KDY: 12. září od 15 hodin

KDE: Václavské náměstí Letohrad

ZA KOLIK: startovné dobrovolné

Program začíná v 15 hodin a nabídne taneční i hudební vystoupení, stanoviště tu budou mít zástupci Orla Orlice, hokejbalu, biatlonu, chybět se svými koly nebude Ladislav Pešek z Běstovic, SPV Letohrad s „letohyby“ nebo hasiči se svou novou Scanií. Běh startuje v 16.05 hodin, na výběr je z několika tras v délce od 290 do 5400 metrů, ať už pro děti, maminky s kočárky či běžce, startovné je dobrovolné.

Doprovodný program:



15.00 – 15.45 hudební skupina PLUS MÍNUS

15.50 – 16.00 vystoupení taneční školy Letohrad Ivety Romanové

16.05 start 10. ročníku všech kategorií a okruhů

16.10 – 18.30 hudební skupina PLUS MÍNUS

16.40 – 16.50 prezentace Domácího hospice ALFA - OMEGA

17.00 – 17.10 slavnostní křest knihy Orlickoústecko nejen z nebe

17.20 – 17.30 vystoupení taneční školy Letohrad Ivety Romanové

17.40 – 17.50 prezentace spolku Péče o duševní zdraví

18.00 – 18.10 odlet horkovzdušného balónu z parku (v případě příznivého počasí)

18.20 – 18.30 ukázka historických a speciálních kol – JOSEF PEŠEK - Běstovice



Stanoviště:

Orel Orlice - soutěže pro děti i dospělé.

TJ Sokol Letohrad - soutěže pro děti i dospělé

Hokejbal Letohrad - nafukovací střelnice

Biatlon - laserová střelnice

Charita Letohrad - prezentace Domácího hospice ALFA - OMEGA

Spolek Péče o duševní zdraví - prezentace

Josef Pešek – historická a speciální kola s možností projížďky

EKOKOM a.s. - Tonda obal na cestách

SPV Letohrad - prezentace "letohybů" a činnosti spolku

JAWA jede k moři - prezentace 5 odvážných mužů na cestě k Baltu

Petr Moravec - ukázka leteckých modelů

Hasiči Letohrad - ukázka nového hasičského vozu SCANIA