Úžasné místo Neratov

KDY: kdykoliv

KDE: Neratov v Orlických horách

Nedávno se otevřelo nově vzniklé turistické informační centrum v Neratově, jako součást projektu Česko-polská Hřebenovka. Do místního informačního centra si turisté mohou zajít nejen pro informace. „Z Neratova se stává obrovský pojem v České republice a věřím, že tomu tak bude i v Polsku. Očekáváme poutníky, kteří budou chodit dálkové trasy. Proto jsou nová turistická centra vybavená také sociálním zázemím a dokonce v nich bude možné ohřát si jídlo či načepovat si vodu,“ řekl sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek. Provozovatelem centra je sdružení Neratov, otevřeno je každý den od 10 do 17 hodin. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově je úžasné místo, které nemá obdoby. Pověstná je jeho skleněná střecha a vyjímečná atmosféra. Kostel Nanebevzetí Panny Marie se nikdy nezavírá.

Můžete jej tedy navštívit skutečně kdykoliv. Naproti tomu jeho věže mají svou otevírací dobu: Po - pá: 9.00 - 16.30, So: 9.00 - 20.00, Ne: 11.00 - 20.00.

Více o Lanškrouně

KDY: do 22. srpna

KDE: Městské muzeum Lanškroun

Výroční výstava v Městském muzeu Lanškroun navazuje na vydání knihy Pojďte s námi do muzea a seznámí návštěvníky se zajímavými zrestaurovanými sbírkami, plány a fotografiemi města Lanškrouna a dalšími artefakty. Představuje obsahově pestrý soubor nejrůznějších speciálních předmětů z archeologie, výtvarného umění i zoologie. Tyto předměty se nacházejí v depozitářích muzea a mnoho z nich je poprvé vystaveno. Výstava je přístupná do 22. srpna.

Květ(i)nový festival svobody

KDY: 23. a 24. července

KDE: Vraclav

5. ročník Květ(i)nového festivalu svobody se vrací do Vraclavi na statek. V pátek a v sobotu se uskuteční opět festival, na který se slétají starší i mladší "máničky" ze všech koutů republiky. Vracejí se rádi každý rok, protože prostředí a program je úzce spjat s undergroundem a alternativou a účastníkům se na statku velice líbí. Letos přijedou punkové legendy Znouzectnost a podruhé zde zahraje legendární undergroundová kapela The Plastic People of the Universe s Vráťou Brabencem a Pepou Janíčkem, kteří stále i po 50 letech tvoří základ kapely. Další kapely utvářejí multižánrový blok, vystoupí i kapela Velvet Trio, která přiveze kousky jedné z nejslavnějších kapel historie Velvet Underground. I seskupení Kabaret dr. Caligariho je neméně zajímavé, jejich vystoupení bývá hřebem mnoha alternativních a undergroundových setkání, jsou známí divokou a vizuálně velice zábavnou hardrockovou show. Akci pořádá Spolek přátel Franka Zappy & Cpt. Beefhearta, který sídlí na Statku u mnicha. V pátek se hraje od 18, v sobotu od 14 hodin.

Staročeský pouťový jarmark

KDY: 24. července

KDE: České Heřmanice

Městys České Heřmanice a Svatojakubská farnost pořádají v sobotu 24. července od 9.30 do 14 hodin u kostela sv. Jakuba oblíbený Staročeský pouťový jarmark. V odpoledních hodinách se můžete těšit také na tradiční Fotbalovou pouť.

V roli vojáků

KDY: denně

KDE: Týniště nad Orlicí

RH6 Paintball Týniště nad Orlicí je největším paintball hřištěm nejen v Královéhradeckém kraji. Rozsáhlý areál Army Training Area nabízí nespočet herních variant na ploše 32 000 m2. Bývalé vojenské zázemí je rozděleno na tři hřiště, každé s kvalitním vybavením. Do her jsou zapojeny speciálně upravené rekvizity, budovy i automobily. Stylové překážky a vojenská technika zaručí tu správnou vojenskou atmosféru. Diváci mohou hru sledovat přes průhledné sítě. Provozní doba areálu je od pondělí do neděle v časech 9 až 13 a 14 až 18 hodin.

Pardubicko



Koncert Anny K.

KDY: 23. července

KDE: Zámek Pardubice

ZA KOLIK: 490 Kč

Hudební léto na pardubickém zámku přinese spojení podmanivé letní atmosféry a čtyř výjimečných umělců. V pátek 23. července vystoupí se zahajovacím koncertem zpěvačka Anna K. Začátek akce od 19 hodin, vstupenka stojí 490 Kč, děti do tří let mají vstup zdarma. Další koncerty se budou konat v druhém prázdninovém měsíci. Fanoušci se mohou těšit na zpěváka Davida Kollera, písničkáře Pokáče a Hudební léto uzavře Bára Poláková.

San Piego Fest

KDY: 24. července

KDE: Zámek Pardubice

ZA KOLIK: 350 Kč

San Piego Fest se koná v sobotu 24. července na nádvoří zámku Pardubice. V sobotu od 17 hodin tam zahraje skupina pro děti Mixle v piksle, Vypsaná fiXa a jako host vystoupí Ivan Mládek a jeho Banjo band. Cena vstupenky je 350 Kč.

Dotkni se Lucie

KDY: 25. července

KDE: U Stadionu, Pardubice

ZA KOLIK: od 799 Kč

V neděli 25. července v Pardubicích vystoupí legendární kapela Lucie. Areál v ulici U Stadionu se pro návštěvníky otevře v 18 hodin, od 19 hraje speciální host a ve 20:30 se na pódiu objeví Lucie. Vstupenky na koncert z letního turné Dotkni se Lucie! jsou na stání a stojí od 799 Kč.

Přelet pivních píp

KDY: 24. července

KDE: Perníková chaloupka, Ráby

Festival pro milovníky piva a malých pivovarů připravila na sobotu Perníková chaloupka. Areál najdete pod Kunětickou horou v obci Ráby. Můžete se těšit na řadu zajímavých pivovarů. Akce není určena přímo dětem, ale čtyřleté a starší budou moci v rolích Jeníčků a Mařenek navštívit paní Ježibabu v chaloupce. Festival se koná od 10 do 18 hodin.

Chrudimsko



Řemeslná sobota ve skanzenu

KDY: 24. července

KDE: Země Keltů, Nasavrky

V sobotu se ve skanzenu v Zemi Keltů v Nasavrkách koná řemeslná sobota, tentokrát bude ve znamení žní a zpracování obilí a slámy. Přijďte si uplést dožínkový věnec, slaměnou ošatku nebo z klasů tvořit obilnou bohyni, kterou pak jako každý rok budou mít návštěvníci možnost spatřit během rituálu na festivalu Lughnasad (30. a 31. července). V sobotu je otevřeno od 9 do 17 hodin. Vstupné od 90 do 140 Kč.

Bojanovské muzicírování

KDY: 23. července

KDE: Bojanov

ZA KOLIK: vstup volný

V pátek od 20 hodin se ve farním kostele v Bojanově uskuteční další koncert Bojanovského muzicírování. Vystoupí Hornový 4tet a ke slyšení budou lovecké fanfáry i filmová hudba. Hudební zastavení doplní autorským čtením ze svých knih Marie Kubelková. Je například autorkou knihy o umění stárnout a titulu, který se zabývá poutí do Santiaga de Compostella. Vstup na akci je volný, doporučené vstupné 100 Kč.

Léto na zámku

KDY: 25. července

KDE: Chroustovice

ZA KOLIK: 50 Kč

Komentované prohlídky areálu zámku a parku v Chroustovicích se uskuteční tuto neděli. Začátky jsou ve 13 a 15 hodin, sraz účastníků je u hlavní brány. Výklad průvodce doplní čtení regionálních pověstí. Od 14:30 hodin proběhne prohlídka kostela sv. Jakuba Většího. Vstupné činí 50 Kč. Prohlídky nazvané Léto na zámku připravilo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a Odborné učiliště v Chroustovicích, které v zámku sídlí. A jaká je historie chroustovického zámku? Původně gotická vodní tvrz se na tomto místě poprvé připomíná v roce 1406. V 16. století na místě zpustlé tvrze postavil Zachariáš Slavata z Chlumu renesanční zámek čtyřkřídlou budovu s uzavřeným nádvořím. V roce 1676 nechal František Karel Libštejnský z Kolovrat zámek barokně přestavět a v roce 1779 Filip Kinský zahájil rokokovou přestavbu zámku. Po těchto úpravách budova zámku získala v podstatě dnešní vzhled. Od 20. let 20. století slouží objekt zdravotnickým a školským účelům.

Zahradní slavnosti

KDY: 24. července

KDE: Jeníkov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Obec Jeníkov u Hlinska zve v sobotu na pohádkové zahradní slavnosti. Program: 14:00 hod. vystoupení souboru Vysočan před kaplí svatého Václava, 14:45 hod. zápis dospělých masek do soutěže, 16:00 hod. vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší dospělou pohádkovou masku. Koná se jarmark, budete se moci projet v koňském povoze. Místní kavárna nabídne nejen kávu, ale také domácí sirupy, domácí likéry a další pochutiny. Účast v pohádkových maskách vítána.

Hudba bez hranic

KDY: 25. července od 17 hodin

KDE: park, Heřmanův Městec

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Poslední červencovou neděli přivítají v Heřmanově Městci v rámci festivalu Hudební léto skupinu Clarinet Factory. Tradiční open air koncert se uskuteční v areálu bývalého letního kina v zámeckém parku. Soubor Clarinet Factory je stylově těžko zařaditelný, jedná se o skutečný crossover – hudbu bez hranic vznikající z profesionality, chuti improvizovat a komunikovat s publikem. Jejich předposlední album navíc získalo i odbornou cenu Classic Prague Award.

Svitavsko



Tajemství kostela sv. Jakuba

KDY: 24. července

KDE: Polička

ZA KOLIK: tuto sobotu zdarma

O letních prázdninách probíhají od pondělí do soboty vždy v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin komentované prohlídky nově opraveného děkanského kostela sv. Jakuba v Poličce. V rámci prohlídky je možné zhlédnout interiér kostela, jehož dominantou je oltářní socha sv. Jakuba Většího z kararského mramoru od sochaře Václava Levého. Novinkou je zpřístupnění a prezentace nově zrestaurovaných uměleckých památek, převážně barokních soch a obrazů, které se do dnešní doby dochovaly jak v kostele sv. Jakuba, tak v kostelech v přilehlých obcích. Expozici na severní kruchtě kostela doplňuje sbírka rukopisů poličského literátského bratrstva spolu s vybranými tisky z fondu děkanské bibliotéky. Kvůli pandemickým opatřením nebylo možno uspořádat řádnou vernisáž této expozice. Proto je nyní veřejnost – k příležitosti nedělního svátku sv. Jakuba – v sobotu zvána na „ne-vernisáž“. Celý tento den bude vstup na výstavu a na půdu kostela zdarma.

Colour Meeting

KDY: 23. a 24. července

KDE: Polička

Hudebníky a divadelníky z dvanácti zemí přivítá osmnáctý ročník multižánrového festivalu Colour Meeting v pátek a v sobotu v Poličce. Vystoupí Iva Bittová s Dunajem, Monika Načeva & Zdivočelí koně, Květy, Hrubá hudba, Nauzea Orchestra, ale také hvězdy world music jako Lina_Raül Refree. Právě oni představili portugalské fado v nových souvislostech. Vystoupí také zpěvačka a herečka Liraz nebo skotská dudačka Brìghde Chaimbeul s doprovodem houslisty Aidana O’Rourke. Festival rozezní nejen park u hradeb, ale také náměstí a kostel sv. Jakuba Většího. Vystoupí také italsko-peruvijské duo Cacao Mental, maskovaná maďarská šestice Decolonize Your Mind Society, Duo Ruut, – dvě hudebnice hrající společně na jeden nástroj a další. Chybět nebudou divadelní představení v podání Divadla Víti Marčíka nebo My kluci, co spolu chodíme. Organizátoři zvou i na představení probíhající zdarma. Vystoupí Holektiv, Studio Damúza a Sleď pod kožichem. Vstupenky na Colour Meeting jsou k dostání v síti GoOut nebo na místě konání festivalu.

Zvířectvo, květiny i obrazy

KDY: 24. a 25. července

KDE: Borová

Prodejní výstava drobného zvířectva a exotů se koná v sobotu a v neděli v Borové u Poličky. Dále se můžete těšit na výstavu obrazů a prodejní výstavu květin, háčkovaných/pletených/šitých výrobků, mysliveckých trofejí a ručně vyráběných výrobku.

Jak Valdštejnové dražili zámek

KDY: 24. července

KDE: zámek, Litomyšl

Jak Valdštejnové dražili zámek, tak se jmenují večerní hrané prohlídky interiérů zámku Litomyšl. Zavedou vás do roku 1855, kdy byli Valdštejnové nuceni zámek prodat v dražbě rodině Thurn-Taxisů. Začátky prohlídek v sobotu: 18.00, 19.00, 20.00 a 21.00 hodin.

Dny práva útrpného

KDY: do 25. července

KDE: Svojanov

Od čtvrtka do neděle se na hradě Svojanov konají Dny práva utrpného. Věděli jste, že se práva útrpného, tedy mučení, běžně využívalo při soudních procesech? Jak to v oněch dobách chodilo, vám přiblíží letohradský spolek Honorata. Co se letos odehraje v hradní mučírně, která je součástí středověkého prohlídkového okruhu B, prozrazovat nebudeme.

Nedělní výlet vláčkem

KDY: 25. července

KDE: Mladějov

Na nadcházející neděli připravila Mladějovská průmyslová dráha dohromady se Společností železniční při DKV v České Třebové mimořádný výlet na Hřebeč s přípojem rovnou z České Třebové. Mezi Českou Třebovou a Mladějovem se svezete historickým vlakem vedeným "Prasátkem" T211.0002 a mezi Mladějovem a Hřebčí soupravou vedenou parní lokomotivou. V sobotu je dráha standardně v provozu podle letního jízdního řádu.

Benátská nejen pro děti

KDY: 24. července

KDE: Svitavy - Lány

ZA KOLIK: 50 Kč za osobu

Na Hasičské zahradě Svitavy se koná Benátská - zábavné odpoledne nejen pro děti. Zvou SDH Svitavy, SKS Svitavy a Club Sádek. Čeká vás disko trisko, spousta moderovaných soutěží, trampolína, prohlídka hasičského auta, sanitního vozu, skákací nafukovací hrad, malování na obličej a další. Akce se koná od 14 do 18 hodin.

Koncert Mother's Angels

KDY: 24. července

KDE: Litomyšl

ZA KOLIK: 100 Kč

Kapela Mother's Angels vystoupí v sobotu na Primátorské hrázi v Litomyšli. Dále vystoupí Zrcadla a Jana Věnečková. Vstupné 100 Kč. Začátek v 19 hodin.