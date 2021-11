Svatomartinský lampionový průvod zavítá do Javorky

KDY: 11. listopadu

KDE: Javorka

ZA KOLIK: zdarma

Letos již po 15. se bude konat svatomartinský lampionový průvod v Javorce. Přijďte si 11. listopadu od 16 hodin užít tajuplnou atmosféru očekávání s příslibem příchodu sv. Martina, voňavými perníčky, jablíčkovým čajem a cestou potemnělou Javorkou, vše zakončeno žhavě oslnivým vystoupením skupiny Tartas. Těšit se můžete také na Svatomartinská vína a spoluúčast Vinotéky Karla IV. i stánek s občerstvením Restaurace Javorka.

Českou Třebovou se rozezní swing

KDY: 12. listopadu

KDE: Česká Třebová



Koncert ke 40. výročí založení Velkého swingového orchestru Česká Třebová. Zpěv: Iva Kolářová, Petr Skalický. Hosté: Dasha, Jan Smigmator, Mojmír Bártek, Alžběta Rolečková. Řídí: Milan Špičák. Průvodní slovo: Zuzana Kupková. Akce se uskuteční od 19 hodin ve Velkém sále KC Česká Třebová.

Českotřebovský vehikl přivítá i modeláře z Nizozemí

KDY: 13. listopadu

KDE: Česká Třebová

Českotřebovský Vehikl je soutěží, kde je obvykle více než 500 modelů. K vidění budou plastové a papírové modely od modelářů z celé České republiky, ale také od modelářů z Polska, Slovenska, či například i Ruska. Letos město poprvé očekává i účast modelářů z Nizozemí. Místem konání je Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová, na Skalce, zahájení je na programu v 10.00 hodin.

Město rozvoní Vepřové hody

KDY: 13. listopadu

KDE: Česká Třebová



Sbor dobrovolných hasičů Česká Třebová připravuje oblíbené Vepřové hody. Těšit se můžete na zabíjačkové pochoutky. Akce se uskuteční od 10.00 hodin u hasičské zbrojnice.

Kino ve znamení českých filmů

KDY: 13. listopadu

KDE: Choceň

Nový český film Lásku na špičkách bude promítat choceňské kino v sobotu od 15 hodin, komedii Přání Ježíškovi pak od 17.30 hodin.

Africké trhy zamíří do Ústí

KDY: 13. listopadu

KDE: Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma



Do Ústí nad Orlicí se již 13. listopadu vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Přijďte na Mírové Náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Událost odstartuje v 10.00 hodin a potrvá po celý den, do stmívání.



Co na trzích najdete?

- Čerstvé ovoce z Afriky

- Sušené ovoce

- Dálkami vonící koření ze Zanzibaru

- Extra kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího…

Výstava Bílý kanibal přibližuje tvorbu z cest Ladislava Kořínka

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

V Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě je od 4. listopadu do 5. prosince ke zhlédnutí výstava s názvem Bílý kanibal věnující se Ladislavu Kořínkovi.

Choceňský rodák Ladislav Kořínek je pozoruhodnou, ale dnes bohužel pozapomenutou osobností československé filmové kultury. John L. Brom, jak zněl později jeho umělecký pseudonym, byl filmař, producent, herec, tanečník, dokumentarista a cestovatel. V meziválečném období například režíroval film Klapzubova jedenáctka, později byl producentem takových filmů jako U pokladny stál nebo Přednosta stanice. Jeho největší přínos ovšem spočívá v jeho dokumentární tvorbě. Po roce 1948 emigroval, cestoval po Africe a natočil zde mnoho celosvětově uznávaných dokumentů. Právě toto období jeho života přibližuje výstava Bílý kanibal. Expozice je zapůjčena z Oblastního muzea v Mostě.

Tip na cyklo výlet: Vysoké Mýto dokončilo dva nové trailové okruhy

KDY: kdykoliv

KDE: Vysoké Mýto

ZA KOLIK: zdarma



Město dokončilo dvě nové trailové tratě. Nacházejí se v lesích směrem na Podrážek a tvoří přibližně třetinu budoucího cykloareálu.

Zámek obklopí Farmářské trhy svatomartinské

KDY: 14. listopadu

KDE: Doudleby nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma

Zámek Doudleby nad Orlicí láká 14. listopadu na atraktivní program, kdy v zámeckém areálu od 9 hodin odstartují dušičkové farmářské trhy. Přístupné budou ale také zámecké interiéry, Babiččin dvoreček, Přírodovědné muzeum v sýpce i zámecká kavárna. Trhy potrvají až do 15. hodiny. Výrobci, pěstitelé, řemeslníci a prodejci návštěvníkům nabídnou kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z rychnovského regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů, bez použití konzervantů a jiných aditiv.

Neratov láká na výstavu v infocentru

KDY: v těchto dnech

KDE: Neratov

ZA KOLIK: zdarma



Nejen za informacemi a zajímavými tipy můžete vyrazit do nedávno otevřeného Informačního centra v Neratově. V říjnu se tu otevřela výstava. Expozice představuje malbu Lenky Přívratské ze Žamberka a fotografie Petra Zámečníka, které zdobí i kostel svatého Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici.

Přehlídka obrazů Luboše Kosohorského

KDY: do 13. listopadu

KDE: Žamberk

ZA KOLIK: zdarma

Městské muzeum Žamberk zve na výstavu uspořádanou u příležitosti nedožitých 70. narozenin žamberského malíře Luboše Kosohorského. Představeny budou studie, kresby a malby z autorova ateliéru, z muzejních sbírek a od soukromých sběratelů.