Občerstvení, zmrzlina, prodej zahrádkářských přebytků a sadby, prodej řemeslnických výrobků, prezentace a exhibice Motúček Bravo, malování pro děti a maminky, kolotoč pro děti – to je osmý ročník Zahrádkářského víkendu, který se koná tento víkend v prostoru Venclova zahradnictví na Podměstí v Letohradě

Program sobota: 10:00 zahájení, 11:00 dětská módní přehlídka, 13:00 překvapení Jeremiáše Malého, 14:00 Malé tanečnice, 15:00 recitál Lukáše Hoffmana a Markéty Vágnerové, 17:00 coutry kapela Karla Drbohlava

Neděle: 9:00 snídaně v trávě, 11:00 dětská módní přehlídka, 12:00 polední notování ZUŠ, 13:00 Babylenky, 14:00 od retro po současnost PHS, 15:00 kapela Nitere Band.

Podhradí bude tepat Potštejnskou poutí

KDY: 20. až 22. května

KDE: Potštejn



Kolotoče, houpačky, autodrom i obří adrenalinové pouťové atrakce zaplní od 20. do 22. května Bělisko v potštejnském podhradí. Potštejnská pouť, jedna z největších akcí tohoto druhu v regionu, je opět tady. Pulsující atmosféra sem láká celé rodiny a už jen pro tu podívanou sem stojí zajít. Ulice zaplní stánkaři, řemeslníci se zbožím všeho druhu, ale nebude chybět i duchovní část, včetně mše svaté.

Malou scénu zkrášlila litografická tvorba

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

V Malé scéně v Ústí nad Orlicí vystavují své práce studenti místní střední školy uměleckoprůmyslové. Pro svou tvorbu si vybrali starou techniku litografie, tedy kamenotisku. Výstavu najdete v kavárně v přízemí Malé scény.

„Hmyzí hotýlky“ z tvůrčí dílny muzea ozdobí vaše zahrady

KDY: 21. května

KDE: Rokytnice v Orlických horách



Tvořivá dílna na téma „Hmyzí hotýlky“ se odehraje v sobotu 21. května od 10 do 17 hodin v Sýpce – Muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách. Společně s pracovníky muzea si vyrobíte jednoduchý domeček pro hmyz, který se stane nejen velkou pomocí pro přírodu, ale i ozdobou vaší zahrady. Na dílnu je nutné donést si vlastní hliněný květináč (může být i použitý) o průměru kolem 10 cm. V rámci dílny si budete také moci vyrobit semínkovou bombu pro včely a motýly. Dílna je vhodná pro děti od 7 let a dospělé. Vstupné 60 korun dospělí, děti zdarma. Pro děti do 15 let je nutný doprovod dospělé osoby.

Výstava živých kaktusů a bylinek

KDY: 18. až 22. května

KDE: Česká Třebová

Ekocentrum ČSOP Podorlicko připravilo krásnou expozici kaktusů a bylinek, přijďtě se pokochat i inspirovat.

20 let Cyklo Glacensis

KDY: 20. května

KDE: Orlicko



Region Orlicko–Třebovsko zve na 20. ročník mezinárodní cyklistické akce pro veřejnost. Start je v pátek 20. května 2022 v 8.00 hodin v deseti českých měst z náměstí v: Ústí nad Orlicí, České Třebové, Brandýse nad Orlicí, Žamberku, Králíkách, Vysokém Mýtě, Chocni, Lanškrouně, Náchodě, Bačetíně a z osmi polských měst. Cíl je v rekreačním areálu Ráj u Letohradu. Ubytování a stravování v cíli mají účastníci zdarma. V cíli je pro účastníky připraven program. Návrat je individuální v průběhu soboty.