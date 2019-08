Městské koupaliště v Žamberku bylo vybudováno v roce 1994 s celkovými náklady 22 mil. Kč. Kapacita komplexu je 1000 návštěvníků.

Aquapark Žamberk. | Foto: archiv aquaparku

KDY: červenec - srpen denně (dle počasí) od 9 do 20 hodin

KDE: U Koupaliště 1368, Žamberk

ZA KOLIK: celodenní vstup pro dospělé za 90 Kč, děti do 12 let, důchodci a studenti 75 Kč