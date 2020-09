Muzeum starých strojů otevře dveře

Kdy: 19. září od 10 do 17 hodin

Kde: Muzeum starých strojů a technologií, Vonwillerova továrna Žamberk

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na první pohled stará a neobydlená bývalá Mosilana v sobotu ožije čilým ruchem. Muzeum starých strojů a technologií tu totiž pořádá tradiční Den otevřených dveří. Bývají dva do roka, letos je to ale akce svého druhu jediná. Nese podtitul „Stroje českých výrobců, které se vrátily domů.“ a na co se můžete těšit? Na přehlídku funkčních muzejních exponátů, představení nových exponátů, muzejní kavárnu a mnoho dalšího. Mezi exponáty bude například parní válec z roku 1904 získaný z Rakouska či Gangolffova šidelka… Velkým lákadlem je pak i parní vláček, který bude vozit po tradičním okruhu celou továrnou a po okolních pozemcích.

Vyrazte nostalgickým vlakem

Česká Třebová - Společnost železniční Česká Třebová pořádá v sobotu 19. září Výlet nostalgickým vlakem. Vyjíždí se v 8.55 hodin z České Třebové, vlak je tažený parní lokomotivou 701.484-8 (T211 0002). Ve vlaku bude řazen bufetový vůz a po celou dobu se bude točit pivo Vilém. V Mladějově na Moravě na vás čeká grilování, v cíli můžete navštívit hned několik zajímavostí, kterými jsou Mladějovská průmyslová dráha – úzkokolejka, muzeum, rozhledna Strážný vrch i tamní naučná stezka. Na zpáteční cestu se vlak vydá v 17.35 hodin. Jednosměrná jízdenka stojí 90 korun / zlevněná 60 korun, obousměrná jízdenka 180 korun / zlevněná 100 korun, děti do 6 let mají výlet zdarma.

První farmářské trhy při pouti

Červená Voda - Červenou Vodu o víkendu ovládne pouť. Program startuje už v pátek, v sobotu se uskuteční soutěže o nejlepší pálenku i koláče a bohatý program pro děti. V neděli od 8 hodin pak parkoviště před kostelem sv. Matouše zaplní první farmářské trhy. „Přijďte si nakoupit burčák, víno z černého rybízu, uzeninové speciality, sušené ovoce, babiččiny bylinky, šité výrobky z bavlny, dřevěné nářadí a hračky, výrobky z drátků, užitkovou a dárkovou keramiku a další. Od 9 hodin hraje k poslechu Dechová hudba Letohrad,“ informovali pořadatelé.

Sto zvířat slaví třicítku

Vysoké Mýto - O příštích víkendech se v M-klubu ve Vysokém Mýtě uskuteční čtyři vynikající koncerty přeložené z jara kvůli nouzovému stavu. V pátek 18. září od 20.00 v M-klubu vystoupí legendární kapela Sto zvířat, která slaví 30 let. V sobotu 19. září od 20.00 bude pódium patřit české hudební stálici kapele Mňága a Žďorp. Přeložený koncert Pavla Callty s kapelou se uskuteční v pátek 25. září od 21.00. A v sobotu 26. září od 20.00 vystoupí v M-klubu GAIA MESIAH a její host Phatlip. Koncerty proběhnou na klubové scéně M-klubu, pro návštěvníky bude otevřen amfiteátr jako chill out zóna. Vstupenky jsou v prodeji v informačních centrech ve Vysokém Mýtě, Litomyšli, Poličce a online. Na koncerty zůstávají v platnosti i vstupenky z původních termínů.

Vojenské muzeum Králíky

Navštivte celoročně přístupné vojensko-historické expozice věnované armádě, obraně státu a československým opevněním. Muzeum představuje zároveň zázemí pro každoročně pořádané vzpomínkové akce Cihelna. Vojenské muzeum Králíky je ústředním objektem v Králické pevnostní oblasti (KPO) s celoročním provozem. V letech 2009–2010 prošlo zásadní modernizací a přestavbou financovanou ze zdrojů EU. Stalo se tak nejmodernějším muzeem s tímto zaměření na území ČR.

Tvrz Orlice - areál zážitků nedaleko Letohradu

Areál tvrze Orlice se nachází na okraji města Letohradu uprostřed přírody. Sídlo vzniklo pravděpodobně na konci 13. století, v 16. století pak byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Po odstěhování šlechty z Orlice v roce 1650 na kyšperecký zámek, byl objekt upraven pro hospodářské účely. Historický objekt s vzácně zachovalými stavebními částmi z období gotiky, renesance, baroka a klasicismu je kulturní památkou. Na prohlídce uvidíte funkční historickou knihtiskařskou dílnu, unikátní nástěnné malby nebo expozici vycpaných zvířat.

Přehrada Pastviny na Divoké Orlici u Nekoře

Podnětem pro výstavbu přehrady Pastviny byly katastrofální povodně v povodí Orlice v letech 1840, 1846, 1862 a 1888. Projekt vypracovalo vodohospodářské oddělení Zemského výboru v Praze v letech 1926-1928. Převážná část stavební části vodního díla byla zadána firmě Ing. Miroslav Pažout, dodávku železných konstrukcí zajišťovaly firmy ČKD Praha, Škodovy závody Plzeň, Křižík Praha a výstavbu obloukového železobetonového mostu přes přehradní nádrž firma Ing. . J. V. Velflík v Praze. Výstavba proběhla v letech 1933 – 1938. Je to poslední vystavěná zděná hráz v České republice.

Rozhledna Suchý vrch

Nejvyšším bodem Bukovohorské hornatiny je dvouvrcholový protáhlý masiv Suchého vrchu (995 m. n. m.). Pod vrcholem, ve výšce 975 metrů, byla postavena stejnojmenná rozhledna, ze které je nádherný rozhled do širokého okolí, např. na Šerlich, Králický Sněžník, Kladsko, Hrubý Jeseník s Pradědem. Rozhledna byla původně stavěna jako vodárenská věž, která byla postavena v letech 1931-1932 podle návrhu architekta A. Patrmanna. Je betonová a její tvar připomíná hřib. Věž rozhledny je vysoká 33 m a na vyhlídkovou plošinu, která je výšce 22 metrů vede 130 schodů. V přízemí rozhledny je v provozu horská restaurace - bufet.

Klepáč - rozhledna Klepý

Jedno z geograficky nejzajímavějších míst našeho státu se nachází v masivu Králického Sněžníku, na česko-polské hranici. Jedná se o vrchol Klepý, který je rozvodím do trojice evropských moří. A právě na tomto vrcholu se tyčí rozhledna nazývaná také Klepáč. Dřevěná rozhledna, vybudovaná polskými investory, měří 28 m a je celoročně přístupná. V období sucha plní rozhledna funkci protipožární, kdy je využívána protipožárními hlídkami na ochranu okolních lesů.

Jiráskova horská cesta

Cesta, která spojuje nejkrásnější partie Orlických hor, byla vyznačena roku 1921 a pojmenována na počest spisovatele Aloise Jiráska. Během první republiky vzniklo na hřebenu Orlických hor množství turistických chat, z nichž řada slouží dodnes. Ve dvacátých letech vyrostla na Šerlichu Masarykova chata, na Suchém vrchu Kramářova chata u Zemské brány na Čiháku či Kašparova chata na Adamu.

Mamutí horská dráha na Dolní Moravě

Bobová dráha má celkovou délku přes 3 kilometry. Na trati si užijete 25 zatáček, otáčku 360° ve výšce 12 metrů nad zemí osmičkovou smyčku nebo podzemní tunel. Navíc se zhoupnete se na 4 parádních jumpech nad lesními cestami. Při jízdě na dráze mamutích rozměrů se sklonem až 30% vyvinete rychlost až 50 km/h, a to už je pořádná jízda.

Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka

Dělostřelecká tvrz Hůrka je unikátní vojensko-historická památka. Jedna z pěti dělostřeleckých tvrzí, které byly do září roku 1938 po stavební stránce dokončeny. Hůrka je komplexem pěti objektů, tzv. srubů (v nejvyšším stupni odolnosti), které propojuje hluboko pod zemským povrchem velmi rozsáhlý systém chodeb a sálů (celková délka 1,75 km). Bojové objekty tvrze byly naprosto bezpečné proti účinkům všech tehdy známých zbraní.

Rozhledna Andrlův chlum

Na kopci nad jihozápadní částí Ústí nad Orlicí stojí rozhledna Andrlův chlum. Na tomto místě stávaly dvě dřevěné rozhledny - první v letech 1905-1918 a druhá v letech 1943-1954. Obě zanikly a v roce 1996 zde byla postavena nová víceúčelová telekomunikační věž s rozhlednou v nadmořské výšce 559 m.

Orlickým cyklo & in-line královstvím

Trasa vede malebným údolím Podorlicka podél řeky Tichá Orlice z Chocně do Letohradu přes Ústí nad Orlicí. Je nenáročná, s minimálním převýšením, dlouhá 35 km, z velké části vhodná i pro in-line bruslaře. Trasa vede po značených cyklostezkách č. 4061 (Choceň – Brandýs nad Orlicí – Bezpráví – Klopoty – Kerhartice – Ústí nad Orlicí), č. 4048 (Ústí nad Orlicí – Dolní Libchavy – Černovír – Lanšperk – Hnátnice – Červená – Letohrad) a č. 4072 Letohrad – Kunčice - Orlice). Cyklostezky mají velmi kvalitní hladký povrch, jsou široké 2,5 – 3 metry a z převážné části vedou podél řeky Tiché Orlice ve stínu lesního porostu a v blízkosti železniční trati. Během výletu můžete navštívit přírodní labyrint v Brandýse nad Orlicí, aquapark v Ústí nad Orlicí nebo Muzeum řemesel v Letohradě.

Pravěká osada Křivolík

Rázovitý kraj Orlické pahorkatiny skrývá ve svých lesích Pravěkou osadu Křivolík nacházející se v blízkosti vesničky Kozlov u města Česká Třebová. Muzeum v živé přírodě je zároveň experimentálně archeologickým centrem.