Tip na čtvrtek 3. října: Než přišla svoboda v České Třebové

Výstava Než přišla svoboda, kterou coby putovní připomínku k výročí 30 let od sametové revoluce připravil Pardubický kraj, bude až do středy k vidění na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. Kdo to nestihne, nemusí smutnit. Ve čtvrtek v 14.30 hodin proběhne její vernisáž na Starém náměstí v České Třebové.

Výstava Než přišla svoboda v Pardubickém kraji. | Foto: Lukáš Prokeš