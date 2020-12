KDY: pátek 4. prosince 17.00

KDE: Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma

Martin Kolář je druhým rokem studentem ateliéru kresby Akademie výtvarných umění v Praze a ve svém rodné městě se prezentoval již několikrát. Poslední výstavu v klubu Popráč dosud veřejnost vidět nemohla, nyní by ale zmírnění omezení mělo uspořádání akce umožnit. „A to včetně vernisáže v pátek od 17 hodin, samozřejmě za přítomnosti omezeného počtu osob a dodržení všech hygienických opatření,“ říká Lenka Janyšová ze spolku Malá scéna. Jak dále dodává, ti, kteří se nedostanou přímo na páteční vernisáž, příležitost určitě mít budou. „A to v rámci dalších plánovaných akcí a také během běžného provozu zdejšího baru,“ upřesňuje ředitelka spolku Lenka Janyšová.