Ústečtí hasiči oslaví 150 let

KDY: 18. září

KDE: Ústí nad Orlicí

Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I., jeden z nejstarších sborů v České republice, chystá na 18. září velkou oslavu svých kulatin. „Čeká na vás bohatý program, který je určen pro všechny věkové kategorie,“ zvou hasiči širokou veřejnost. Oslavy odstartují v 10 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v němž se bude konat mšeza všechny hasiče. Následovat bude průvod k hasičskému domu v centru města v doprovodu dechového orchestru. „Ve 14 hodin začne zábavné odpoledne pro malé i velké. Těšit se můžete na divadýlko JO-JO, malování na obličej, skákací hrad, ukázku historické i moderní hasičské techniky včetně ukázky vyprošťování,“ doplňuje pořadatelský sbor.Program bude vskutku pestrý, hasiči připravují ve spolupráci s ústeckým městským muzeem také soutěžní odpoledne pro rodiny s dětmi. Stanoviště budou rozmístěna před hasičským domem v centru města a Hernychovou vilou, ve které se zároveň koná i výstava Hoří? o činnosti ústeckých dobrovolných hasičů a historii tohoto sboru. Na žádné oslavě nesmí chybět živá muzika. Při oslavách 150 let SDH Ústí nad Orlicí I. bude hrát Sopotnická dechovka, večer to rozjedou kapely Dwě dávky a Existence Nové Doby. Atraktivní podívanou bude také ohňová show v podání spolku Honorata Rewera. K výročí hasičů bude ještě v letošním roce vydána kniha, která se ohlédne i za zářijovými oslavami SDH Ústí nad Orlicí I.

Drakiáda rozzáří Cikánský kopec

KDY: 18. září

KDE: Jablonné nad Orlicí



Jablonné pořádá oblíbenou Drakiádu. Tradiční akce se koná v sobotu 18. září od 14.00 hodin na Cikánském kopci. Vezměte mámu, tátu, děti a draka a vyrazte na kopec.

Městské muzeum láká veřejnost na několik výstav

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

V Městském muzeu Ústí nad Orlicí je otevřena výstava Od koupadla k aquaparku a malá výstava 100 let Československé obce legionářské. Muzeum dále nabízí muzejní pátračku pro mládež i nejmenší návštěvníky a také řemeslnou textilní dílnu rozvolněnou do dalších prostor muzea. Ve stojanu před vstupem do Hernychovy vily jsou pro zájemce připraveny informační skládačkyo muzeu, betlémech, Hernychově vile, Planičkově orloji a dopravních stavbách.

Derniéra expozice nabídne grafické dílny i promítání filmu

KDY: 18. září

KDE: Ústí nad Orlicí



Městské muzeum připravilo v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí expozici věnovanou tvorbě orlické významné osobnosti, malíři a kreslíři Janu Steklíkovi. Výstava představující průřez Steklíkovou širokou tvorbou je v Galerii pod radnicí otevřena do 19. září. Pro příznivce tvorby Jana Steklíka muzeum připravilo i zajímavou derniéru expozice, která se uskuteční v sobotu 18. září. Od 10 hodin se koná komentovaná prohlídka míst v Ústí nad Orlicí spojených se Steklíkovou osobností. Dále budou připraveny grafické dílny a tvoření a od 15 hodin bude v Malé scéně promítán film o Janu Steklíkovi od autora Karla Slacha.

Umění grafiky Vlasty Švejdové k vidění v knihovně

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

V Městské knihovně v Ústí nad Orlicí můžete zhlédnout expozici české ilustrátorky, grafičky, malířky a karikaturistky Vlasty Švejdové.Vlasta Švejdová vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Začínala jako ilustrátorka v novinách a byla kmenovou autorkou humoristického kresleného časopisu Dikobraz.V osmdesátých letech vytvořila sedm kreslených filmů pro Filmové studio Barrandov. Ilustruje pohádky, učebnice, obaly na CD. Věnuje se také olejomalbě, perokresbě a litografii. Její dílo bylo součástí domácíchi zahraničních výstav a je rovněž zastoupeno v mnoha soukromých sbírkách.

Malá scéna odstartovala v září čtrnáctou sezónu

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Začátkem září byla vernisáží výstavy „Člověk a jeho svět“ zahájena v pořadí již XIV. sezóna v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Výstava, která potrvá do 30. září, již tradičně představuje fotografickou tvorbu Jiřího Kočí a Jiřího Lásla.