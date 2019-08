KDY: úterý, středa, čtvrtek, sobota

KDE: Přívrat 44

ZA KOLIK: dle vybrané aktivity

PINGUin park je areál plný atrakcí a zábavy v klidné lokalitě blízko lesa, bez aut a každodenního shonu… Areál je vvybaven moderními herními prvky, které rozvíjí detskou motoriku, představivost a obratnost. Trampolíny, opičí dráha, balancér, lanovka a další a další aktivity, které je třeba vyzkoušet.

Pro koho je park určen? PINGUin park využijí děti od 2 do 12 let. Pro každou věkovou kategorii máme najaké aktrakce. Komu je malá klouzačka, tomu sedí šlapací káry. Každý si najde své. Děti starší už raději využijí sjezdové káry a horské koloběžky na sjezdovce nedaleko PINGUin parku.

Atrakcí tu je i bungee trampolína. Oč jde? Je to lehce adrenalinová zábava, která spojuje prvky dvou sportů. Skákání na trampolíně a bungee jumping. Člověk je bezpečně upoutaný do pružných popruhů a odráží se od trampolíny. Je to jako by dostal křídla. Může dělat přemety, dopředu i dozadu, roznožky, ale může se taky jen tak volně vznášet a užívat si pohybu nespoutaného gravitací. Na bungee trampolínu mohou všichni do 80 kg váhy.

Více na webu www.ski-privrat.cz.