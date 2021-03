KDY: do 29. května

KDE:https://www.youtube.

com/watch?v=cPLPErj5rsU

ZA KOLIK: zdarma

Výstava se jmenuje 40x Filip Dvorský, číslovka symbolizuje nejen narozeniny, které vysokomýtský malíř nedávno oslavil, ale rovněž počet obrazů, které si můžete prohlédnout. Výstava potrvá do 29. května, kdy by ji měla ukončit dernisáž. Galerie také naplánovala komentované prohlídky, na něž se bude potřeba rezervovat, a to na webu galerie, případně osobně v Turistickém informačním centru, až se otevře.