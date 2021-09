Fresh festival

KDY: 28. a 29. srpna

KDE: závodiště, Pardubice

Festival pro všechny milovníky dobrého jídla a pití Fresh festival obsadí o víkendu 28. a 29. srpna pardubické dostihové závodiště. Návštěvníci se mohou těšit na dva dny plné gurmánských zážitků, na přehlídku restaurací, pivovarů, vinařství a pražíren kávy z celé České republiky. Letošní ročník populární akce nabídne mnoho novinek, například rozšířenou vinařskou zónu – řízené degustace, párování pokrmů s víny. Uskuteční se kuchařské show a workshopy Zdeňka Pohlreicha a dalších známých osobností. Areál se po oba dny otevírá v 10 hodin. Základní vstupenka na festival stojí v předprodeji 150 Kč.

Den města aneb loučení s prázdninami

KDY: 22. a 28. srpna

KDE: Chvaletice



Chvaletice slaví. Letos to bylo čtyřicet let, co získaly statut města. Živo bude na parkovišti před kulturním domem již od pátku od 16 hodin. To začíná hrát Moravanka J. Slabáka, od 18:15 vystoupí Roman Vojtek a jeho skupina Fantastic. Po osmé hodině zahraje rocková skupina Kern a Omišband. Sobotní program zahájí v 15 hodin Pardubická 6, vystoupí také mažoretky a lidový vypravěč. Ovšem lákadlem je koncert Orchestru D. Kaprase, jako host s ním totiž vystoupí zpěvačka Marie Rottrová. Večer už bude pódium patřit skupině Komat a country kapele Není pozdě. V Tanečním sále Domu kultury se můžete zúčastnit promítání dobových dokumentů z historie Chvaletic, a to v pátek od 17:30 a 19:30 a v sobotu od 16:00 a 18:30 hodin. Po oba dny bude připraveno občerstvení, dětské atrakce, dobové stánky, malování na obličej, střelba z kuše. Vstup na celý program je zdarma.

Motoráčkem do Prachovic

KDY: 28. srpna

KDE: Pardubice - Prachovice

Na poslední prázdninový víkend připravil Pardubický spolek historie železniční dopravy bohatý program. V sobotu vyjede motoráček z pardubického hlavního nádraží na trať směr Přelouč, Choltice, Heřmanův Městec do Prachovic. V úseku z Heřmanova Městce do cílové stanice už delší dobu osobní doprava nejezdí. Po příjezdu do Prachovic je připraven autobus, který zájemce doveze k hradu Lichnice a případně i do Třemošnice k vápence. Vlak odjíždí v 8:50 z Pardubic hlavního nádraží a vrací se zpět tamtéž v cca 14:30. Podrobnosti na webu spolku www.pshzd.cz nebo FB miseum.rosice. Na neděli je připravena jízda historického trolejbusu spolku. Vyráží z třídy Míru v 15:30 a 17 hodin nejprve na nádraží a odtud přes Masarykovo náměstí, Stavařov, Globus do Bohdanče a zpět.

Pardubický festival vína

KDY: 27. a 28. srpna

KDE: zámek, Pardubice

ZA KOLIK: 200 Kč



Na pardubickém zámku se v pátek a v sobotu koná Pardubický festival vína. Zahájen bude v pátek ve 13 hodin, v 16 hodin budou vyhlášeny výsledky soutěže vín. V 18 hodin pak začne Pardubická vinařská noc. Zahraje kapela Wait a zazpívá Sabina Křováková. V sobotu festival vína pokračuje od 12 do 18 hodin. Základní vstupné činí 200 Kč, zahrnuje degustační skleničku a 10 degustačních žetonů.

Koncert skupiny Kabát

KDY: 28. srpna

KDE: Městský atletický stadion Pardubice (vstup z ulice Staňkova)

V sobotu od 20 hodin zahraje na Městském atletickém stadionu v Pardubicích skupina Kabát. V síti Ticketportal bylo však již ve čtvrtek vyprodáno, možné je ještě uvolnění nevyzvednutých rezervací (vstupenek) do prodeje.

Karel 2021

KDY: 28. srpna

KDE: Machač nedaleko Pardubic



Závěr prázdnin bude na písníku Machač nedaleko Pardubic ve znamení hudby. V sobotu se tam koná hudební akce Karel 2021. Letos se pořadatelé rozhodli vsadit na originální písničkáře. K hlavním hvězdám patří hudební samorost a básník Xavier Baumaxa a nová naděje písničkářské scény Michal Horák. Vedle písničkářů se představí i originální tělesa, k nimž patří například pražská energetická bomba Šoulet. Dál se návštěvníci mohou těšit na mladou pardubickou skupinu The May Revolution, legendární punkáče Volant nebo pardubickou stálici Kalkata Band. Akce začíná v sobotu v 11 hodin vystoupením tělesa Gorale originale Pardubicensis a končí po půlnoci. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na webu kdejekarel.cz, nebo na místě. Děti do 12 let vstupné neplatí. V areálu festivalu je možné bezplatně stanovat i parkovat.

Chrudimsko

Muzejní noc

KDY:27. srpna

KDE: Chrudim

V Chrudimi se v pátek uskuteční tradiční Muzejní noc. Máte rádi historii, hádanky, rádi si hrajete? Pak neváhejte a přijďte do Muzea barokních soch. Při příležitosti Muzejní noci zde bude připraven program pro všechny generace. Návštěvníci se mohou těšit na úkoly a hry umístěné přímo v expozici. Regionální muzeum v Chrudimi se při tvorbě programu nechalo inspirovat Mezinárodním dnem pro netopýry připadajícím na poslední srpnovou sobotu. Návštěvníci budou moci nahlédnout do života těchto zajímavých tvorů, se kterými je spojena celá řada mýtů, pověr a pověstí. Netopýry doplní od 19:30 program chrudimského kreslíře a humoristy Jana H. Lušovského. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi nabídne vedle Spejblovy ceSTOvky věnované stému výročí jedné z nejslavnějších českých loutek, také výstavu nazvanou Hele, v muzeu je Jů a Hele, která návštěvníky zavede do kouzelného světa výtvarníka Stanislava Holého. Vedle toho bude v Mydlářovském domě otevřena terasa, věž i stálá expozice Magický svět loutek. Letošní XVI. Chrudimská muzejní noc přivítá návštěvníky od 18 do 23 hodin.

Divadelní prohlídky zámku

KDY: 28. a 29. srpna

KDE: zámek, Slatiňany



Hrané prohlídky na slatiňanském zámku vám přiblíží každodenní život knížecí rodiny na jejich letním sídle na přelomu 19. a 20. století. Konají se tuto sobotu a neděli od 16 do 19 hodin. Iva Ryzová z divadelního spolku Acord, autorka projektu, napsala scénář tak, aby se návštěvníci dozvěděli všechna historická fakta a současně, aby se cítili jako očekávaní a vítaní hosté, kteří mohou poznat každodennost knížecí rodiny se všemi radostmi i starostmi.

Zlatá Pecka a Festivalové pódium

KDY: 26. až 29. srpna

KDE: Chrudim

V Chrudimi pokračuje hudební festival Zlatá pecka. Na Resselově náměstí můžete každý večer od 17 hodin (za příznivého počasí) vidět naděje regionální hudební scény. Právě ve čtvrtek má však vydatně pršet, a tak pořadatelé upozorňují, že koncert Talentissimo bude přesunut z pódia na Resselově náměstí do Fibichova sálu v chrudimském Muzeu. V pátek vystoupí na náměstí od 17 hodin pardubická dvojice Rebeka a Kevin. Sobotní program pořadatelé nazvali „Ochutnejte Chrudim!“ a bude velice bohatý. V 11.00 začne na Festivalovém pódiu tradiční talk show Aleše Cibulky, následuje polední pauza – třeba pro návštěvu místních kaváren a restaurací – a od 14.00 hodin postupně budou vystoupení The Tap Tap, Hozený klobouk Ivana Baboráka s výbornými bluesmany Matějem Ptaszkem a Lubomírem Bužma Khýrem, na závěr čeká na návštěvníky Chrudimi a Festivalového pódia Promenádní koncert Chrudimské komorní filharmonie. Nedělní závěr Festivalového pódia obstará seskupení Corpulent Provocateur (od 17.00). Partička z Chrudimi a Pardubic, která natáčí své klipy v Londýně, hraje výborně a předvádí svůj vlastní osobitý autorský repertoár.

Bartolomějská pouť

KDY: od 27. do 30. srpna

KDE: Heřmanův Městec



V Heřmanově Městci se od pátku od 14 hodin do pondělí do 22 hodin koná Bartolomějská pouť. Atrakce a stánky najdete v Bažantnici na kraji města.

Léto na Košumberku

KDY: 28. a 29. srpna

KDE: Košumberk u Luže

Na zřícenině hradu Košumberk u Luže bude o víkendu opět živo. Theater Karla Kukly tam v sobotu ve 20 hodin uvede divadelní představení Prevít a potvora. Půjde o tragikomický příběh o stáří, hledání a poznávání nás samých. Vstupenka stojí 100 korun. V neděli bude Košumberk patřit dětem. Promítat se bude film Pinocchio. Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám a prožívá nespočet napínavých dobrodružství. Promítání začne ve 20 hodin a je zdarma.

Svitavsko

DOKU Zahrady

KDY: 28. srpna

KDE: Litomyšl

Festival DOKU Zahrady se zaměřuje na autorský dokument v různých oblastech umění. Uskuteční se v sobotu, převážně na Zámeckém návrší v Litomyšli – v budovách a zahradách zámku. Více o programu, který bude zčásti věnován i dětem, najdete na www.dokuzahrady.com. Večer v 19 hodin se koná v chrámu Nalezení sv. Kříže vernisáž výstavy dokumentárního fotografa a kameramana Daniela Šperla. V chrámu návštěvníky čeká osm zastavení s jeho ikonickými fotografiemi. Završením letošního festivalu bude projekce filmu Anny, nového časosběrného dokumentu režisérky Heleny Třeštíkové v Zámecké jízdárně v Litomyšli. Budete moci sledovat příběh téměř padesátileté ženy, matky a babičky, která pracuje jako toaletářka a přivydělává si jako prostitutka. Po projekci následuje debata s autorkou dokumentu. Promítání začíná ve 20:30 hodin. Vstupenka stojí 150 Kč.

Martinů fest

KDY: 28. a 29. srpna

KDE: Polička



Tradiční festival Martinů fest se po roční pauze vrací do Poličky. Začne v sobotu 28. srpna v 17 hodin pietním aktem u hrobu hudebního skladatele Bohuslava Martinů na místním hřbitově. V 18 hodin pak následně čeká ve velkém sále Tylova domu posluchače koncert Gala Martinů. Během večera se představí mezzosopranistka Markéta Cukrová, klavírista Luděk Šabaka, houslista Bohuslav Matoušek a klavírista Miroslav Sekera. Dále se mohou návštěvníci těšit na sopranistku Helenu Hozovou, pěvecký sbor VUT Brno Vox Iluvenalis, který řídí Jan Ocetek a Markéta Musilová. Vstoupí zde také klavíristka Kristýna Znamenáčková a Ensemble Opera Diversa. V neděli 29. srpna bude od 19 hodin patřit vystoupení Prague Philharmonia Wind Quintet, na klavír zahraje Ivan Klánský. Festival Martinů fest potrvá do 12. září. Během té doby se v přísálí Tylova domu bude konat výstava grafických prací Jiřího Slívy Jam Session. Vstupenky na celý festival nebo jednotlivé koncerty je možné zakoupit v Informačním centru Polička nebo přes vstupenkový systém na webových stránkách www.tyluvdumpolicka.cz, kde najdete i celý program festivalu.

Cesta kolem svět

KDY: srpen

KDE: Svitavy

ZA KOLIK: 60/40 Kč



Když navštívíte svitavské muzeum, uvidíte to nejlepší z Říma, Londýna i Paříže. Pokud toužíte navštívit vzdálenější destinace, těšit se můžete na Irsko, Austrálii nebo New York. Výstava Cesta kolem světa je koncipována jako velká hravá výstava pro malé i velké návštěvníky. Expozici tvoří nejen úžasné ilustrace a malby Miroslava Šaška, ale i informační a hrací prvky, které vtipnou a zábavnou formou přibližují města a země. Muzeum je otevřené denně kromě pondělí. Otevírací doba muzea v červenci a srpnu 9 – 12:30 a 13 - 17 hod. Vstupné na stálé expozice: Historie praní, Hledání hvězdy Davidovy - Oskar Schindler, Svitavské vily, Svitavský betlém - Labyrint svitavských příběhů + aktuální výstavy: dospělí 60 Kč, zlevněné vstupné 40 Kč.

Mladějov 1917

KDY: 28. srpna

KDE: Mladějov na Moravě, areál úzkorozchodné dráhy



V sobotu návštěvníci uvidí více než 200 bojujících rakousko-uherské, německé císařské a ruské armády, obrněná vozidla, kanony a další historickou techniku. Součástí bojové ukázky bude i parní vlak. Pokud počasí dovolí, tak přilétne i letectvo. Scénář bojové ukázky připomene konkrétní historickou událost, ke které došlo na východní frontě roku 1917, a to zcela mimořádný, ale nepříliš úspěšný plynový útok. V doprovodném programu budou moci návštěvníci na vlastní kůži zažít ukázku činnosti četnické stanice, zastřílet si na dobové terče, nebo na polní poště si připomenout 100. výročí otevření pošty v Mladějově. Všechny odeslané zásilky z této pošty budou opatřeny oficiálním pamětním razítkem. Dobovým vojenským táborem s výstavou výzbroje a výstroje budou provázet důstojníci CK armády, historická technika bude k prohlídce přistavena po celý den.

Formanský den

KDY: 28. srpna

KDE: Litomyšl

V sobotu se v Litomyšli uskuteční III. ročník Memoriálu Miloše Glänznera. Formanský den bude zahájen v 11 hodin průvodem přes Smetanovo náměstí. Ve 13 hodin začne soutěž vozatajů a jezdeckých koní na Suchém rybníku. Těšit se můžete na koně tažné, jezdecké i poníky. Chutné občerstvení a káva bude zajištěno. Od 17 hodin bude k tanci a poslechu hrát kapela Rotoped.

Třicetiletá válka na Svojanově

KDY: 28. a 29. srpna

KDE: Svojanov



Kdo si chce užít konec prázdnin, měl by se o víkendu vydat na hrad Svojanov. Kromě celodenního programu „Třicetiletá válka na Svojanově“ na hlavním nádvoří památky jsou nachystaní i průvodci, aby výletníky provedli prohlídkovými trasami a seznámili je s historií hradu. Přístupná je také výstava „Šťastný život v secesi“ s originálními oděvy, secesním porcelánem a malovaným sklem v galerii svojanovského předhradí.Hrad má brány dokořán každý den od 9 do 18 hodin, a to až do konce prázdnin.

Orlicko

Dopravní křižovatky

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Česká Třebová



Dlouhodobá výstava v Městském muzeu Česká Třebová „Dopravní křižovatky aneb Do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“ v sobě spojuje – s jistou mírou nadsázky – čtyři dopravní kanály, které jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaté s její historií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i vzdušnou. Expozice návštěvníkovi přibližuje historii českotřebovského železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských či historii úvah o propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe. Muzeum můžete navštívit denně kromě pondělí od 8.00 do 18.00 hodin.

Soutěž ve vaření guláše

KDY: 28. srpna

KDE: Přívrat

Sdružení Miroslavova země zve nejen všechny gurmány na Soutěž ve vaření kotlíkového guláše, a to v sobotu 28. srpna od 10 hodin na návsi v obci Přívrat. Soutěžící obdrží stejné maso a uvaří v kotlíku na ohni svůj oblíbený guláš. Jejich snahu bude hodnotit laická i odborná porota. Vítěz obdrží Řád zlaté vařečky. K pití se bude podávat několik druhů piv, milovníci sladkého se mohou těšit na kynuté buchty. Akci doprovodí vyhlídkové lety z přívratského heliportu a vystoupí country skupina Pěna, Kamélie, Veras Band – revival Věry Špinarové a Katapult revival. Kdo vydrží do večera, zatančí si na diskotéce. Areál bude zastřešen, vstupné dobrovolné.

Betonová hranice

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory



Pokud přemýšlíte, kam vyrazit na výlet do lesa v okolí Orlických hor, navštivte Betonovou hranici. Naučná stezka Betonová hranice je nejrozsáhlejším naučným okruhem Králické pevnostní oblasti, její začátek a konec leží v obci Mladkov a trasy vedou k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda. Stezka je vedena tak, aby umožňovala několik možných délek okruhů – obě větve naučné stezky (jižní a severní) jsou na několika místech propojeny.

Stezka v parku

KDY: do konce srpna

KDE: Choceň

Ještě do konce srpna můžete se svými ratolestmi vyrazit do zámeckého parku v Chocni, kde jsou připraveny tři hry ušité Chocni na míru. Událost pořádá DDM Choceň, kde si před budovou v označeném sudu musíte k hrám vyzvednout vak, maximálně však na tři dny, a poté se vydat soutěžit. Zájemce čeká úkolovka, postřehovka a časovka.