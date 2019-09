Žamberské jarní slavnosti

Divišovo divadlo opět ovládne tradiční divadelní přehlídka! Nabídne šest ochotnických divadelních představení, jeden koncert a jeden filmový festival.

Program:

8. 3. v 19.00 hodin Plačící satyr

Slavná komedie Fráni Šrámka. Sídlem pro stárnoucí spisovatele prolétla šestnáctiletá dívčí múza a začínají se dít nečekané věci.

(komedie Spolku divadelních ochotníků Žamberk, vstupné 100 Kč)

24. 3. v 16.00 hodin Čarodějnická pohádka

Veselá pohádka o jedné mladé a tak trochu rozmazlené čarodějnici, která se moc chtěla vdávat. Hrají divadelníci z Anima.

(DK Animo Žamberk, vstupné 30 Kč)

30. 3. v 18.00 hodin Koncert Evropského dechového orchestru

Hudebníci z Ruska, Lucemburska, Německa a České republiky zahrají pod vedením Ladislava Tyrnera.

(ZUŠ Žamberk, vstupné 100 Kč - sleva pro důchodce)

5. 4. v 19.00 hodin Tři mušketýři

Bohatýrsko-milostná hudební komedie z pera Vítězslava Nezvala. Výpravná podívaná o čtrnácti obrazech, plná vtipu, šermu a dobrodružství.

(hraje DS Šembera Vysoké Mýto, vstupné 90 Kč)

13. 4. od 16.00 Expediční kamera

Festival těch nejlepších filmů z celého světa o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, extrémních zážitcích i sportech.

(vstupné 100 Kč)

20. 4. v 19.00 hodin Přes přísný zákaz dotýká se sněhu

Komedie o tom, co vše se může stát, když se odsouzený účetní vrátí z výkonu trestu neočekávaně domů.

(hraje DS Na Skále Helvíkovice, vstupné 90 Kč)

26. 4. od 19.00 hodin "Co víc si přát?"

Co je vaše největší životní štěstí? To vám ukáže nejmladší soubor v historii ŽJS (založen 2018) v autorské komedii plné hudby a černého humoru.

(hraje DS NaŽivo Velké Opatovice, vstupné 90 Kč)

10. 5. v 18.00 hodin Lotrando a Zubejda

Pohádka pro děti i dospělé plná radosti, lásky a chytrého humoru. Navštivte velké sultánství Sulimánské, Zubejdu i strašné loupežníky.

(hraje DS Sokol Kunvald, vstupné 90 Kč, děti polovic)

Předprodej a rezervace vstupenek v kanceláři Divišova divadla a na telefonu 465 614 583.