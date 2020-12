KDY: Od 29. listopadu

KDE: www.galerie-vm.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením ovšem ve virtuálním prostoru. „Každou adventní neděli společně zapálíme svíčku a v krátké reportáži nahlédneme prostřednictvím kamery (průzoru) do tvůrčího světa vysokomýtské výtvarnice. Zajdeme společně do výstavního sálu, kde se koná vernisáž za zavřenými dveřmi. Vydáme se také do Újezdce u Litomyšle, kde autorka žije a tvoří. Zde nahlédneme do jejího ateliéru, galerie a budeme svědky vypalování keramiky. Každý díl doprovodí zajímavé povídání Jany Krejzové a jejího hosta,“ zve na událost Iveta Danko, kurátorka galerie. Při zmírnění vládních opatření bude možné výstavu v galerii navštívit osobně.