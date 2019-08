Jak si zpříjemnit prázdninové pondělí? Třeba netradiční výstavou loutkových divadel mezi řemesly…

Loutkové divadlo má své nezaměnitelné kouzlo. Ilustrační foto. | Foto: Kamil Košun

KDY: do konce září, otevřeno denně od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum řemesel, Nový dvůr 143 Letohrad

ZA KOLIK: základní vstupné 150 Kč, pro děti do 4 let zdarma, snížené vstupné 80 Kč