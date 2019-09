Tip na úterý 24. září: One Human Show Simony Babčákové

24. ročník Týdnů pro duševní zdraví - východní Čechy je v plném proudu. Do Ústí nad Orlicí přinese až do 26. září zábavu v podobě besed, workshopů a divadelních představení. Akce mají za cíl nejen pobavit, ale též přiblížit veřejnosti téma duševního zdraví a bořit mýty a předsudky o duševním onemocnění. Hlavní hvězdou festivalu bude Simona Babčáková se svým improvizačním představením One human show.

Simona Babčáková. | Foto: DENÍK/ Vít Šimánek