěvu a vyprávění o vánočních tradicích. Po celý den bude možné na muzejní zahradě též zhlédnout ukázku kovářského řemesla či ochutnat něco z připraveného občerstvení. V Městské knihovně Vamberk pak budou připraveny ukázky adventní lidové tvorby a také prodej vánočního zboží. Vstup volný.

Saša Kozák vystavuje Dekorativní malbu a jiné návrhy

KDY: do 27. listopadu

KDE: Česká Třebová



Expozice Saša Kozák – Dekorativní malba a jiné návrhy je od 1. do 27. listopadu k vidění ve Výstavní síni Kulturního centra Česká Třebová. Otevřeno denně od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin, vstupné dobrovolné. Vernisáž se konala 1. listopadu za doprovodu Evy Turnové a Tomáše Hradila.