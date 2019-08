Jak si postavit knihu. To je název výstavy, která probíhá v Městském muzeu v Lanškrouně.

Jak si postavit knihu v Lanškrouně. | Foto: archiv organizátorů

KDY: do 18. srpna, úterý - pátek od 9 do 11.30 a od 13 do 16 hodin, o víkendech od 13 do 17 hodin

KDE: Městské muzeum Lanškroun, nám. A. Jiráska 1 – zámek

ZA KOLIK: dospělí 60 Kč, snížené vstupné 30 Kč