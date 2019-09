KDY: 16. září od 19.30 hodin

KDE: Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: 460 korun

Na to manželství, o kterém se na jedné straně říká, že je institucí zastaralou, a které je neustále zpochybňováno, ale bez něhož si svůj život většina z nás nedovede představit. Schmitt se zaměřil na jediný a podstatný rozměr tohoto vztahu: na život páru. Muž a žena. Mohou ti dva spolu vůbec trvale žít? Pár na jevišti, Líza a Gilles spolu žijí 15 let. Aspoň jak tvrdí ona. Není to totiž tak docela jisté, protože Gilles ztratil paměť. Teď se vrací do jejich údajně společného bytu, Líza se jej snaží uvést zpátky do jejich života. Ale říká mu pravdu? Nezneužívá jeho ztráty paměti k tomu, aby celé jejich soužití zkreslila? Aby vybudovala nový život na falešných základech? Nad společným večerem muže a ženy, plným záhad, se navíc vznáší poněkud hitchcockovská atmosféra…

Režie: Jan Hřebejk

Hrají: Jaroslav Dušek, Nataša Burger

Divadlo Na Jezerce Praha, 145 min., divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny divadla