KDY: 13. září od 17 do 21 hodin

KDE: radnice v Žamberku

ZA KOLIK: zdarma

Město Žamberk se k této akci připojí už v pátek 13. září od 17:00 do 21:00 hodin, kdy se koná den otevřených dveří žamberské radnice. Návštěvníci si budou moci prohlédnou reprezentativní prostory radnice – obřadní síň a vstupní halu s bohatou výzdobou z ručně paličkované krajky. Stálé dekorace obohatí výstava fotografií z fotosoutěže na téma "Sakrální a historické památky v Žamberku". K nahlédnutí budou připraveny i pamětní knihy města Žamberka vedené od roku 1990, fotografické přílohy ke kronikám z ŘKF Děkanství Žamberk, ale i kronika a tabla z divadelních her Spolku divadelních ochotníků Diviš. Součástí programu bude od 19:00 hodin komponovaný večer Spolku divadelních ochotníků Diviš „Divadelní vzpomínky trochu jinak“, ve kterém herci zavzpomínají na své role, zážitky z představení a zahrají některé písně a známé scény z jimi hraných divadelních her z období 2004 – 2019.