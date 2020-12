KDE: Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma

Na návštěvníky čekají ilustrace DOMA atelieru Míly Gloserové a Zdeňky Kudrnové. Obě autorky spojuje ženskost, křehkost a něha, kterou přenáší do svých jedinečných děl. Výstava je prodejní, proto je možné zakoupit reprodukce děl, přáníčka či pohlednice. Originální dárky pod vánoční stromeček a umění na jednom místě.

Výstavu můžete v Galerii pod radnicí navštívit vždy ve středu od 9 do 11:30 hodin a 12:30 do 17 hodin a v pátek, sobotu a neděli od 13:30 do 17 hodin.