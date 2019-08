KDY: 14. srpna od 17.30 hodin

KDE: park Javorka Česká Třebová

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Zajíček a velká mrkvová záhada, to je pohádka, se kterou do České Třebové dorazí Divadlo 100 opic. O čem je? "Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte, že se na záhonku dost nadře, ale dělá to rád. Jenomže jednoho dne se mrkev ztratí. Někdo ukradl zajíčkovi papání. A to se nedělá! Avšak zloděj se přepočítal. Protože Kuliferda je také velký detektiv. A kupodivu - začne to pouhou mrkví a skončí záchranou celého království," shrnují příběh autoři.

Hudební a interaktivní pohádka i pro nejmenší děti je sólovým projektem Dominika Tesaře.