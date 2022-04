Do Orlických hor přijede Rampušák. Sobotní odpoledne vyvrcholí hromadným sjezdem masek. Organizátoři nejlepší masky ocení. Hned poté to ti nejmenší rozjedou při vystoupení skupiny Čiperkové. Připravena bude i Rampušákova vana, její čas přijde v 15.45 hodin. "Najděte si svůj tým maximálně pěti lidí, buďte kreativní a vytvořte obojživelné plavidlo, které vás ze zasněženého kopce převeze přes Rampušákovu vanu do Kačenčina jara," vyzývají pořadatelé. Od 16.30 hodin se pak můžete těšit na vystoupení skupiny Portless.

Galerie zahájí výstavu Martina Zemanského

KDY: 25. září

KDE: Vysoké Mýto



Galerie Vysoké Mýto otevře v pátek 25. března výstavu královéhradeckého autora Martina Zemanského. „Jeho "hlavy" jsou velmi sugestivní, pro někoho přitažlivé, pro jiného děsivé. Nečekejte výstavu "na pohodu", pokud ovšem máte chuť "zrychlit svůj tep", určitě se zastavte,“ říká za galerii kurátorka Iveta Danko. Vzhledem k tomu, že autor sám hraje na bicí, bude součástí vernisáže vystoupení tří mladičkých bubeníků z místní základní umělecké školy. Rozbouřené emoce zklidníte při prohlídce květinových zátiší. Expozice s názvem Rozkvetlá je instalována ve vstupní hale galerie.

Letohradské náměstí čeká Benefice pro Ukrajinu

KDY: 26. března

KDE: Letohrad

Zavítejte v sobotu 26. března do Letohradu na Václavské náměstí, kde se od 13.30 hodin uskuteční benefiční koncert, jehož výtěžek poputuje na pomoc Ukrajině. Vystoupí například místní základní umělecká škola, Ondřej Moravec, Tonic, Magdalena Urbanová Kvapilová či Dolly-bus band.

Na disco do M-klubu

KDY: 26. března

KDE: vysoké Mýto



Párty v M-klubu jsou zpět. V sobotu od 21 hodin se můžete těšit na Bociana a Janu Věnečkovou, akce na drinky, nebude chybět fotostěna.

Výstava Jak to vidíme my

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová

V Městské knihovně Česká Třebová můžete zhlédnout výstavu prací Pavly Klimešové a Soni Popelkové. Expozice se skládá z prací umělkyň za poslední rok na témata jim blízká, která již dříve zpracovaly ve výtvarné skupině Maxmilián, ale uvidíte i novou tvorbu.

Tip na výlet: Zámecký park Nového zámku Kostelec nad Orlicí

KDY: kdykoliv

KDE: Kostelec nad Orlicí



Malebná zákoutí, jedinečný park, výjimečná budova a poutavá historie. To je Nový zámek Kostelec nad Orlicí a jeho okolí. Na jaře zámecký park rozkvétá do krásy. Tisíce návštěvníků každým rokem obdivuje překrásné koberce bledulí, sněžek a talovínů.



Zavítat můžete také do Toniovy kavárny a restaurace u Nového zámku Kostelec nad Orlicí, od března je otevřená každý víkend od 12.00 do 17.00 hodin. Těšit se můžete na spoustu sladkého a slaného k zakousnutí. Zámek otevře své brány 1. dubna.