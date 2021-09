Příznivci piva a hospod ve Vamberku, hurá do muzea! KDY: 4. září KDE: Vamberk Nejen křehkou krásou paličkovaných krajek žije muzeum ve Vamberku. Přesvědčuje o tom i nadcházející výstava. Hotovou lahůdku pro milovníky zlatavého moku a hostinců tady připravil Spolek přátel historie Vamberka. Už tento pátek 3. září v 17 hodin bude v Muzeu krajky slavnostně zahájena výstava Pivovary a hospody ve Vamberku. Součástí programu bude kromě zajímavé podívané živá hudba, ochutnávka regionálních piv a také křest knihy Koloběh piva ve Vamberku aneb kde se pivo vařilo, stáčelo, skladovalo a pilo.Výstava Spolku přátel historie Vamberka vznikla ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk. Bohatou textovou část doplní celá řada trojrozměrných předmětů ze sbírek Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou i z těch soukromých, historické fotografie, mapy se zakreslenými hospodami či stavební plány. Velkou zajímavostí bude také soubor pivovarských odznaků Reného Kolečka, který je jeden z největších v České republice.Výstava bude přístupná do 14. listopadu, tak neváhejte a určitě se stavte!

V sobotu 4. září od 11.00 do 23.00 hodin chráněné dílny Kopeček Bartošovice v Orlických horách – Sdružení Neratov otevřou své dveře veřejnosti. Tato tradice je spojená s řemeslným jarmarkem. Návštěvníci budou mít možnost zakoupit si rukodělné výrobky, a to nejen místní, zhlédnout a případně vyzkoušet si některé činnosti, a také pro děti bude připraven zábavný program. Ani o občerstvení všeho druhu ze zdejších zdrojů nebude nouze, čepovat se bude neratovský Prorok, vinaři si mohou dopřát vína z Vinařství Soják Polešovice. Akci doprovodí několik kapel.

V pořadí 22. ročník oblíbené hudební akce Město v pohybu startuje ve čtvrtek 2. září a potrvá do soboty 4. září. Na ústeckém náměstí vystoupí několik kapel a uskupení. Novinkou v letošním roce bude zábavný a poučný Den životního prostředí. Těšit se můžete třeba na ukázky z činnosti dobrovolných i profesionálních složek Integrovaného záchranného systému, které zajistí Český červený kříž, Klubcentrum do sobotního programu zakomponovalo aktivity pro děti.Celý program naleznete na webu města.

Město Jablonné rozzáří Vyhlídkové vrcholy KDY: 4. září KDE: Jablonné nad Orlicí Klub českých turistů Jablonné nad Orlicí pořádá v sobotu 4. září 45. ročník turistického pochodu Vyhlídkové vrcholy. Prezence a průběžný start se uskuteční od 7 do 11 hodin, pro Pohádkovou cestu od 8 do 10 hodin. Start a cíl bude u místní radnice. Uzavírka tratí v 16 hodin. Účastníci si na památku odnesou pamětní list.

V sobotu 4. září se po roční odmlce způsobené pandemií koronaviru uskuteční oslavy Regionálního dne železnice v České Třebové. České dráhy ve spolupráci se Správou železnic, ČD Cargo a dalšími partnery připravily jízdy historických vlaků po tratích v okolí, projížďky po železničním uzlu v České Třebové včetně průjezdu kontejnerovým překladištěm společnosti Metrans a doprovodný program v depu. V areálu depa budou vystaveny moderní i historické lokomotivy, bude možnost se svézt na stanovišti strojvedoucího nebo výletním vláčkem po vlečkové koleji. Depo bude otevřeno od 8 do 16 hodin a dopravu z nádraží (z 5. nástupiště) a zpět zajistí kyvadlové vlaky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.