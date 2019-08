KDY: denně

KDE: Svinná u České Třebové

ZA KOLIK: zdarma

Svinnou u České Třebové proslavila podhledna. Jde o recesistickou stavbu na kopečku u místního hřbitova, která je důkazem, že člověk nemusí stoupat do schodů vzhůru, aby se rozhlédl do krajiny. Tady naopak zamíří pár schodů dolů. Podhlednu vymyslel František Uma. Že bude mít takový ohlas, ani nečekal. „Jsem překvapen, kolik lidí tam chodí. Byl to hec, sázka, že pro dva kamarády postavím rozhlednu, ze které se budou moct podívat, i když se jeden bojí výšek a druhý má nemocná kolena," vzpomíná František Uma.